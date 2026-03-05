سپاه:
۳ فروند پهپاد پیشرفته هرمس و یک فروند پهپاد MQ9 دشمن رهگیری و منهدم شدند
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: امروز پنجشنبه ۱۴ اسفندماه، ۳ فروند پهپاد پیشرفته هرمس و یک فروند پهپاد MQ9 تا این لحظه، در آسمان غرب، جنوبغرب و جنوب ایران، توسط سامانههای پدافند پیشرفته نوین سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شدهاند.»