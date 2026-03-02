آخرین خبرها از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان؛ روز سوم
پاسخ ایران به متجاوزان/ شلیک به بیش از ۶۰ هدف راهبردی و ۵۰۰ نقطه نظامی آمریکا و اسرائیل
تجاوز به خاک ایران و شهادت رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان و مردم مظلوم و کودکان سرزمینمان وارد سومین روز شده است. نیروهای مسلح کشورمان ساعتی پس از تجاوز به خاک سرزمینمان با حمله به پایگاههای آمریکا و رژیم صهیونیستی، مشت آهنین جمهوری اسلامی را به دهان یاوهگویان کوبیده و به دفاع از تمامیت ارضی، هوایی و دریایی کشور پرداختهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سه روز از حمله ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم سرسپردهاش به خاک کشورمان و شهادت قائد و رهبر امت میگذرد. در این روزها ۷ کشور عراق، امارات، قطر، عمان، بحرین، عربستان سعودی، کویت و قبرس به عنوان اهداف اولیه جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب قوای دشمن، در کنار سرزمینهای اشغالی اهداف موشکها، پهبادها و جنگندههای جمهوری اسلامی ایران بودهاند. ترامپ روز گذشته بازهم از صلح پوشالی خودش سخن گفته و نتانیاهو از سرزمینهای اشغالی گریخته است.
اینک دفاع مقدس ایران وارد سومین فاز خود شده است. مردم شریف ایران با برپایی محافل عزاداری در سوگ رهبر شهید خود نشستهاند و قوای نظامی کشور از سپاه و ارتش غیورانه به دفاع از آبرو و عزت ایران مشغول هستند.
ناتو: هیچ برنامهای برای مشارکت در جنگ علیه ایران نداریم
رویترز نوشت: مارک روته، دبیرکل ناتو، اعلام کرد که این ائتلاف هیچ برنامهای برای مشارکت در درگیریها علیه ایران ندارد.
روته با این ادعا که اقدام نظامی ترامپ علیه ایران بسیار مهم بوده و عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل نقش کلیدی در تضعیف توانایی ایران برای دستیابی به فناوری هستهای و موشکی بالیستیک دارد، گفت که به نظر نمیرسد که آمریکا توان نظامی ایران را کاهش داده باشد.
شهادت همسر رهبر معظم انقلاب
منصوره خجسته باقرزاده، همسر رهبر معظم انقلاب، که در اثر حمله تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی مجروح و در کما بود، به شهادت رسید.
بلومبرگ: چین درصدد حمله به ایالات متحده با موشکهای هستهای است
خبرگزاری بلومبرگ نوشت: نیروی دریایی چین به طور قابل توجهی تولید زیردریاییهای خود را افزایش داده و ممکن است به زودی زیردریایی جدیدی را منتشر کند که قادر به هدف قرار دادن «بخشهای وسیعی» از ایالات متحده با موشکهای هستهای از آبهای چین باشد.
اسرائیل از توقف ناگهانی جنگ با ایران میترسد
المانیتور نوشت: منابع اسرائیلی هشدار دادهاند که چندین شاخص نگرانکننده، از جمله افزایش شدید قیمت نفت و حملات به زیرساختهای نفتی ایران، ترامپ را ممکن است به تصمیمی ناگهانی برای توقف عملیات نظامی علیه ایران سوق دهد. این نگرانیها در حالی مطرح میشود که برخی دیپلماتها در تلآویو به دنبال آن هستند که ترامپ از فشارهای اقتصادی و نارضایتی عمومی در داخل آمریکا در برابر جنگ جلوگیری کند.
درحالیکه برخی منابع اسرائیلی مدعی هستند در جریان تجاوز نظامی مشترک این رژیم و آمریکا علیه ایران به «پیشرفتها و نتایج عالی» دست یافتهاند ولی نگرانیهایی در خصوص موضع ترامپ در قبال مذاکرات با ایران وجود دارد. او اخیرا اعلام کرده که آماده است با ایران وارد گفتگو شود و این احتمال را مطرح کرده که ممکن است هر لحظه دستور آتشبس را صادر کند.
