۳ فروند پهپاد پیشرفته هرمس و یک فروند پهپاد MQ9 دشمن رهگیری و منهدم شدند

۳ فروند پهپاد پیشرفته هرمس و یک فروند پهپاد MQ9 دشمن رهگیری و منهدم شدند
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از رهگیری و انهدام ۳ فروند پهپاد پیشرفته هرمس و یک فروند پهپاد MQ9 دشمن طی ششمین روز جنگ تحمیلی خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: امروز پنجشنبه ۱۴ اسفندماه، ۳ فروند پهپاد پیشرفته هرمس و یک فروند پهپاد MQ9 تا این لحظه، در آسمان غرب، جنوب‌غرب و جنوب ایران، توسط سامانه‌های پدافند پیشرفته نوین سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شده‌اند.»

 

