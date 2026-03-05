وی افزود: با این همه، زندگی ‎برای ایران و ایرانیان متوقف نشده است: حقوق اسفند و عیدی بازنشستگان توسط تأمین اجتماعی در موعد مقرر در حال پرداخت است، بانک‌ها و خدمات بیمه‌ای فعال‌اند و جریان تأمین کالاهای اساسی، دارو و سوخت نیز در سراسر کشور برقرار است. ‎ #دولت_پای_کار_مردم با بسیج همه ظرفیت‌ها برای رفع نیازهای فوری ایستاده است.

حضرتی تصریح کرد: در این روزهای دشوار، بیمارستان‌ها، نیروهای هلال‌احمر و مراکز درمانی کشور بی‌وقفه در حال خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان و مجروحان هستند. پلیس و نیروهای انتظامی هم برای حفظ امنیت و آرامش شهرها در میدان‌اند و شهرداری‌ها نیز برای رسیدگی به خسارات و بازگرداندن نظم شهری فعال‌اند. در کنار همه این تلاش‌ها، مردم ایران با شجاعت، صبوری و همبستگی با در دست داشتن پرچم عزیز میهن در کنار یکدیگر در کف خیابان حضور دارند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: نیروهای مسلح با شجاعت از خاک و هویت ایران و شرف ایرانیان دفاع می‌کنند و یاد همه شهدای عزت و استقلال ایران از سربازانی که در این خاک شهید شدند تا ملوانانی که دور از وطن جان خود را در راه عزت کشور از دست دادند، در دل ملت زنده است. ایران در طول قرن‌ها از آزمون‌های بزرگ عبور کرده است و این سرزمین بار دیگر نیز از این روزهای دشوار عبور خواهد کرد.