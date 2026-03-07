فعالیت همه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از فردا

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، محمدرضا سلطانی با قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و مردم بصیر و شجاع میهن در مقابل اقدامات تروریستی و خصمانه دشمنان آمریکایی – صهیونیستی تأکید کرد: دشمنان بدانند که ملت بزرگ ایران با اتحاد و همدلی، اجازه خللی در روند خدمات‌رسانی به شهروندان عزیز را نخواهند داد.

وی با اشاره به جایگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عنوان پل ارتباطی مردم با دستگاه قضایی، اعلام کرد: با عنایت به تأکیدات مقامات عالی قضایی و به منظور ارائه خدمات بی‌وقفه به هموطنان گرامی، تمامی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور از فردا یکشنبه ۱۷ اسفند ماه فعال بوده و با تمام توان در خدمت مردم ایران اسلامی خواهند بود.

سلطانی ضمن آرزوی پیروزی رزمندگان اسلام در نبرد علیه رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، افزود: این اقدامات وحشیانه و ضدبشری نشان از استیصال و درماندگی دشمنان در برابر عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دارد؛ بی‌تردید این جنایت‌ها بی‌پاسخ نمانده و ملت شریف ایران همواره پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان بوده و هستند.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنایت اخیر، برای ملت ایران آرزوی سلامتی و سربلندی کرد و بر تعهد این دفاتر برای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به مراجعان تأکید کرد.