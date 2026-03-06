شیر خشک، دارو و اقلام پزشکی در وضعیت پایدار است

وی افزود: برخی مواقع عده‌ای پیشنهاد می‌دهند که به جای استفاده از داروهای تولید داخل از داروهای خارجی استفاده شود که این موارد یا ناشی از ناآگاهی است یا با هدف ایجاد نگرانی در مردم مطرح می‌شود.

شهریاری با تاکید بر برنامه‌ریزی دقیق، افزود: تمامی داروها و اقلام پزشکی مورد نیاز بیماران به میزان کافی در کشور موجود است و بر اساس مصوبه مجلس حداقل برای ۶ ماه آینده ذخیره استراتژیک پیش‌بینی و تامین شده است بنابراین مردم نیازی به ذخیره‌سازی بیش از مصرف دارو و حتی مواد غذایی را ندارند و نگرانی در این زمینه بی‌مورد است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس دوازدهم درباره اهمیت مدیریت میدانی، گفت: حضور مسئولان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای بررسی وضعیت به طور مداوم در حال انجام است و به طور مداوم مسائل حوزه سلامت را پیگیری می کنیم.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، افزود: مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله مدیران بیمارستان‌ها و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وضعیت تامین دارو و اقلام پزشکی را به دقت رصد می‌کنند و در صورت نیاز، ورود فوری انجام خواهد شد. هر موقع نیاز به اقدام ویژه یا حضور میدانی باشد، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌ها اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام خواهند داد.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: مردم مطمئن باشند که تمام نیازهای روزانه آنان تامین شده و نگرانی‌ها در زمینه دارو، شیر خشک و سایر اقلام ضروری بی‌مورد است، اقدامات لازم برای حفاظت از سلامت و امنیت تامین کالاها انجام شده و همه فرآیندها به دقت تحت کنترل مسئولان قرار دارد.