ترامپ، شب گذشته طی اظهاراتی مدعی شد: «آنها (ایرانیها) خواستار مذاکره هستند و من آمادهام با آنها صحبت کنم.» این اظهارات موجب افزایش نگرانیها در تلآویو شده، چراکه اسرائیل به شدت نگران آن است که ترامپ تصمیم به توقف عملیات نظامی در برابر ایران بگیرد و این امر به تضعیف برنامههای هستهای و موشکی ایران منجر شود.
شبکههای اجتماعی یا پیامرسانهای خارجی را غیرفعال یا حذف کنید
فرماندهی امنیت سایبری کشور در اطلاعیه شماره ۲ با اعلام اینکه دشمن درصدد ایجاد دسترسی سایبری است از مردم خواست شبکههای اجتماعی یا پیامرسانهای خارجی را غیرفعال یا حذف کنند.
متن اطلاعیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم بزرگ و شریف ایران
ضمن تسلیت شهادت زعیم مسلمانان و رهبر مستضعفان جهان، حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (س)، به اطلاع عموم مردم میرساند. با توجه به ضربههای وارد شده به مسیرهای دسترسی دشمن برای حملات سایبری و شناختی، دشمن در صدد ایجاد دسترسیهای جدید است که لازم است مردم عزیز موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:
• برنامههایی که از منابع ناشناس دانلود شدهاند، حذف یا غیرفعال نمایید.
• دشمن به دادهها و اطلاعات شما در پیامرسانها و شبکههای اجتماعی خارجی دسترسی دارد. با غیر فعال کردن یا حذف این برنامهها دسترسی دشمن را محدود کنید.
• روی لینکهای مشکوک و ناشناس کلیک نکنید.
• تیمهای سایبری موساد در حال توزیع نسخههای جعلی بروزرسانی برخی برنامهها جهت نفوذ به شبکه و تمهید حمله سایبری هستند. از نصب این برنامهها خودداری کرده و حتما بروزرسانی و نصب جدید را از مراجع مورد تایید انجام دهید.
از همکاری و مشارکت شما عزیزان در حفظ امنیت فضای سایبری کشور سپاسگزاریم.
فرماندهی امنیت سایبری کشور
نیروی قدس سپاه: دشمنان حتی داخل خانههای خود امنیت نخواهند داشت
نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای تاکید کرد: دشمن باید بداند روزهای خوش آنها به پایان رسیده و دیگر هیچ جای دنیا و حتی داخل خانههای خود امنیت نخواهند داشت. به امت اسلامی و آزادیخواهان جهان اعلام میکنیم تا نابودی استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل دست از مبارزه نخواهیم کشید و انتقام مظلومین عالم و شهدای بزرگ را از ظالمان و مستکبران خواهیم گرفت. باذن الله.
بیانیه نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّیٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَی الظَّالِمِینَ
دولت جنایتکار آمریکا ورژیم صهیونیستی با نقض قوانین بین المللی و زیر پا گذاشتن اخلاق انسانی به جمهوری اسلامی ایران حمله و مجاهد نستوه ولی امر مسلمین و پیشوای صالحان رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنهای و تعدادی از فرماندهان برجسته و مردم مظلوم ایران اسلامی را به شهادت رساندند.
فرهنگ و گفتمان جبهه مقاومت فرهنگ جهاد و شهادت و عاشورا است. فرهنگ عزت و سعادت وعدم پذیرش ذلت است. شهادت در جبهه مقاومت موجب افزایش روح حماسه و از خودگذشتی و افزایش اراده جهاد و ایستادگی در مقابل دشمن میشود؛ لذا ترامپ و نتانیاهو جنایتکار تصور نکنند که با شهادت رهبران میتوانند این جبهه را تسلیم خود کنند. امروز جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت، شجره طیبه قدرتمندی است که این نوع تهدیدات و خسارتها آن را متزلزل نکرده بلکه قدرتمندتر میکند.
