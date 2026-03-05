خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رفیعی:

ثبات در بازار اقلام اساسی حاکم است

کد خبر : 1758738
لینک کوتاه کپی شد.

نایب‌ رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به آخرین اقدامات برای تأمین کالاهای اساسی، از ثبات کامل در بازار خبر داد و گفت: تمهیدات ملی در این زمینه اندیشیده‌ شده در سطح استان تهران نیز به خوبی اجرا شده است.

به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی با استناد به گزارش‌های دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی، در تشریح اقدامات ملی برای مهار گرانی گفت: افزایش قیمت سیب‌زمینی در برخی شهرها ناشی از کندی توزیع و صادرات بود که با توقف صادرات و تزریق ذخایر احتیاطی به بازار، روند توزیع سرعت گرفته و قیمت‌ها به حالت عادی بازگشته است.

وی افزود: در سطح ملی، ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات با سرعت خوبی در حال انجام است و تأمین نهاده‌های دامی نیز برای حمایت از دامداران و تنظیم بازار محصولات پروتئینی در دستور کار قرار داشته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در ادامه به وضعیت استان تهران اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش مسئولان استانی، تأمین و توزیع اقلام اساسی در پایتخت بدون وقفه ادامه دارد. تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌ها برای فعالیت سه‌شیفته و توزیع گسترده شکر، برنج، روغن و خرما در سطح میادین و فروشگاه‌ها نشان‌دهنده پایداری وضعیت بازار در استان تهران است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: در بخش پروتئین نیز مرغ گرم و منجمد به میزان کافی در بازار استان تهران توزیع شده و سیب‌زمینی مورد نیاز میادین به‌طور منظم تأمین می‌شود.

به گزارش خانه ملت، رفیعی خاطرنشان کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس وضعیت بازار را به‌طور مستمر رصد می‌کند و خوشبختانه در سطح ملی و به‌ویژه در استان تهران، کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و مردم می‌توانند با آرامش خاطر نیازهای خود را تأمین کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل