ستاد مرکزی اربعین:

مواکب مردمی در میادین شهرها آماده خدمت به هموطنان شدند

​ستاد مرکزی اربعین در اطلاعیه‌ای ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره)، اعلام کرد: مواکب مردمی ستاد مرکزی اربعین حسینی، ضمن استقرار در میادین اصلی شهرها و برپایی چادرهای خدماتی آمادگی ارائه خدمات به هموطنان گرانقدر را دارند.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه ستاد مرکزی اربعین در پی شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم  

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت عاشورایی عبد صالح خدا، رهبر حکیم و فرزانه ملت عزیز ایران، مجاهد خستگی ناپذیر و پیشوای امت اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) به دست یزیدیان زمان، داغی بزرگ و جانکاه بر پیکر جهان اسلام و همه مشتاقان ایران و آزادگان و حق جویان جهان نهاد.

ستاد مرکزی اربعین حسینی ضمن عرض تسلیت و تبریک شهادت زعیم عالیقدر حضرت امام خامنه ای عزیز (ره)، تعدادی از فرماندهان نظامی و مردم عزیزمان به ساحت حضرت ولی عصر (عج) و ملت شریف ایران با محکومیت حمله ددمنشانه و خبیث دشمن صهیونی و آمریکایی به خاک میهن اسلامی ، از هموطنان عزیز و همیشه در صحنه دعوت می نماید تا با حضور گسترده در میادین اصلی شهرها و شرکت در مراسمات، به خونخواهی رهبر شهیدمان، انزجار خود را از این اعمال جنایتکارانه یزیدیان بزدل زمانه اعلام دارند.

به اطلاع مردم عزیز و همیشه در صحنه ایران اسلامی می رساند، مواکب مردمی ستاد مرکزی اربعین حسینی، ضمن استقرار در میادین اصلی شهرها و برپایی چادرهای خدماتی آمادگی ارائه خدمات به هموطنان گرانقدر را دارند.

به فضل خداوند متعال،ملت امام حسین مسیر عزت و استقامت را ادامه داده و نصرت و پیروزی وعده‌ داده‌شده، نصیب امت مؤمن و وفادار به آرمان‌های الهی خواهد شد.

ستاد مرکزی اربعین حسینی

