واکنش وزیر خارجه کشورمان به غرق شدن ناوچه دنا؛ به‌شدت پشیمان خواهید شد

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به غرق شدن ناوچه دنا نوشت: ایالات متحده از این سابقه‌ای که ایجاد کرد، به‌شدت پشیمان خواهد شد

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در واکنش به غرق شدن ناوچه دنا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

آمریکا یک فاجعه دیگر این بار در دریا و در فاصله ۲ هزار مایل دور از سواحل ایران رقم زد.

ناوچه «دنا»، میهمان نیروی دریایی هند و حامل تقریباً ۱۳۰ خدمه، در آب‌های بین‌المللی و بدون هشدار هدف قرار گرفت. خواهید دید: ایالات متحده از این سابقه‌ای که ایجاد کرد، به‌شدت پشیمان خواهد شد.

