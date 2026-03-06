وی افزود: ایران در این زمینه دو تجربه تلخ را پشت سر گذاشته است؛ یک بار در دوره قبل که در میانه مذاکرات حمله‌ای از سوی آمریکا و اسرائیل انجام شد و این بار نیز با وجود احتمال اینکه طرح مذاکرات می‌تواند نوعی فریب باشد یا در میانه آن حمله‌ای صورت گیرد، ایران برای اتمام حجت با طرف مقابل، افکار عمومی جهان و مردم ایران پای میز مذاکره حاضر شد.

وی افزود: مسئولان کشور تا آخرین لحظه به دنبال مذاکره بودند و از آن فرار نکردند و میز مذاکرات را ترک نکردند، اما طرف مقابل در میانه مذاکرات اقدام به حمله کرد گویا این اقدام یک سنت نادرست در فرهنگ و روابط سیاسی بین الملل است، در حالی که ایران پیشنهادات سازنده، منعطف و مثبتی ارائه کرده بود، این روند با اقدام طرف مقابل متوقف شد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: به گفته واسطه این مذاکرات، ایران در برخی موضوعات حتی انعطاف‌هایی نشان داده و مواردی را پذیرفته که پیش از این تمایلی به پذیرش آن‌ها نداشته است، اما در نهایت مذاکره‌شکنی و زیر پا گذاشتن روند گفت‌وگو صورت گرفت. هدف اصلی دشمن از آغاز این اقدامات، براندازی و ایجاد فروپاشی در کشور بوده است.

وی گفت: دشمن با ترکیبی از اقدامات نظامی، تحریک برای ایجاد شورش داخلی، ارتباط با گروه‌های تجزیه‌طلب و تروریستی و تلاش برای ضربه زدن به رأس حاکمیت، به دنبال ایجاد فروپاشی در ساختار کشور بوده است.

وی با اشاره به واکنش جامعه نسبت به تحولات ایران اظهار کرد: برخلاف تصور طراحان این اقدامات، مردم دچار انفعال و ناامیدی نشدند

به گفته او حضور گسترده مردم در شهرهای مختلف نشان داد که جامعه در چنین شرایطی برای دفاع از کشور و نظام وارد صحنه می‌شود.

حضرتی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع پایگاه‌های آمریکا در منطقه اشاره کرد و گفت: ایران اعلام کرده بود در صورت ورود آمریکا به جنگ، پایگاه‌های این کشور در اطراف ایران هدف قرار خواهند گرفت. این موضوع پیش از جنگ و در زمان وقوع درگیری نیز به کشورهای همسایه اعلام شده و در عین حال ایران بر روابط دوستانه با کشورهای منطقه تاکید کرده است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: بخش اعظم توطئه‌ای که برای فروپاشی نظام طراحی شده بود تا این مرحله خنثی شده است و بر خلاف انتظار طراحان آن، فضای جامعه به سمت همبستگی بیشتر حرکت کرده است.

وی با اشاره به اقدامات دولت در شرایط فعلی تأکید کرد: مهم‌ترین اولویت دولت در کنار مدیریت جنگ، حفظ انسجام ملی و اجتماعی است. رئیس‌جمهور، معاون اول و وزرا با برگزاری جلسات و بازدیدهای میدانی در حال پیگیری امور کشور هستند و دولت تلاش می‌کند در حوزه‌هایی مانند تأمین نیازهای مردم، خدمات درمانی و پشتیبانی، شرایطی فراهم شود که مردم با اطمینان و آرامش بیشتری امور روزمره خود را دنبال کنند.