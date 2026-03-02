وزیر کشور:
دشمن بهدنبال تضعیف و تجزیه ایران است
وزیر کشور ضمن دعوت مردم به حفظ آرامش، تأکید کرد: دشمنان بهدنبال ایرانی ضعیف، تجزیهشده و کوچک هستند و این هدف را در پوشش شعارهای فریبنده پنهان میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت کشور، اسکندر مومنی روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۴، با دعوت از مردم به حفظ آرامش، گفت: مردم عزیزمان هوشیار باشند که دشمنان جمهوری اسلامی ایران صرفاً بهدنبال ایرانِ ضعیف هستند و این هدف را در پوشش شعارهای فریبنده پنهان میکنند.
وزیر کشور ادامه داد: آنان بهدنبال ایرانی تجزیهشده و کوچک هستند که خطری برایشان نداشته باشد و این، حقیقت ماجراست؛ اما مردم بصیر و آگاه کشور، هوشیارتر از آن هستند که فریب این توطئهها را بخورند.
مؤمنی تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت، قاطعیت و با همه توان، پاسخ اقدامات دشمنان را خواهند داد و ایران، همانگونه که در طول تاریخ همواره سربلند بوده است، از این شرایط نیز عبور خواهد کرد و پابرجا خواهد ایستاد.
وی با اشاره به اقدامات اخیر دشمنان خاطرنشان کرد: دشمن آمریکایی - صهیونی حتی از حمله به مراکز غیرنظامی ابایی ندارد و نمونه آن، حمله به یک مدرسه دخترانه در میناب است که منجر به بهخاکوخون کشیدهشدن دانشآموزان، والدین و معلمان آن مدرسه شد که شهادت این عزیزان را نیز تسلیت عرض میکنم.