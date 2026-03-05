ادامه شیطنت آمریکا میتواند به فروپاشی زیرساختهای منطقه بیانجامد
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) تاکید کرد: ادامه شیطنت و فریبکاری آمریکاییها میتواند به قیمت فروپاشی کلیه زیرساختهای نظامی و اقتصادی منطقه منجر میشود.
بهگزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) گفت: فرزندان غیور و سلحشور ملت ایران در نیروهای مسلح کشور، در پنجمین روز از آغاز جنگ و تجاوز مشترک آمریکایی - صهیونی به میهن اسلامی با اجرای عملیاتهای مقتدرانه و غرورانگیز ضربات سنگین و مهلکی به مواضع، سامانهها و تجهیزات راهبردی دشمن وارد ساختند.
وی با اشاره به اینکه موج هفدهم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس یا رسول الله (ص) انجام شده است تاکید کرد: این موج با شلیک بیش از ۴۰ فروند موشک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت اهداف آمریکایی - صهیونیستی با انهدام پایگاه ها، سامانهها و تجهیزات دشمن انجام شد.
وی ادامه داد: انهدام ده فروند پهپاد متجاوز دیگر از نوع هرمس و MQ9 در نقاط مختلف کشور توسط سامانههای پدافند پیشرفته نوین سپاه و ارتش و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی در آسمان و یک سامانه رادار fps132 دشمن آمریکایی- صهیونی در اقدام به موقع و کوبنده نیروی دریایی سپاه، دشمن خبیث و کودک کش را ناامیدتر از روزهای گذشته کرد.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) افزود: طی روز جاری حملات پهپادی نیرویهای زمینی، دریایی و هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از مناطق مختلف کشور، پایگاههای آمریکا در کویت، بحرین و اهداف تعیین شده در سرزمینهای اشغالی را نیز هدف قرار داند. همچنین پایگاهها و مقرهای گروهکهای جعلی کردی و ضد انقلاب با سه فروند موشک توسط یگانهای موشکی نیروی زمینی سپاه با موفقیت بالا، مورد اصابت قرارگرفت، که منجر به هلاکت و زخمی شدن تروریستها گردید.
وی همچنین به موج هجدهم عملیات وعده صادق ۴ اشاره و گفت: موج هجدهم عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یا امامحسن مجتبی علیهالسلام» در شب میلاد کریم اهلبیت آغاز شده است که نتایج آن متعاقبا اطلاعرسانی خواهد شد. به دشمن یاوهگو و متجاوز یادآور میشویم، آوارگی سربازان آمریکایی همراه با کولههایشان در قطر و بحرین و نیز استفاده پوششی ارتش ایالات متحده از تاسیسات غیرنظامی کشورهای خلیج فارس از دید و رصد ما پنهان نیست و تلاش سخت حامیان آمریکا برای درخواست و تامین سامانههای دفاع هوایی هم کمکی به آنها نخواهد کرد.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) در پایان تاکید کرد: به متجاوزین آمریکایی - صهیونی هشدار میدهیم، دفاع مقدس و عملیاتهای چندلایه شگفتیساز نیرویهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه آنان با قدرت و قاطعیت بیشتر ادامه دارد و دشمنان را لحظه به لحظه در معرض نابودی و شکست حقیرانه قرار خواهد داد و ادامه شیطنت و فریبکاری آمریکاییها میتواند به قیمت فروپاشی کلیه زیرساختهای نظامی و اقتصادی منطقه منجر شود.