به نمایندگی از فرماندهان و رزمندگان جبهه مقاومت اعلام میدارد اماما؛ ما بر عهدی که با شما بستیم پایداریم و امروز که دشمن از تمام خطوط قرمز بشریت و قوانین بین المللی عبور کرده است بر خود واجب و تکلیف شرعی دا نسته و اعلام میدارد همچنان با تمام توان به مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل ادامه خواهیم داد و درهای آتش را به روی آنها باز نگه داشته و تا شکست دشمن آرام نخواهیم گرفت.
دشمن باید بداند روزهای خوش آنها به پایان رسیده و دیگر هیچ جای دنیا و حتی داخل خانههای خود امنیت نخواهند داشت. به امت اسلامی و آزادیخواهان جهان اعلام میکنیم تا نابودی استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل دست از مبارزه نخواهیم کشید و انتقام مظلومین عالم و شهدای بزرگ را از ظالمان و مستکبران خواهیم گرفت. باذن الله.
وزیر خارجه انگلیس: وارد جنگ دیگری در خاورمیانه نمیشویم
خبرگزاری آناتولی نوشت: وزیر امور خارجه انگلیس امروز دوشنبه گفت که این کشور به یک جنگ دیگر شبیه عراق در خاورمیانه کشیده نمیشود.
این اظهارات از سوی ایوت کوپر وزیر خارجه انگلیس پس از آن مطرح شد که یک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی این کشور در اداره قبرس یونانینشین هدف حمله یک پهپاد ایرانی قرار گرفت.
این حمله در پی موجی از حملات تلافیجویانه تهران در سراسر منطقه انجام شد؛ حملاتی که پس از حملات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در روز شنبه که منجر به شهادت آیتالله خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران شد، صورت گرفت.
کوپر گفت: این اصلا درست نیست. ما تصمیمی بسیار مشخص گرفتیم که از حملات انجام شده علیه ایران حمایت نکنیم. ما بهروشنی گفتهایم که معتقدیم باید یک روند دیپلماتیک و یک فرآیند مذاکره وجود داشته باشد.
وزیر خارجه انگلیس با اشاره به حملات ایران به پایگاههای آمریکایی در منطقه خاطرنشان کرد: لندن باید «مسئولیتهای خود در زمینه حمایت دفاعی» را به رسمیت بشناسد.
او در توضیح گفت: این موضوع درباره دفاع از شرکای ما در خلیج فارس و دفاع از کشورهایی است که تعداد زیادی از شهروندان و منافع انگلیسی در آنها وجود دارد. این یک توافق مشخص و محدود درباره دفاع از کشورهای خلیج فارس است و بسیاری از این کشورها در هیچیک از حملات به ایران دخیل نبودهاند.
وزیر خارجه انگلیس ادامه داد: این به معنای هدف قرار دادن اهداف سیاسی، اقتصادی یا زیرساختی نیست، اما مساله مهمی درباره موشکهای بالستیک و سکوهای پرتابی وجود دارد که عملا به سمت خلیج فارس و کشورهای شریک ما و کشورهایی که تعداد زیادی از شهروندان بریتانیایی در آنها حضور دارند، نشانه رفته بودند.
کوپر در ادامه تایید کرد که وزرا اکنون در حال بررسی طرحهای اضطراری برای تخلیه حدود ۳۰۰ هزار شهروند انگلیسی از منطقه هستند.
انگلیس در حملات اولیه آمریکا و رژیم صهیونیستی دخالتی نداشت، با این حال، نخستوزیر انگلیس اواخر یکشنبه در بیانیهای اعلام کرد که با استفاده آمریکا از پایگاههای نظامی بریتانیا برای هدف قرار دادن سایتهای موشکی ایران موافقت کرده است؛ با هدف محدود کردن تاثیر حملات تلافیجویانه ایران.
این تصمیم موجب نگرانی برخی احزاب مخالف شده است. حزب لیبرال دموکرات خواستار آن شده که این اقدام به رای پارلمان گذاشته شود.
در پاسخ به این پرسش که آیا لندن در معرض کشیده شدن به یک درگیری فزاینده به درخواست دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، قرار دارد یا نه، کوپر از پاسخ مستقیم خودداری کرد.
