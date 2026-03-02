۹ بیمارستان مورد حمله آمریکایی صهیونی/ تخلیه کامل بیمارستان گاندی

او درباره جزییات بیمارستان‌های مورد هدف قرار گرفته گفت: ۵ بیمارستان در شهر تهران و سایر موارد در شهرستان‌ها است. بیمارستان گاندی تهران، آسیب شدید دیده اما برخی بیمارستان‌ها در حد شکستن شیشه‌ها یا صدمه دیوار و سقف آسیب دیده‌اند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: عمل‌های جراحی در بیمارستان‌هایی که مورد حمله قرار گرفته‌اند، لغو شد و بیماران را به مراکز دیگر منتقل کردند. به عبارت دیگر، این بیمارستان‌ها تخلیه شده‌اند.

او درباره وضعیت بیماران گفت: متاسفانه، برخی بیماران در این بیمارستان‌ها مجروح شده‌اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بیمارستان گاندی اظهار کرد: این بیمارستان‌ تخلیه شده تا بازسازی شده و مشکلات آن برطرف شود تا به چرخه خدمت بازگرد.