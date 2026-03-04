English العربیه
​رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران:

زمان دقیق برنامه وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب به‌زودی اعلام می‌شود

​رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران درباره تعویق مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محمودی رئیس شورای هماهگی تبلیغات استان تهران در بخش خبری سیما درباره زمان برگزاری مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: با توجه به لزوم حضور گسترده و باشکوه مردم از سراسر کشور در مصلای تهران و همچنین درخواست‌های متعدد برای مشارکت در این مراسم معنوی، و نظر به ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه بهتر آن، زمان برگزاری مراسم تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

وی افزود: بر این اساس، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در نخستین فرصت و پس از مهیا شدن شرایط لازم، بیانیه رسمی فراخوان برگزاری مراسم را صادر خواهد کرد. در عین حال، ضمن قدردانی از حضور پرشور و شبانه مردم در میادین و خیابان‌های سراسر کشور ــ که در گزارش‌های منتشرشده نیز بازتاب یافته است ــ تأکید می‌شود مردم عزیز همچنان با قوت و اقتدار، در چارچوب برنامه‌های اعلامی، در صحنه حضور داشته باشند.

محمودی بیان کرد: بی‌تردید تمامی این مراسم‌ها و برنامه‌ها جلوه‌ای از تعظیم و ادای احترام به مقام والای امام شهید خواهد بود. ان‌شاءالله به‌محض فراهم شدن شرایط، اطلاع‌رسانی لازم انجام شده و افتخار میزبانی از مردم شریف ایران در آیین وداع با پیکر مطهر امام شهید فراهم خواهد شد.

 

 

