مواکب مردمی در میادین شهرها آماده خدمت به هموطنان شدند

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت عاشورایی عبد صالح خدا، رهبر حکیم و فرزانه ملت عزیز ایران، مجاهد خستگی ناپذیر و پیشوای امت اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) به دست یزیدیان زمان، داغی بزرگ و جانکاه بر پیکر جهان اسلام و همه مشتاقان ایران و آزادگان و حق جویان جهان نهاد.

ستاد مرکزی اربعین حسینی ضمن عرض تسلیت و تبریک شهادت زعیم عالیقدر حضرت امام خامنه ای عزیز (ره)، تعدادی از فرماندهان نظامی و مردم عزیزمان به ساحت حضرت ولی عصر (عج) و ملت شریف ایران با محکومیت حمله ددمنشانه و خبیث دشمن صهیونی و آمریکایی به خاک میهن اسلامی ، از هموطنان عزیز و همیشه در صحنه دعوت می نماید تا با حضور گسترده در میادین اصلی شهرها و شرکت در مراسمات، به خونخواهی رهبر شهیدمان، انزجار خود را از این اعمال جنایتکارانه یزیدیان بزدل زمانه اعلام دارند.

به اطلاع مردم عزیز و همیشه در صحنه ایران اسلامی می رساند، مواکب مردمی ستاد مرکزی اربعین حسینی، ضمن استقرار در میادین اصلی شهرها و برپایی چادرهای خدماتی آمادگی ارائه خدمات به هموطنان گرانقدر را دارند.

به فضل خداوند متعال،ملت امام حسین مسیر عزت و استقامت را ادامه داده و نصرت و پیروزی وعده‌ داده‌شده، نصیب امت مؤمن و وفادار به آرمان‌های الهی خواهد شد.

ستاد مرکزی اربعین حسینی