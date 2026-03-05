بیانیه ارتش ایران در خصوص هدف قرار گرفتن ناو دنا

متن بیانیه ارتش به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ

روز گذشته، جهان شاهد یکی دیگر از جنایات ضد بشری ارتش تروریست ایالات متحده آمریکا بود. حمله ناجوانمردانه به ناو دنا در حدود ۲۰۰۰ مایل دورتر از میدان جنگ و به شهادت رساندن دانشجویان جوانی که در مأموریت آموزشی و در حال بازگشت از رزمایش صلح میلان ۲۰۲۶ بودند، نشان داد که استکبار جهانی، تابع هیچ یک از قواعد بین المللی نیست.

نیروی دریایی آمریکا، در این تهاجم وحشیانه و غیرانسانی، در صدها مایل دورتر از منطقه جنگ، بدون اخطار قبلی، بار دیگر قواعد عرفی و حقوق بشردوستانه و مقررات دریانوردی بین المللی را زیر پا گذاشت و با گشودن آتش به‌سوی ناو دنا، جمعی از جوانان دانشجو، استادان، فرماندهان و خدمه عزیز این ناو را که برای تأمین امنیت و تقویت دیپلماسی دریایی در رزمایش مرکب صلح حضور یافته بودند، به شهادت رساند.

برای جهانیان محرز است سازمان‌های بین المللی به وظایف خود در محکوم نمودن جنایت های آمریکای صهیونی در اقصی نقاط جهان عمل نخواهند کرد و با سکوت معنادارشان، گستاخی و جنایت استکبار را مشروعیت می‌بخشند اما به یقین، شهادت سرخ آن جوانان عزیز و سفیران ایران سربلند اسلامی وجدان بشری را متاثر، تنفر آزادگان جهان از شیطان بزرگ را عمیق‌تر و اراده ملت بزرگ و رزمندگان اسلام را برای انتقام خون پاک همرزمان خود قوی‌تر می‌سازد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک و تسلیت شهادت دانشجویان و دریادلان ناو دنا به ملت بزرگ ایران و خانواده گرانقدر شهیدان والامقام، این اقدام وحشیانه را محکوم کرده و به ملت شریف ایران اطمینان می دهدآحاد رزمندگان دلاور ارتش جمهوری اسلامی ایران هم قسم با هم و مصمم تر از گذشته به یاری خداوند متعال، دشمنان آمریکایی صهیونی را پشیمان خواهند کرد.»