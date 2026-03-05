ثبات در بازار اقلام اساسی حاکم است

به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی با استناد به گزارش‌های دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی، در تشریح اقدامات ملی برای مهار گرانی گفت: افزایش قیمت سیب‌زمینی در برخی شهرها ناشی از کندی توزیع و صادرات بود که با توقف صادرات و تزریق ذخایر احتیاطی به بازار، روند توزیع سرعت گرفته و قیمت‌ها به حالت عادی بازگشته است.

وی افزود: در سطح ملی، ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات با سرعت خوبی در حال انجام است و تأمین نهاده‌های دامی نیز برای حمایت از دامداران و تنظیم بازار محصولات پروتئینی در دستور کار قرار داشته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در ادامه به وضعیت استان تهران اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش مسئولان استانی، تأمین و توزیع اقلام اساسی در پایتخت بدون وقفه ادامه دارد. تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌ها برای فعالیت سه‌شیفته و توزیع گسترده شکر، برنج، روغن و خرما در سطح میادین و فروشگاه‌ها نشان‌دهنده پایداری وضعیت بازار در استان تهران است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: در بخش پروتئین نیز مرغ گرم و منجمد به میزان کافی در بازار استان تهران توزیع شده و سیب‌زمینی مورد نیاز میادین به‌طور منظم تأمین می‌شود.

به گزارش خانه ملت، رفیعی خاطرنشان کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس وضعیت بازار را به‌طور مستمر رصد می‌کند و خوشبختانه در سطح ملی و به‌ویژه در استان تهران، کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و مردم می‌توانند با آرامش خاطر نیازهای خود را تأمین کنند.

