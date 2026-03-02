عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد
۹ بیمارستان مورد حمله آمریکایی صهیونی/ تخلیه کامل بیمارستان گاندی
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از آسیب ۹ بیمارستان در پی حملات ددمنشانه آمریکایی صهیونی خبر داد و تاکید کرد که کادر درمان با شجاعت پای کار ایستاده و خدمت رسانی به مجروحان و بیماران ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، فاطمه محمد بیگی با بیان اینکه ۹ بیمارستان تاکنون مورد حمله آمریکایی صهیونی قرار گرفته اند، اظهار کرد: اگرچه ۹ بیمارستان مورد حمله قرار گرفته اما مدافعان سلامت نه تنها محل خدمت را ترک نکردهاند بلکه با شجاعت پای کار ایستادهاند.
او درباره جزییات بیمارستانهای مورد هدف قرار گرفته گفت: ۵ بیمارستان در شهر تهران و سایر موارد در شهرستانها است. بیمارستان گاندی تهران، آسیب شدید دیده اما برخی بیمارستانها در حد شکستن شیشهها یا صدمه دیوار و سقف آسیب دیدهاند.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: عملهای جراحی در بیمارستانهایی که مورد حمله قرار گرفتهاند، لغو شد و بیماران را به مراکز دیگر منتقل کردند. به عبارت دیگر، این بیمارستانها تخلیه شدهاند.
او درباره وضعیت بیماران گفت: متاسفانه، برخی بیماران در این بیمارستانها مجروح شدهاند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بیمارستان گاندی اظهار کرد: این بیمارستان تخلیه شده تا بازسازی شده و مشکلات آن برطرف شود تا به چرخه خدمت بازگرد.