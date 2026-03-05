ستاد مرکزی اربعین:
مواکب مردمی در میادین شهرها آماده خدمت به هموطنان شدند
ستاد مرکزی اربعین در اطلاعیهای ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای (ره)، اعلام کرد: مواکب مردمی ستاد مرکزی اربعین حسینی، ضمن استقرار در میادین اصلی شهرها و برپایی چادرهای خدماتی آمادگی ارائه خدمات به هموطنان گرانقدر را دارند.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه ستاد مرکزی اربعین در پی شهادت حضرت آیتالله خامنهای (ره) به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا
شهادت عاشورایی عبد صالح خدا، رهبر حکیم و فرزانه ملت عزیز ایران، مجاهد خستگی ناپذیر و پیشوای امت اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (ره) به دست یزیدیان زمان، داغی بزرگ و جانکاه بر پیکر جهان اسلام و همه مشتاقان ایران و آزادگان و حق جویان جهان نهاد.
ستاد مرکزی اربعین حسینی ضمن عرض تسلیت و تبریک شهادت زعیم عالیقدر حضرت امام خامنه ای عزیز (ره)، تعدادی از فرماندهان نظامی و مردم عزیزمان به ساحت حضرت ولی عصر (عج) و ملت شریف ایران با محکومیت حمله ددمنشانه و خبیث دشمن صهیونی و آمریکایی به خاک میهن اسلامی ، از هموطنان عزیز و همیشه در صحنه دعوت می نماید تا با حضور گسترده در میادین اصلی شهرها و شرکت در مراسمات، به خونخواهی رهبر شهیدمان، انزجار خود را از این اعمال جنایتکارانه یزیدیان بزدل زمانه اعلام دارند.
به اطلاع مردم عزیز و همیشه در صحنه ایران اسلامی می رساند، مواکب مردمی ستاد مرکزی اربعین حسینی، ضمن استقرار در میادین اصلی شهرها و برپایی چادرهای خدماتی آمادگی ارائه خدمات به هموطنان گرانقدر را دارند.
به فضل خداوند متعال،ملت امام حسین مسیر عزت و استقامت را ادامه داده و نصرت و پیروزی وعده دادهشده، نصیب امت مؤمن و وفادار به آرمانهای الهی خواهد شد.
ستاد مرکزی اربعین حسینی