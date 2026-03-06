آیت الله محسن غرویان استاد حوزه علمیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره انتخاب رهبر آینده گفت: در این شرایط رهبر باید کسی باشد که مورد قبول اکثریت جناح‌های سیاسی کشور باشد یعنی باید شخصیتی باشد که همه مردم یا همه جناح‌ها، ولی اکثریت مردم و نمایندگان‌شان او را بپذیرند. شخصیتی باشد که موجب انسجام ملی و وحدت ملی شود و این موضوع الان بسیار برای ما ضروری است.

رهبری باید شخصیتی باشد که بتواند کشور را از این بحران‌ها عبور دهد

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که رهبری باید شخصیتی باشد که بتواند کشور را از این بحران‌ها عبور دهد و تعامل با جهان مدنظر او باشد چراکه الان کشور ما مورد طمع قرار گرفته، مورد تحریم است و مورد انزوا واقع شده و به هر حال رهبری باید یک شخصیتی باشد که بتواند کشور را از این انزوا نجات دهد و این جنگ را به پایان برساند. این وضعیت الان به نفع ما نیست مردم از نظر روحی روانی از جهات مختلفی بسیار مضطرب هستند. رهبر آینده باید بتواند تدبیری بیندیشد که کشور را از این وضع در بیاورد و باید سیاست‌های داخلی به گونه‌ای باشد که نوعی انسجام و اتحاد درونی ایجاد کند و همچنین روابط تعاملی با کشورهای منطقه و جهان داشته باشد که وضعیت فشار روی کشور ما کم شود.

یک مدرس حوزه علمیه تاکید کرد: در حال حاضر وضعیت حساسی داریم و اعضای خبرگان هم هر چه زودتر باید تصمیم خودشان را در این زمینه بگیرند شاید با انتخاب رهبر آینده دریچه برای آینده کشور باز شود.

با توجه به شرایط موجود شورای رهبری موثرتر، بهتر و کارسازتر است تا رهبری فردی

وی در پاسخ به این سوال که آیا انتخاب چند نفر به عنوان شورای رهبری می‌تواند برای ادامه حاکمیت موثرتر باشد یا انتخاب یک فرد به عنوان رهبر آینده گفت: معتقدم با ادله‌ای که پیش خودم دارم و با توجه به شرایط موجود، شورای رهبری موثرتر، بهتر و کارسازتر است تا رهبری فردی. البته در این زمینه نظرات مختلفی وجود دارد و موافقانی و مخالفانی هستند.

یک مدرس حوزه علمیه گفت: به نظر من این بحث خوبی است که رسانه‌ها با صاحب نظران گفت‌وگو کنند و یک نظرسنجی شود که آیا در این شرایط ما رهبری فردی داشته باشیم بهتر است یا شورای رهبری.

غرویان ادامه داد: هر زمان و هر عصری با توجه به شرایط خود اقتضائاتی دارد. بعد از رحلت حضرت امام همین بحث در مجلس خبرگان بود و آنجا بعد از صحبت‌های موافق و مخالف به هر حال رهبری شورایی رای کمتری داشت و رهبری فردی رای بیشتر بدست آورد و لذا آنگونه عمل کردند ولی در حال حاضر شرایط ما فرق کرده است، به نظر من در حال حاضر رهبری شورایی سازگارتر و مناسب‌تر است تا رهبری فردی.

یک مدرس حوزه علمیه تصریح کرد: شرایط در حال حاضر به گونه‌ای است که احزاب و گروه‌های مختلف با تفکراتی که هر کدام از این‌ها دارند روی یک فرد خاص به اجماع نمی‌رسند. در بین این افرادی که اسم‌شان مطرح است هر کدام طرفدارانی دارند که گروه‌ها و احزابی پشت سر این‌ها هستند و حمایت می‌کنند، بنابراین اجماع محکمی روی یک فرد خاص وجود ندارد و اگر آن شورا به نحوی باشد که اعضای آن سه نفر یا پنج نفر باشد و این‌ها را از صداهای مختلف، احزاب مختلف و طرز تفکرهای مختلف نمایندگی کنند، این باعث می‌شود که یک انسجامی ولو به طور نسبی در مردم به وجود بیاید چون همه احزاب و جناح‌ها می‌توانند بگویند که ما هم در آن شورای رهبری نماینده داریم که حرف ما را بزند.

وی تصریح کرد: اعضای خبرگان می‌توانند تصمیم بگیرند در این زمینه که آیا رهبری فردی باشد یا شورایی باشد ولو اینکه در بازنگری قانون اساسی این مساله فردی شده باشد البته در نسخه اول قانون اساسی رهبری شورایی هم مطرح بود. اما قوانین داخلی یا مقررات داخلی مجلس خبرگان به دست خودشان است و می‌توانند به شکل شورایی هم این را تصویب کنند و این باعث می‌شود که حرف و حدیث‌ها کم شود مثلاً به طور مثال بعضی‌ها می گویند رهبر باید سید باشد و بعضی می‌گویند که ضرورتی ندارد یا بحث های دیگری درباره گزینه‌های موجود در حال حاضر بین صاحب نظران و فضاهای مجازی خیلی مطرح است و هر کدام از این کاندیداها الان به شکل فردی انتخاب شوند یک سری اشکالات و شبهات و حرف و حدیث ها به دنبال آن وجود دارد اما وقتی رهبری شورایی باشد این شبهات و اشکالات کمتر می شود و طبیعتا آن اجماع مردمی و انسجام مردم بهتر تحقق پیدا می‌کند.

مکانیزم انتخاب رهبر در مجلسی با پروتکل‌های خودش صورت بگیرد که بعداً حرف و حدیث به دنبال نیاورد

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره فعالیت شورای رهبری تا تعیین رهبر آینده گفت: من فکر می‌کنم شورای رهبری الان یک ضرورت است و روی همین اضطرار و وضعیت اضطراری که ما پیدا کردیم این شورا تشکیل شده و صاحب نظران ممکن است به این برسند که حالا فعلا به مصلحت است که همین شورا کارها و مسئولیت‌ها را انجام دهد تا وضعیت کشور یک مقداری آرامش پیدا کند. در حال حاضر اعضای مجلس خبرگان مکان امنی ندارند که بتوانند تشکیل جلسه بدهند چراکه مکانیزم انتخاب رهبر باید در یک فضای آرامی باشد که افراد بتوانند سخنرانی کنند و نظرات خود را مطرح کنند و این نظرات بررسی و اصلاح شود و بعد انتخابات صورت بگیرد.

غرویان گفت: در حال حاضر این بندگان خدای مکان امنی ندارند که تشکیل جلسه دهند و به هر حال برای اینکه باز در آینده حرف و حدیث زیاد نباشد، باید مکانیزم انتخاب رهبر در یک مجلسی با پروتکل‌های خودش صورت بگیرد که بعداً حرف و حدیث به دنبال نیاورد بنابراین اگر در این شرایط امکان تشکیل جلسه خبرگان با مکانیزم انتخابات خودش فراهم نیست همین شورای رهبری فعلاً به طور موقت مسئولیت‌ها را بر عهده دارد و کارها را انجام بدهد و پیش برود تا شرایط برای یک فضای آرامش بخشی بیشتر فراهم شود.