اعلام حمایت سازمان شانگهای از دولت و مردم ایران
سازمان همکاری شانگهای در بیانیهای با ابراز نگرانی جدی نسبت به تحولات خاورمیانه و حملات نظامی آمریکا و اسرائیل، حمایت خود را از دولت و ملت ایران در مواجهه با تجاوز دشمن آمریکایی و صهیونیستی اعلام کرد.
تارنمای سازمان همکاری شانگهای نوشت: در این بیانیه که دوشنبه شب منتشر شد، آمده است: کشورهای عضو این سازمان، مراتب تسلیت صمیمانه خود را به خانوادههای کشتهشدگان در این حملات ابراز میکنند.
بنا بر این گزارش، کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این بیانیه همچنین همبستگی و حمایت خود را از دولت و مردم ایران ابراز کردند.
در ادامه این بیانیه آمده است: سازمان همکاری شانگهای استفاده از زور را در مسائل بینالمللی غیرقابل قبول میدانند.
این بیانیه میافزاید: کشورهای عضو این سازمان از حل اختلافات موجود تنها از طریق مسالمتآمیز، مبتنی بر گفت وگو، احترام متقابل و در نظر گرفتن منافع مشروع همه طرفها، مطابق با حقوق بینالملل و اصول منشور سازمان ملل متحد، حمایت میکنند.
سازمان همکاری شانگهای در ادامه بر لزوم تضمین حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی ایران تأکید کرد.
کشورهای عضو این سازمان در ادامه از همه طرفها خواستهاند که ضمن خویشتنداری، از اقداماتی که میتواند وخامت اوضاع را بیشتر کند، خودداری کنند.
سازمان همکاری شانگهای در پایان این بیانیه از سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان خواسته است که اقدامات فوری را برای مقابله با تضعیف صلح و امنیت بینالمللی انجام دهند.
روسیه، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، بلاروس و ازبکستان اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند.
و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم
نیروی قدس سپاه پاسداران
مجمع روحانیون: شهادت آیتالله خامنهای داغی سنگین و فراموش نشدنی است
مجمع روحانیون مبارز در پی شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی بیانیهای صادر کرد. متن بیانیه به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
شهادت جانسوز مجاهد نستوه و عالم عامل حضرت آیتالله خامنهای (قدس الله نفسه) رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران داغی سنگین و مصیبتی فراموش نشدنی برای ملت بزرگ ایران و همه حق پرستان جهان است، چنانکه برای امریکای غدار و مستکبر و رژیم آدمکش صهیونیستی، عاملان این جنایت بزرگ مایه ننگ ابدی و ذلت و خذلان در دنیا و آخرت خواهد بود.
آیتالله خامنهای قدس سره) که سراسر عمر شریف خود را در راه روشنگری و هدایت مردم، مبارزه با ظلم و تباهی، تلاش برای اعلای کلمه توحید و حفظ کشور عزیز ایران از سلطه متجاوزان صرف کرده بود در ماه مبارک رمضان به دست شقیترین رژیمها به آرزوی دیرینهاش که افتخار شهادت در راه خدا بود نائل آمد.
مجمع روحانیون مبارز این مصیبت بزرگ را به ملت بزرگوار و داغدار ایران و همه مسلمانان دردمند در سراسر جهان تسلیت میگوید و از قاطبه مردم شریف و آگاه ایران میخواهد با حفظ هوشیاری و یکپارچگی خود و پیروی از دستورات شورای محترم رهبری دسیسههای دشمنان اسلام و ایران را خنثی نموده و با حضور در مساجد به منظور آمادگی برای مقابله با هر نوع دسیسههای خائنانه دشمن و دعا و انابه برای شفای مجروحان و سلامت نیروهای فداکار و مدافع کشور و عزت و عظمت مسلمانان دین خود را به اسلام و ایران اسلامی ادا کنند. إنّه سمیع مجیب و علی کل شیء قدیر.
مجمع روحانیون مبارز
دبیرکل جنبش النجباء عراق: ترامپ از این پس روی آرامش را نخواهی دید
دبیرکل جنبش النجباء عراق در بیانیهای تند، دونالد ترامپ را مسوول «ترور» رهبر شهید انقلاب دانست و تأکید کرد این اقدام «جنگی عقیدتی و طولانیمدت» را رقم خواهد زد.
