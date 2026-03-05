به گزارش ایلنا مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه در گفت‌و‌گو با شبکه «ام اس نو» آمریکا گفت: پیام ما به دنیا این است که در حال دفاع از خودمان هستیم. ما سخت می‌کوشیم تا از مردم خود دفاع کنیم. این جنگ به ما تحمیل شده و ما حق دفاع از خود را داریم.

وی افزود: آنها فکر می‌کردند که طی چند روز می‌توانند جنگ را تمام کنند، اما به سختی اشتباه کردند. ما از جامعه خود در حال محافظت هستیم، جامعه‌ای که به شدت و غیرانسانی مورد حمله قرار گرفته است. حتی کودکان مدرسه‌ای توسط آمریکا و رژیم اسرائیل مورد هدف قرار گرفته شده‌اند.

تخت روانچی تصریح کرد: حتی نیرو‌های امدادی و بیمارستان‌ها را مورد حمله قرار دادند و کاری که ما در حال انجام آن هستیم دفاع مشروع است.

وی تصریح کرد: ما هیچ پیامی از آمریکا دریافت نکرده و حتی هیچ پیامی به آمریکا ارسال نکرده‌ایم، زیرا ما در حال دفاع از خود هستیم و تنها بر دفاع تمرکز داریم؛ بنابراین ما هیچ پیامی نفرستادیم و حتی هیچ پیامی هم از طرف آمریکا و هرکس دیگری دریافت نکرده‌ایم.