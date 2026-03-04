هیچگونه خللی در تأمین نیازهای حوزه سلامت ایجاد نخواهد شد
سخنگوی کمیسیون بهداشت در تشریح نشست فوقالعاده این کمیسیون، گفت: در حال حاضر هماهنگیهای لازم با وزارت کشور برای رصد کامل ذخایر دارو، تجهیزات پزشکی، تجهیزات مصرفی و شیر خشک در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تشریح دومین نشست فوقالعاده امروز این کمیسیون، با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با وزارت کشور، گفت: در حال حاضر هماهنگیهای لازم با وزارت کشور برای دو موضوع اساسی رصد کامل ذخایر دارو، تجهیزات پزشکی، تجهیزات مصرفی و شیر خشک در سراسر کشور در حال انجام است.
استانداران مکلف به ارائه گزارش مستمر از وضعیت ذخایر دارو و تجهیزات پزشکی شدند
وی افزود: در این راستا استانداران مکلف شدهاند بهصورت روزانه وضعیت ذخایر را رصد کرده و گزارشهای مستمر ارائه دهند، تأکید ما بر این است که سطح ذخایر نباید روند کاهشی و نزولی داشته باشد، بلکه باید حفظ شده و حتی در صورت امکان ارتقا یابد تا در شرایط فعلی هیچگونه خللی در تأمین نیازهای حوزه سلامت ایجاد نشود.
اسحاقی ادامه داد: موضوع مهم دیگری که در نشست امروز مورد پیگیری قرار گرفت، پرداخت معوقات کادر سلامت بود. در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و همچنین معاون اول رئیسجمهور هماهنگیهای لازم انجام شده و امیدواریم در اسرع وقت بخشی از معوقات کادر سلامت پرداخت شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با قدردانی از تلاشهای کادر درمان در سراسر کشور تصریح کرد: پرستاران، پزشکان و مجموعه کادر سلامت بهصورت مجاهدانه و جهادی پای کار هستند و حتی در مواردی بهصورت داوطلبانه و خودجوش برای خدمترسانی مراجعه میکنند. کمیسیون بهداشت و درمان قدردان این ایثار و همراهی در شرایط جنگی کشور است.
وی افزود: امروز نیز جلسهای با سازمان نظام پرستاری برگزار شد و از وضعیت معوقات این عزیزان اطلاع داریم، با وجود مطالبات معوق، کادر سلامت همچنان با تعهد کامل به ارائه خدمت مشغول هستند. در همین راستا هماهنگیهای لازم با سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت انجام شده و موهبتی، معاون توسعه وزارت بهداشت، قول دادهاند که موضوع پرداخت بخشی از این معوقات را در دستور کار قرار دهند تا شاهد گشایش در این زمینه باشیم.
ارائه گزارشهای میدانی نمایندگان از وضعیت سلامت استانها
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس با اشاره به تصمیم کمیسیون برای رصد مستمر وضعیت سلامت کشور، گفت: مقرر شده کمیسیون بهداشت و درمان بهصورت روزانه موضوعات حوزه سلامت را در سراسر کشور رصد کند و نمایندگان نیز گزارشهایی از وضعیت حوزه های انتخابیه به کمیسیون ارسال کردهاند که ضمن قدردانی از آنان، این گزارشها در حال بررسی است.
اسحاقی یادآور شد: بهویژه ۲۹ استانی که بهصورت مستقیم مورد هجوم رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفتهاند، در اولویت بررسی قرار دارند و هماهنگیهای لازم با وزارت بهداشت برای رسیدگی به مسائل این استانها انجام شده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین از برگزاری نشستهای تکمیلی در روزهای آینده خبر داد و گفت: مقرر شده جلساتی با پزشکی قانونی، سندیکای تجهیزات پزشکی، سندیکای دارویی و سازمان انتقال خون برگزار شود تا بتوانیم انسجام در اجرا، برنامهریزی منسجم و تعامل و همبستگی بین دستگاههای مرتبط با حوزه سلامت را تقویت کنیم.
وی تأکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان در این مقطع زمانی خود را مکلف میداند با حضور میدانی و نظارت فعال، انسجام، همبستگی و اتحاد میان متولیان حوزه سلامت را تقویت کند تا مردم در بهرهمندی از حقوق خود در حوزه سلامت با هیچگونه خللی مواجه نشوند.