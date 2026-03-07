مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد
فعالیت همه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از فردا
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از آمادگی کامل این دفاتر برای خدمترسانی به مردم از فردا یکشنبه ۱۷ اسفند ماه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، محمدرضا سلطانی با قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و مردم بصیر و شجاع میهن در مقابل اقدامات تروریستی و خصمانه دشمنان آمریکایی – صهیونیستی تأکید کرد: دشمنان بدانند که ملت بزرگ ایران با اتحاد و همدلی، اجازه خللی در روند خدماترسانی به شهروندان عزیز را نخواهند داد.
وی با اشاره به جایگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عنوان پل ارتباطی مردم با دستگاه قضایی، اعلام کرد: با عنایت به تأکیدات مقامات عالی قضایی و به منظور ارائه خدمات بیوقفه به هموطنان گرامی، تمامی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور از فردا یکشنبه ۱۷ اسفند ماه فعال بوده و با تمام توان در خدمت مردم ایران اسلامی خواهند بود.
سلطانی ضمن آرزوی پیروزی رزمندگان اسلام در نبرد علیه رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، افزود: این اقدامات وحشیانه و ضدبشری نشان از استیصال و درماندگی دشمنان در برابر عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دارد؛ بیتردید این جنایتها بیپاسخ نمانده و ملت شریف ایران همواره پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی در برابر توطئههای دشمنان بوده و هستند.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنایت اخیر، برای ملت ایران آرزوی سلامتی و سربلندی کرد و بر تعهد این دفاتر برای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به مراجعان تأکید کرد.