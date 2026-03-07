هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مرخصی موکلش مصطفی تاجزاده در شرایط کنونی گفت: تا دو روز پیش که من اطلاع داشتم و پیگیر بودیم متاسفانه برای آقای تاجزاده اتفاق درخوری مثل سایر زندانیان نیفتاده و طبیعی است که همه خانواده‌ها هم از این بابت به شدت دل نگران و ناراحت هستند و استرس دارند و شرایط روحی مناسبی ندارند و پیگیر هستند بلکه به یک آشنا یا شخص مرتبطی دسترسی پیدا کنند تا یک استفتایی از مقامات قضایی بگیرند.

وی افزود: اتفاقاً اسرائیل در دفعه قبل نشان داد حتی به زندان هم رحم نمی‌کند و ممکن است زندانیان را هم بزند، ابن خانواده‌ها پیگیر هستند که بالاخره در این شرایط بسیار خطرناک و جنگی قوه قضاییه چه تدبیری به خرج خواهد داد و چه تسهیلی برای زندانیان و خانواده‌های محترم‌شان برقرار خواهد کرد.

این وکیل دادگستری یادآور شد: تا الان هیچ اتفاق خاصی و خبر امیدوارکننده‌ای دریافت نکردیم البته آن طور که به نظر می‌آید یا از باب احتمال از سوی دولت به ما گفتند که قرار است تسهیلاتی را درنظر بگیرند و یک سری از افراد را آزاد کنند، این در خصوص موکل ما آقای تاج‌زاده است و ما هم به شدت نگران ایشان و سایر زندانیان اعم از سیاسی غیرسیاسی هستیم که مبادا خدایی نخواسته در این شرایط اتفاقی برایشان بیفتد.

پوربابایی گفت: قوه قضاییه باید به صورت کشیک یا به صورت فوق‌العاده حتما نسبت به آزادی زندانیانی که حداقل سیاسی هستند یا خطرزا نیستند و آدم‌هایی که در جامعه قابل احترام هستند، تصمیمی را اتخاذ کند و این‌ها را بعضا با قرار التزام به حضور با قول شرف یا نهایتاً قرار کفالت آزاد کند.

وی گفت: نسبت به سایر زندانیان هم در واقع در صورتی که شاکی خصوصی داشته باشند باید حداقل مرخصی در قبال اخذ تامین وثیقه فراهم شود که ضرر و زیانی به شاکی خصوصی وارد نشده و آن‌ها را هم آزاد کنند. یعنی دسته اول کسانی هستند که از باب اظهارنظر و انتقاد داخل زندان هستند یا کسانی که در این ۲۰ روز اخیر بازداشت شده‌اند، برای این‌ها می‌شد و می‌شود تسهیلات به مراتب بیشتری در نظر گرفت و یا بلاغیر این‌ها را آزاد کرد. دسته دوم کسانی هستند که شاکی خصوصی دارند که در صورت آزادی‌شان ممکن است ضرر و زیانی متوجه شاکی خصوصی‌شان ایجاد شود آنها را با اخذ تامین و وثیقه از این شرایط خطرناکی که هیچکس نمی‌تواند لحظه بعد را درک کند، می‌توان رهایی داد.

پوربابایی ادامه داد: دسته سوم کسانی هستند که به قول حقوقی‌ها زندانی‌ها یا مجرمین خطرناک هستند، بنابراین با توجه به قرار گرفتن زندان اوین در محلی که ممکن است خطرزا باشد، انتقال این زندانیان به زندان‌های دیگری که کم خطرتر است، ضرورت داشته و دارد چراکه حداقل این کار استرس و نگرانی را از فرد زندانی یا از خانواده‌هایشان کمتر می‌کند. به نظر می‌آید که این اقدامات از اوجب واجبات است اما متاسفانه تا این لحظه که بنده دارم با شما صحبت می‌کنم هیچ تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.

این وکیل دادگستری گفت: در نظر بگیرید یک زندانی اخبار دقیقی که در جامعه اتفاق می‌افتد را دریافت نمی‌کند یا این نگرانی وجود دارد که شرایط و امکاناتی که قبل از درگیری‌ها در زندان وجود داشت شاید کمتر شده باشد چرا که ممکن است به دلیل جنگ ترددها کمتر شده باشد یا پرسنل به دلیل تعطیلات یک هفته‌ای کمتر حضور پیدا کنند یا کسانی که تامین مواد غذایی را انجام می‌دهند احتمالاً به خاطر بروز خطرات ناشی از جنگ وظایف و تکالیف خودشان را محدودتر انجام دهند، اینها باعث می‌شود که استرس و نگرانی‌ها در زندان و بیرون از آن بیشتر شود.

وی ادامه داد: یعنی از یک طرف زندانین اخبار را ندارند و از طرف دیگر احتمال بروز موشک و بمب در زندان وجود دارد، همچنین کسی که در داخل زندان است نگران خانواده‌اش در بیرون از زندان است که چه اتفاقی برایش افتاده از یک طرف خانواده‌هایی که بیرون از زندان هستند نگرانند که هر لحظه ممکن است اسرائیل یا آمریکا دست به کار خطرناکی بزنند و زندان را بزنند و برای آن بندگان خدا اتفاقی بیفتد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: باتوجه به مجموعه این عوامل قوه قضاییه باید به فوریت نسبت به برقراری تسهیلات ویژه برای زندانیانی که در معرض خطر هستند، تسهیلات ویژه‌تری در نظر بگیرید. امیدواریم این اتفاق بیفتد.