رسانههای عراق نوشتند: شیخ اکرم الکعبی دبیرکل جنبش النجباء عراق با انتشار بیانیهای ضمن تسلیت به مناسبت شهادت آیتالله العظمی سید علی خامنهای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، خطاب به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اظهاراتی تند و تهدیدآمیز مطرح کرد.
وی در این بیانیه با استناد به آیاتی از قرآن، این حادثه را به امام مهدی (عج)، امت اسلامی و «آزادگان جهان» تسلیت گفت و اعلام کرد دلها از این واقعه «آکنده از اندوه و خشم» است.
الکعبی در ادامه، ترامپ را «تاجر جنگها» و «دشمن صلح و انسانیت» توصیف کرد و گفت که وی مسوول ریخته شدن خون «مرجعی بزرگ از مراجع امت اسلامی» و جمعی از علما و اعضای خانواده او است.
دبیرکل النجباء خطاب به ترامپ، وی را «تروریست» خواند و گفت: «تو و اوباشهایی که با تو هستند، هرگز از اقدام خود جان سالم به در نخواهید برد و دیر یا زود به مجازات خواهید رسید.»
وی همچنین افزود: «بدان که چه مرجعی از ما کشتی و چه جگری را دریدی و یقین داشته باش که از این پس آرامش و ثبات نخواهی داشت و آسایشی برایت نخواهد بود تا آنکه به سزای اعمالت برسی.»
الکعبی در ادامه تأکید کرد: «به آنان درسی خواهیم داد که تا ظهور صاحب امر و زمان آن را فراموش نکنند.»
وی افزود که این اقدام، «آغاز جنگی دینی و عقیدتی طولانیمدت» خواهد بود و عاملان آن «دیر یا زود با مجازات روبهرو خواهند شد».
دبیرکل جنبش النجباء همچنین تأکید کرد که هدف قرار دادن «مقدسات» موجب گسترش دامنه درگیریها خواهد شد و «پاسخ و انتقام» در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان با استناد به آیهای دیگر از قرآن، اعلام کرد که «ستمگران خواهند دانست به چه سرانجامی دچار میشوند».
رئیس جمهور در بازدیدهای نظارتی خود از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی کشور در شرایط جنگ به وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی رفت.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در بازدیدهای نظارتی خود از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی کشور در شرایط جنگ به وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی رفت و ضمن گفتوگو با وزرای این ۴ وزارتخانه راهبردی درباره روند فعالیتها، چالشها و الزامات مدیریت کشور در شرایط جنگ دستورات مهمی برای تسهیل و استمرار خدمترسانی به مردم صادر کرد.
آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش عمومی، پایداری خدمات زیربنایی و تأمین نیازهای ضروری مردم، توصیههایی مشخص به وزرا ارائه کرد.
رئیسجمهور در وزارت نفت گزارشهایی درباره ذخایر سوخت، نحوه توزیع انرژی و وضعیت پالایشگاهها دریافت و بر ضرورت تقویت زنجیره تولید و توزیع انرژی، پیشبینیهای دقیق برای استمرار سوخترسانی مطمئن به مردم و نیروهای عملیاتی در سراسر کشور تأکید کرد.
آقای پزشکیان در وزارت صنعت، معدن و تجارت، آخرین وضعیت روند ترخیص کالاهای اساسی را جویا شد و ضمن توصیه بر لزوم تقویت سامانههای نظارت بر بازار، بر مقابله با سودجویی و اخلال در شبکه توزیع، و نیز ضرورت پشتیبانی از تولید در شرایط جنگی تاکید کرد.
رئیس جمهور در وزارت جهاد کشاورزی، تسریع در واردات نهادههای دامی، تأمین پایدار اقلام غذایی مردم، حمایت ویژه از زنجیره تأمین محصولات کشاورزی را مورد تأکید قرار داد.
