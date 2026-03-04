به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محمودی رئیس شورای هماهگی تبلیغات استان تهران در بخش خبری سیما درباره زمان برگزاری مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: با توجه به لزوم حضور گسترده و باشکوه مردم از سراسر کشور در مصلای تهران و همچنین درخواست‌های متعدد برای مشارکت در این مراسم معنوی، و نظر به ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه بهتر آن، زمان برگزاری مراسم تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

وی افزود: بر این اساس، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در نخستین فرصت و پس از مهیا شدن شرایط لازم، بیانیه رسمی فراخوان برگزاری مراسم را صادر خواهد کرد. در عین حال، ضمن قدردانی از حضور پرشور و شبانه مردم در میادین و خیابان‌های سراسر کشور ــ که در گزارش‌های منتشرشده نیز بازتاب یافته است ــ تأکید می‌شود مردم عزیز همچنان با قوت و اقتدار، در چارچوب برنامه‌های اعلامی، در صحنه حضور داشته باشند.

محمودی بیان کرد: بی‌تردید تمامی این مراسم‌ها و برنامه‌ها جلوه‌ای از تعظیم و ادای احترام به مقام والای امام شهید خواهد بود. ان‌شاءالله به‌محض فراهم شدن شرایط، اطلاع‌رسانی لازم انجام شده و افتخار میزبانی از مردم شریف ایران در آیین وداع با پیکر مطهر امام شهید فراهم خواهد شد.