کالاهای اساسی بهسرعت درحال توزیع در سراسر کشور است
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با بیان اینکه در زمینه کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد، گفت: از انبارهای موجود در برخی نقاط کشور برنج وارداتی در حال انتقال به استانهای مختلف است تا به سرعت توزیع شود.
به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری در خصوص تامین پایدار کالاهای اساسی گفت: با توجه به جلسات متعدد و پیگیریهایی که انجام داده شده است در زمینه تامین کالاهای اساسی ازجمله برنج، روغن، گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ خوشبختانه کمبودی وجود ندارد.
نماینده مردم داراب و زریندشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهایی که از صبح امروز توسط وی انجام شده است، عنوان کرد: از انبارهای موجود در برخی نقاط کشور برنج وارداتی در حال انتقال به استانهای مختلف است تا کمبودی در این زمینه احساس نشود و نیاز بازار تامین گردد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نگرانی در زمینه توزیع کالاهای اساسی وجود ندارد و سوخت مورد نیاز کامیونهای حمل این کالاها تامین میشود، تصریح کرد: تلاش میشود تا اگر در نقطهای از کشور شاهد کمبودی هستیم به سرعت این کمبود برطرف شود.
به گزارش خانه ملت؛عسکری با بیان اینکه در همه استانها و در همه شهرستانها آرد به میزان لازم وجود دارد، گفت: اعلام شده که اگر نانوایی میزان عرضه نان بیشتری دارد و صف مقابل آن طولانی است به سرعت آرد مورد نیاز آن تامین و سهمیه این واحد افزایش پیدا کند.