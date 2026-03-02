به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری در خصوص تامین پایدار کالاهای اساسی گفت: با توجه به جلسات متعدد و پیگیری‌هایی که انجام داده‌ شده است در زمینه تامین کالاهای اساسی ازجمله برنج، روغن، گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ خوشبختانه کمبودی وجود ندارد.

نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌هایی که از صبح امروز توسط وی انجام شده است، عنوان کرد: از انبارهای موجود در برخی نقاط کشور برنج وارداتی در حال انتقال به استان‌های مختلف است تا کمبودی در این زمینه احساس نشود و نیاز بازار تامین گردد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نگرانی در زمینه توزیع کالاهای اساسی وجود ندارد و سوخت مورد نیاز کامیون‌های حمل این کالاها تامین می‌شود، تصریح کرد: تلاش می‌شود تا اگر در نقطه‌ای از کشور شاهد کمبودی هستیم به سرعت این کمبود برطرف شود.

به گزارش خانه ملت؛عسکری با بیان اینکه در همه استان‌ها و در همه شهرستان‌ها آرد به میزان لازم وجود دارد، گفت: اعلام شده که اگر نانوایی میزان عرضه نان بیشتری دارد و صف مقابل آن طولانی است به سرعت آرد مورد نیاز آن تامین و سهمیه این واحد افزایش پیدا کند.

