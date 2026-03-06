گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کوبا

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کوبا
وزیر امور خارجه کوبا پنجشنبه شب در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص آخرین تحولات منطقه و پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو و تبادل نظر کرد.

به گزارش ایلنا، برونو رودریگز پارییا وزیر امور خارجه کوبا پنجشنبه شب در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص آخرین تحولات منطقه و پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کوبا شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از شهروندان ایرانی به‌ویژه دانش‌آموزان دبستان میناب را تسلیت گفت و با ابراز همدردی و اعلام همبستگی با دولت و مردم ابران، بر حمایت کشورش از جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح بخشی از جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران طی روزهای گذشته، از جمله ترور بزدلانه رهبر معظم انقلاب و کشتار جمع زیادی از شهروندان ایران از جمله بیش از ۱۷۵ دانش آموز دبستانی در میناب و حمله به بیمارستان‌ها، مساجد، پلیس دیپلماتیک، مراکز خدمات رسانی به شهروندان، این تجاوزات را نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دانست و تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندی‌های دفاعی و با پشتوانه ملت ایران، در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده و هر اقدام متجاوزانه‌ای را قاطعانه پاسخ خواهد داد..

برونو رودریگز نیز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را به شدت محکوم کرد و بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی کشورها و رعایت اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌المللو تأکید نمود.

دو طرف در پایان بر تداوم رایزنی‌ها در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کردند.

