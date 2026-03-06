هر کسی در خاک ایران با دشمن همنوایی کند، حکم تیر او صادر شده است/فرزندانتان را کنترل کنید

به گزارش ایلنا، سالار ولایتمدار با بیان اینکه ملت ما این روزها و شب ها نشان دادند به معنای واقعی کلمه بصیر هستند، با بیان اینکه دشمن با به شهادت رساندن مرجع عالیقدر شیعه، مرتکب یک خودکشی شد، گفت: اشتباهات محاسباتی آنها این است که فهمی از مکتب ما ندارند. آنها مردن را نیستی می دانند در حالی که شهادت ابتدای راه ماست. امامان معصوم ما شهید شده اند اما هیچگاه راه آنها پایان نیافت.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی حضرت آقا پیش از شهادت خود تمام مهره ها را چیده بودند و تدابیر لازم برای چنین روزی اندیشیده شده بود، اظهار داشت: با هر اتفاقی دستورالعمل ها روشن است و تا پایین ترین سطوح وظایف خود را تا انتهای جنگ می دانند حتی اگر دشمن زیرساخت های ارتباطی را مورد هدف قرار دهد. هیچ اقدامی از سوی دشمن باعث خللی در کار نمی شود و از فرمانده کل تا پایین ترین سطوح، تکالیف روشن است.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز سه میدان جنگی داریم که در داخل، در مرز و در خارج از کشور است، گفت: امروز دشمن ما ناوهایی به آب های منطقه آورده که سوخت و تجهیزات نظامی آن محدود است. ناوی که امروز ما را تهدید می کرد باید جایی بایستد و ثابت باشد تا هواپیما از روی آن بلند شود، این ناو امروز عملیاتی نیست چرا که در حال فرار بوده و نمی تواند در یک نقطه بایستد.

ولایتمدار در ادامه با یادآوری اینکه پیش از جنگ ۱۲ روزه، ۳.۵ درصد از موشک های ما وارداتی بود و ۹۶ درصد آن تولید داخل بود، گفت: رهبر معظم انقلاب آن زمان دستور داده بودند که باید ۱۰۰ درصد موشک های کشور تولید داخل باشد که این کار را آغاز کردیم و امروز هیچ نیازی به هیچ کشوری نداریم چرا که به لحاظ متخصص و تجهیزات نظامی وضعیت کاملی داریم. هرچقدر هم آنها بعضی از منابع ما را مورد هدف قرار دهند، ما آنها را چند جای محدود قرار نداده ایم و از این لحاظ تکمیل هستیم.

او که زمانی جانشین معاون عملیات سپاه پاسداران بوده است، با بیان اینکه تا زمانی که معادن ما عنصر لازم برای موشک را دارد، موشک سازی خواهیم داشت، عنوان کرد: این در حالی است که موشک های دشمن و مهمات پدافندی آنها به زودی تمام می شود و راهی برای آوردن آنها از کیلومترها دورتر وجود ندارد از این رو به زودی ذخایر آنها به پایان می رسد. اینها در حالی است که ذخایر ما تمامی ندارد. ساختار نظامی ما نیز به فرد متکی نیست که بعد از شهادت فرماندهان، بقیه سیستم مختل شود.

ولایتمدار با اشاره به وضعیت مرزها عنوان کرد: رژیم صهیونیستی و اردن محدوده هوافضای سپاه، پایگاه های آمریکا محدوده فعالیت نیروی دریایی سپاه، نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش و نیروی زمینی سپاه و ارتش نیز مسئولیت تأمین امنیت مرزها را دارند. اتفاقا ما لحظه شماری می کنیم که خفاش ها از سوراخ های خود بیرون بیایند. تمام نقاط مرزی و مقرهای گروهک های تروریستی زیر نظر ما هستند لذا مردم هیچ نگرانی از این بابت نداشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به میدان بعدی جنگ که در حوزه داخل کشور است، گفت: ما حدود چند میلیون بازنشسته نظامی داریم که اکثرا تکاور بوده اند. تا کنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مسلح شده اند در حالی که در هیچ کشوری این تعداد نیروی ارتش نداریم. میلیون ها بسیجی هم مسلح شده اند و همه پایگاه ها آماده باش هستند. فراجا هم دست روی ماشه دارد و کاملا آماده است.

رئیس کمیته دفاع کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه نیروی مردمی را پیش از تمامی شرایط نظامی کشور، مهم ترین عامل برای حفظ تمامیت ارضی ایران دانست و گفت: در این چند شب مردم ایران نشان دادند که وطن چقدر برای آنها مهم است. این روزها و شب ها جدا از اینکه عملیات فرزندان ملت را در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می بینیم و احساس غرور می کنیم؛ باید در برابر همه ایرانی ها سر خم کنیم که در چنین شرایطی پای نظام هستند

وی در پایان گفت: یک پیام هم دارم به خانواده آنهایی که گوشش‌شان به اینترنشنال است و به هر دلیل رسانه ما را گوش نمیدهند. پدر و مادرها! اگر پسر و دختر گوش نمی‌دهند، تقصیر ما نیست؛ هر کسی امروز در خاک ایران، نغمه‌ای از حلقومش بیرون آید که با دشمن همنوایی کند، یعنی زیر پایش تل‌آویو و سرش هم نتانیاهو است و حکم تیر او صادر شده است. با این صراحت کسی با شما صحبت نکرده، ما دوست نداریم فرزند شما کشته شود، چون فرزند شما جاهل و غافل است. چون هم‌میهن ما هست، دوست نداریم. فرزندانتان را کنترل کنید.

