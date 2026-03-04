هدف متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی محو میراث فرهنگی ایران است

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با بازنشر فیلم بازدید سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی از کاخ گلستان که درحمله موشکی متجاوزان آمریکایی وصهیونیستی خسارات جدی بدان وارد شده، درپیامی درشبکه ایکس نوشت: «حمله موشکی به محدوده تاریخی میدان ارگ درتهران که به کاخ گلستان یکی از ماندگارترین نمادهای پایتخت ایران و ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو خسارت وارد کرد، جنایتی هولناک با هدف محو میراث فرهنگی ایران، این گهواره تاریخ و تمدن کهن، به شمار می‌رود.