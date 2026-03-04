تشریح جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون گفت: در این جلسه تاکید شد که نباید هیچ‌گونه مماشاتی با گروهک‌های ضدانقلاب در داخل و مرزها صورت گیرد و باید با آن‌ها همچون سرباز رژیم صهیونیستی و آمریکا برخورد ‌شود.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در توضیح جلسه امروز(چهارشنبه ۱۳ اسفند) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: این جلسه با حضور علی نیکزاد نایب‌ رئیس اول مجلس برگزار شد و آخرین وضعیت تحولات جنگ مورد بررسی قرار گرفت.

او توضیح داد: در این نشست، گزارش‌های مختلفی از جمله درباره عملیات‌های موفق نیروهای مسلح کشور علیه دشمنان ارائه شد و همچنین واکنش‌ها و تحولات خارجی نسبت به جنگ تحمیلی علیه ملت ایران از سوی دشمن صهیونیستی و آمریکایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعضای کمیسیون اعتراض شدید خود را نسبت به مواضع اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی به‌ویژه فرانسه، انگلیس و آلمان اعلام کرده و خواستار برخورد با این کشورها شدند. تأکید شد که اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاسی نیز باید همانند اقتدار در حوزه نظامی باشد.

رضایی تصریح کرد: در این جلسه عنوان شد که ابراز رضایت برخی کشورها و دولت‌های اروپایی از ترور رهبر سیاسی یک کشور بدان معناست که آن‌ها به ترور رهبران سیاسی دنیا مشروعیت می‌دهند و اشتباهی بزرگ و برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق بین‌الملل است.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه جلسه از مجاهدت‌ها و جانفشانی‌های نیروهای مسلح در پیروزی‌های روزهای اخیر به‌ویژه در ۲۴ ساعت گذشته در شکست دشمن صهیونیستی و آمریکایی و وارد کردن ضربات سنگین و مؤثر به آن‌ها تقدیر و تشکر شد. همچنین از حضور پرشور و گسترده و حماسی مردم در مراسم‌ها، مساجد، میادین و برنامه‌ها و نیز از تلاش‌ها و ایثار نیروهای انتظامی و بسیج در تأمین امنیت کشور قدردانی به عمل آمد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با قدردانی از پاسخ کوبنده نیروهای مسلح به گروهک‌های ضدانقلاب گفت: در این جلسه بر این نکته تأکید شد که نباید هیچ‌گونه مماشاتی با گروهک‌های ضدانقلاب در داخل و مرزها صورت گیرد و باید با آن‌ها همچون سرباز رژیم صهیونیستی و آمریکا برخورد ‌شود.

