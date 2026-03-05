سخنگوی کمیسیون بهداشت خبر داد
۲۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق داروخانههای تامین اجتماعی پرداخت شد
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت که ۲۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق داروخانههای طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد.
به گزارش ایلنا، سلمان اسحاقی در توضیح سومین جلسه کمیسیون بهداشت و درمان بعد از جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل گفت: در این جلسه وضعیت حوزه دارو و سلامت کشور، میزان ذخایر دارویی و روند مطالبات داروخانهها بررسی شد.
وی پرداخت مطالبات مراکز درمانی را یکی از اولویتهای کمیسیون بهداشت عنوان و اظهار کرد؛ با پیگیریهای انجام شده، ۲۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق داروخانههای طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد.
اسحاقی ادامه داد: در ادامه فرایند تسویه مطالبات مراکز طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی، این مبلغ به داروخانههای طلبکار سراسر کشور واریز شد.
وی گفت که روند پرداخت مطالبات به مراکز طرف قرارداد با هدف حمایت از ارائهدهندگان خدمات درمانی و تضمین پایداری ارائه خدمات به بازنشستگان همچنان ادامه دارد و امروز نیز ۲٫۵ همت از مطالبات داروخانهها بر اساس همین رویکرد سازمان پرداخت و تسویه شد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تلاشهای سازمان تامین اجتماعی در تسریع پرداخت مطالبات و حمایت از داروخانهها و ارائهدهندگان خدمات درمانی قدردانی کرد.