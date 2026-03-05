به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در واکنش به غرق شدن ناوچه دنا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

آمریکا یک فاجعه دیگر این بار در دریا و در فاصله ۲ هزار مایل دور از سواحل ایران رقم زد.

ناوچه «دنا»، میهمان نیروی دریایی هند و حامل تقریباً ۱۳۰ خدمه، در آب‌های بین‌المللی و بدون هشدار هدف قرار گرفت. خواهید دید: ایالات متحده از این سابقه‌ای که ایجاد کرد، به‌شدت پشیمان خواهد شد.

