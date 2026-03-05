به گزارش ایلنا،محمد مخبر در این دیدار که صبح امروز (پنج شنبه) برگزار شد، با بیان اینکه تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب، کشور را به نقطه‌ تعالی پیشرفت و اقتدار رسانده است، تصریح کرد: این قدرت نرم و سخت، حاصل سال‌ها مقاومت و مدیریت هوشمندانه‌ای است که امروز توانایی ایستادگی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی را ایجاد کرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به راه پر فراز و نشیب طی شده کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خطاب به جوانان حاضر در جلسه گفت: دل نگران نباشید؛ زیرا خدای خامنه‌ای عزیز زنده است و این وعده الهی است که پشتیبان مؤمنان خواهد بود.

وی افزود : این مسیر همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده، اما تاریخ نشان داده ملت ایران هیچ‌گاه از اصول خود عقب‌نشینی نکرده است.

مخبر مهمترین وظیفه امروز جامعه را حفظ وحدت و انسجام ملی دانست و افزود: ما در جنگی تمام‌عیار با جبهه استکبار هستیم؛ جنگی که میانه ندارد و در آن صف خیر و شر کاملاً در برابر هم صف‌آرایی کرده‌اند. در چنین شرایطی، کوچک‌ترین تفرقه می‌تواند هزینه‌های سنگینی به همراه آورد.

مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب با اشاره به جلسات منظم شورای موقت اصل ۱۱۱ قانون اساسی به عنوان سازوکار قانونی پیش‌بینی شده در قانون برای مقطع کنونی، از نخبگان خواست تا با اطمینان کامل به این شورا، آرامش را به جامعه منتقل کنند و تأکید کرد: شما جوانان توانایی حل مسائل کشور را دارید و در این ایام حساس باید چون کوه استوار و محکم بایستید.

مخبر با استناد به تجربه و موفقیت های ۴۷ ساله انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: این تجربه تاریخی به ما ثابت کرده که خداوند همواره حافظ و نگهبان این انقلاب بوده و این کشور متعلق به امام زمان (عج) است؛ بنابراین هیچ نیروی اهریمنی توانایی آسیب به آن را نخواهد داشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به تهدیدات نرم دشمن، به جوانان، دانشجویان و نخبگان تأکید کرد که مراقب برخی جریانات و اقدامات سوء رسانه‌ای باشند و این توطئه ها را از بمب‌های نظامی خطرناک‌تر بدانند.

وی افزود: مکر رسانه‌ای دشمن به اندازه بمب‌هایش باید جدی گرفته شود. دشمن در مورد آسیب‌پذیری‌های داخلی ما دروغ می‌گوید و تلاش می‌کند ناکارآمدی هایی را در نظام القا کند، اما واقعیت این است که ساختار نظام اسلامی مستحکم است و مردم جهان نیز تجاوزگری آمریکا و اسرائیل را محکوم و منکوب می‌کنند.

مخبر در پایان با دعوت به هوشیاری کامل آحاد مردم، بر این نکته تأکید کرد که امروز نخبگان دانشگاهی سربازان خط مقدم جنگ نرم هستند و باید با بصیرت، توطئه‌های رسانه‌ای دشمن سفاک را خنثی کنند.

