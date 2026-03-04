بقایی:
هدف متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی محو میراث فرهنگی ایران است
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نوشت: هدف متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی، محو میراث فرهنگی ایران بهعنوان «گهواره تاریخ و تمدن کهن» است.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با بازنشر فیلم بازدید سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی از کاخ گلستان که درحمله موشکی متجاوزان آمریکایی وصهیونیستی خسارات جدی بدان وارد شده، درپیامی درشبکه ایکس نوشت: «حمله موشکی به محدوده تاریخی میدان ارگ درتهران که به کاخ گلستان یکی از ماندگارترین نمادهای پایتخت ایران و ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو خسارت وارد کرد، جنایتی هولناک با هدف محو میراث فرهنگی ایران، این گهواره تاریخ و تمدن کهن، به شمار میرود.
براساس کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه، پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو، اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی و رویه تثبیتشده حقوق بینالملل، هرگونه حمله عامدانه از سوی آمریکا و اسرائیل علیه اماکن تاریخی و میراث فرهنگی ایران، نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه و مصداق آشکار جنایت جنگی محسوب میشود.»