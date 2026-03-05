واکنش وزیر خارجه کشورمان به غرق شدن ناوچه دنا؛ بهشدت پشیمان خواهید شد
وزیر خارجه کشورمان با اشاره به غرق شدن ناوچه دنا نوشت: ایالات متحده از این سابقهای که ایجاد کرد، بهشدت پشیمان خواهد شد
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در واکنش به غرق شدن ناوچه دنا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
آمریکا یک فاجعه دیگر این بار در دریا و در فاصله ۲ هزار مایل دور از سواحل ایران رقم زد.
ناوچه «دنا»، میهمان نیروی دریایی هند و حامل تقریباً ۱۳۰ خدمه، در آبهای بینالمللی و بدون هشدار هدف قرار گرفت. خواهید دید: ایالات متحده از این سابقهای که ایجاد کرد، بهشدت پشیمان خواهد شد.