وزیر کشور ادامه داد: آنان به‌دنبال ایرانی تجزیه‌شده و کوچک هستند که خطری برایشان نداشته باشد و این، حقیقت ماجراست؛ اما مردم بصیر و آگاه کشور، هوشیارتر از آن هستند که فریب این توطئه‌ها را بخورند.

مؤمنی تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت، قاطعیت و با همه توان، پاسخ اقدامات دشمنان را خواهند داد و ایران، همان‌گونه که در طول تاریخ همواره سربلند بوده است، از این شرایط نیز عبور خواهد کرد و پابرجا خواهد ایستاد.

وی با اشاره به اقدامات اخیر دشمنان خاطرنشان کرد: دشمن آمریکایی - صهیونی حتی از حمله به مراکز غیرنظامی ابایی ندارد و نمونه آن، حمله به یک مدرسه دخترانه در میناب است که منجر به به‌خاک‌وخون کشیده‌شدن دانش‌آموزان، والدین و معلمان آن مدرسه شد که شهادت این عزیزان را نیز تسلیت عرض می‌کنم.