دکتر پزشکیان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ضمن دریافت گزارشهایی از آخرین وضعیت امدادرسانی به مصدومان و مجروحان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی و اطلاع از میزان دقیق اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی، بر ضرورت آمادگی این وزارتخانه به منظور ارایه خدمات درمانی بیوقفه به آسیب دیدگان جنگ و سایر بیماران در شرایط جنگی تاکید کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه خدمترسانی در این مقطع همچون دیگر مقاطع حساس و تا یخی کشور مصداق بارز مجاهدت است تصریح کرد: از همه مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی میخواهم با روحیه جهادی مسئولیتپذیری، اخلاص و تدبیر، در میدان حضور داشته باشند تا آرامش و امنیت روانی مردم در شرایط جنگ دچار خدشه نشود.
۶۰ هدف راهبردی و ۵۰۰ نقطه نظامی آمریکا و اسرائیل را هدف قرار دادیم
در اطلاعیه ۱۰ سپاه پاسداران آمده است: مراکز اطلاعاتی و انبارهای پشتیبانی نظامی آمریکا و مجتمع صنایع ارتباطی ارتش رژیم صهیونیستی از جمله اهداف موج یازدهم هستند.
در این اطلاعیه آمده است: موج یازدهم عملیات وعده صادق ۴ در یک اقدام ترکیبی، پردامنه و پرتراکم توسط گروههای عملیات دریایی و هوافضای سپاه پاسداران علیه اهداف نظامی آمریکایی _ صهیونی در روز سوم تجاوزات دشمنان به میهن عزیزمان اجرا شد.
بر اساس این اطلاعیه، مراکز اطلاعاتی و انبارهای پشتیبانی نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، مجتمع صنایع ارتباطی ارتش رژیم صهیونیستی در بئرالسبع و بیش از ۲۰ نقطه در مناطق تل آویو، قدس غربی و الجلیل در سرزمینهای اشغالی مورد هدف و اصابت موشکها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند.
در این اطلاعیه آمده است: فرزندان غیور نیروهای مسلح ایران از ابتدای جنگ تاکنون با حمله به ۶۰ هدف راهبردی و ۵۰۰ نقطه نظامی آمریکا و رژیم صهیونی و با پرتاب بیش از ۷۰۰ پهپاد و صدها فروند موشک و شکست دشمنان در رهگیری، نصاب جدیدی را فراتر از کل جنگ ۱۲ روزه تنها در ۴۸ ساعت گذشته در جنگ با دشمنان متجاوز رقم زدهاند.
بر اساس این اطلاعیه، اقدامات وحشیانه و تروریستی ارتش آمریکا و رژیم صهیونی علیه شهروندان مظلوم ایرانی در حمله وحشیانه به بیمارستانها، مدارس، صداوسیما و مراکز مدنی، اراده پیشبرد جنگ تمام عیار علیه دشمنان را در نیروهای مسلح ج. ا بیش از پیش ساخته و سطح اقدامات نظامی ج. ا را توسعه خواهد داد.
عراقچی: ایران هیچ خصومتی با کشورهای حوزه خلیج فارس ندارد
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وانگ یی وزیر امور خارجه چین طی تماس تلفنی گفتگو کردند.
وزیر امور خارجه چین در این تماس از طرف دولت و ملت چین، شهادت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی را در جریان تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران تسلیت گفت.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشکر از پیام تسلیت همتای چینی، وی را در جریان تحولات ایران و منطقه متعاقب تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران قرار داد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی به ایران همه موازین و اصول حقوق بینالملل را نقض کرده و تاکنون صدها شهروند بیگناه ایرانی را به شهادت رساندهاند، بر عزم نیروهای مسلح ایران برای دفاع مقتدرانه از حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی و امنیت شهروندان خود تاکید کرد.
عراقچی همچنین با اشاره به کشتار کودکان و دختران ایرانی از جمله ۱۷۱ دختر خردسال در مدرسهای در شهر میناب و همچنین در حمله به بیمارستانها، مسئولیت جامعه جهانی برای محکومیت قاطع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا و کشتار شهروندان ایرانی را خاطرنشان کرد.
