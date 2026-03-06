گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کوبا
به گزارش ایلنا، برونو رودریگز پارییا وزیر امور خارجه کوبا پنجشنبه شب در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص آخرین تحولات منطقه و پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کوبا شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از شهروندان ایرانی بهویژه دانشآموزان دبستان میناب را تسلیت گفت و با ابراز همدردی و اعلام همبستگی با دولت و مردم ابران، بر حمایت کشورش از جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح بخشی از جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران طی روزهای گذشته، از جمله ترور بزدلانه رهبر معظم انقلاب و کشتار جمع زیادی از شهروندان ایران از جمله بیش از ۱۷۵ دانش آموز دبستانی در میناب و حمله به بیمارستانها، مساجد، پلیس دیپلماتیک، مراکز خدمات رسانی به شهروندان، این تجاوزات را نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بینالملل دانست و تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندیهای دفاعی و با پشتوانه ملت ایران، در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده و هر اقدام متجاوزانهای را قاطعانه پاسخ خواهد داد..
برونو رودریگز نیز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را به شدت محکوم کرد و بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی کشورها و رعایت اصول منشور ملل متحد و حقوق بینالمللو تأکید نمود.
دو طرف در پایان بر تداوم رایزنیها در خصوص تحولات منطقهای و بینالمللی تأکید کردند.