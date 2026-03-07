پزشکیان: امنیت غذایی، خط مقدم پایداری ملی در شرایط جنگ است

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در دیدار با وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، گزارشی جامع از آخرین وضعیت خدمت‌رسانی به مصدومان و آسیب‌دیدگان ناشی حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین دیگر بیماران بستری در مراکز درمانی و بیمارستان‌های کشور دریافت کرد.

پزشکیان با اشاره به لزوم آمادگی کامل نظام سلامت برای مقابله با هرگونه تهدید و بحران، بر لزوم تسریع هرچه بیشتر در روند درمان و توانبخشی مصدومان تأکید کرد و خواستار به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های تخصصی و فوق تخصصی، از جمله مراکز درمانی پیشرفته و تیم‌های سیار پزشکی، برای ارائه خدمات درمانی باکیفیت به آسیب‌دیدگان شد.

رئیس‌جمهور همچنین در خصوص آخرین وضعیت ذخایر راهبردی دارویی، واکسن‌ها و تجهیزات اتاق عمل و داروهای مورد نیاز، کسب اطلاع کرد.

پزشکیان بر اهمیت پایش مستمر موجودی‌ها و تأمین به‌موقع نیازمندی‌ها از طریق زنجیره‌های تأمین داخلی و در صورت لزوم، مجاری بین‌المللی با رعایت اولویت‌های درمانی، تأکید کرد و ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تامین و تولید دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط جنگ را یادآور شد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تجلیل از تلاش‌های شبانه‌روزی و جهادی کادر بهداشت و درمان در خط‌مقدم خدمت‌رسانی، از ایثارگری و تعهد مثال‌زدنی آنان بویژه در ایام سخت فعلی صمیمانه تقدیر کرد.

پزشکیان رویکرد جهادی کادر درمان را سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام سلامت و کشور خواند و با تاکید بر اهمیت وحدت رویه، هماهنگی بین‌بخشی و بسیج تمامی امکانات برای حفظ سلامت جامعه، یادآور شد که دولت با تمام توان در کنار وزارت بهداشت برای خدمت‌رسانی مؤثر به مردم خواهد ایستاد.

رئیس‌جمهور، در ادامه این جلسه در جریان آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی و روند فعالیت‌های وزارتخانه جهاد کشاورزی قرار گرفت و گزارش‌های تفصیلی از «زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالاهای استراتژیک» را دریافت کرد.

پزشکیان با بررسی دقیق شاخص‌های آماری، وضعیت ذخایر استراتژیک در سراسر کشور بر لزوم حفظ پایداری این ذخایر بویژه در شرایط حساس کنونی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور پس از دریافت گزارش جامع از سامانه هوشمند رصد کالا و پایش موجودی بنادر، ضمن ابراز رضایت از عملکرد مجموعه وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: مجاهدت همکاران ما در این بخش که منجر به ایجاد آرامش و ثبات در بازار شده شایسته تقدیر است. امروز که کشور درگیر نبرد با متجاوزان امریکایی _ صهیونی است، مدیریت دقیق زنجیره از تامین کالا تا سفره مردم و جلوگیری از تلاطم قیمت‌ها، بزرگترین خدمت به معیشت جامعه و تقویت سرمایه اجتماعی کشور است.

رئیس‌جمهور همچنین با تاکید بر اهمیت تضمین امنیت غذایی مردم به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی دولت در حوزه وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: تأمین به‌موقع نهاده‌ها، حمایت از تولیدکنندگان خرد و بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه‌های دانش‌بنیان‌، ارکانی هستند که ثبات بازار فعلی را تضمین کرده‌اند. تداوم این انضباط در توزیع و نظارت هوشمند بر شبکه‌های عرضه، باید با قدرت ادامه یابد تا کوچکترین خدشه‌ای به تأمین نیازها و آرامش روانی جامعه وارد نشود.

پزشکیان همچنین با تأکید ویژه بر نقش استانداران در اداره امور جاری با بهره‌گیری از اختیارات واگذار شده افزود: تجربه درخشان مدیریت اجرائی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به ما آموخت تقسیم مسئولیت و تفویض اختیارات به استانداران نقش مؤثری در اداره بهتر امور و تأمین نیازمندی‌های مردم دارد. این تجربه موفق امروز نیز در حال تکرار است و در حضوری که در ستاد وزارت کشور داشتم در تماس تلفنی با استانداران همه عزیزان با استواری و رشادت بر این موضوع تکیه و تأکید می‌کردند که خیال دولت از استان ما راحت باشد و به رسیدگی به امور سایر استان‌ها بپردازد. این آرامش و اقتدار ارزشمند و ستودنی است و من وظیفه خود می‌دانم از یکایک استانداران که در این روزهای تاریخی با تمام توان در میانه میدان حضور دارند، تشکر و قدردانی کنم.