وزیر امور خارجه ایران ضمن تاکید بر اینکه ایران هیچ خصومتی با کشورهای حوزه خلیج فارس ندارد و مصمم به ادامه روابط مبتنی بر حسن همجواری با آنها است، یادآور شد: پاسخ دفاعی ایران به پایگاههای نظامی آمریکا در برخی کشورهای خلیج فارس را نباید به مثابه حمله ایران به این کشورها تلقی کرد، بلکه پاسخ مشروع ما به منبع و منشا تجاوز محسوب میشود.
وزیر خارجه چین نیز ضمن حمایت از دفاع ایران از حاکمیت، استقلال و عزت خود، بر محکومیت تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسراییل تاکید کرد.
طرفین همچنین در خصوص همکاریهای کنسولی در دوره جنگ رایزنی کردند.
دولت قبرس: کشور ما هدف حمله قرار نگرفته است
سخنگوی دولت قبرس روز دوشنبه به رویترز گفت که این کشور ابدا هدف حمله قرار نگرفته است.
وی افزود که پایگاه نظامی انگلیس در قبرس هدف حمله قرار گرفته است.
رویترز همچنین به نقل از یک منبع قبرسی گزارش داد که نشانهها حاکی از آن است که پهپادهایی که پایگاههای انگلیس را هدف قرار دادند، توسط حزب الله لبنان شلیک شده بودند.
پیش از این، وزارت دفاع انگلیس اعلام کرده بود که دو موشک به سمت محل حضور نیروهای انگلیسی در قبرس شلیک شده است.
مشترکان قطعی آب و برق را اطلاع دهند
وزارت نیرو در اطلاعیهای از مشترکان آب و برق خواست کرد در صورت مشاهده هر گونه قطعی آب و برق موضوع را به واحدهای عملیاتی مربوطه گزارش دهند.
در این اطلاعیه گفته شده است: نظر به حملات صورت گرفته به مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق شهری و مسکونی از شهرواندان درخواست میشود در صورت مشاهده هر گونه قطعی در بخش برق با شماره ۱۲۱ و قطعی آب با شماره ۱۲۲ تماس بگیرند تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و رفع ایراد اقدام شود.
خاطر نشان میشود کارکنان و واحدهای عملیاتی صنعت آب و برق به صورت شبانه روزی در تلاش هستند تا جریان آب و برق بخشهای مختلف به ویژه بخش خانگی به صورت پیوسته برقرار باشد.
جلسات شورای موقت رهبری به سرعت تشکیل شد
رئیس قوه قضاییه به تشکیل سریع شورای موقت رهبری اشاره کرد و گفت: قلوب همه ما از داغ امام خامنهای شهید، نایب برحق امام زمان (عج)، بسیار متألم و اندوهگین است؛ لکن ایران اسلامی، کشور و نظامی ساختارمند است و بر اساس ساختار مدوّن و منظم موجود، هیچگونه خلل و بنبستی وجود ندارد.
غلامحسین حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی مصاحبهای ضمن تبیین و تشریح شرایط کشور، اظهار کرد: مجدد شهادت امام خامنهای، امام المجاهدین، رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی، عزیز دلهای مستضعفین و آزادیخواهان جهان و مقتدای مردم ایران اسلامی را به ساحت مقدس حضرت بقیةاللهالاعظم (عج) و همه دلدادگان به حقیقت، تبریک و تسلیت عرض میکنم.
محسنی اژهای افزود: شهادت جمعی از اقربا و بستگان رهبر عزیزمان و همچنین فرماندهان و نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بسیجی را نیز به پیشگاه ملت ایران تبریک و تسلیت میگویم. از سویی دیگر، جا دارد مجدد از صمیم قلب شهادت مردم عادی از زن و مرد و پیر و جوان و بویژه دانشآموزان دختر مدرسه میناب توسط آمریکاییها و صهیونیستهای متجاوز را تبریک و تسلیت بگویم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور چشمگیر مردم در صحنه گفت: با این شهادتها و خونهای پاکی که ریخته شده، انگیزه مردم ما برای حماسهسازی و انسجام و وحدت، مضاعف شده است؛ مردم متدیّن ما اکنون شوق بسیاری برای حضور در صحنه دارند.
محسنی اژهای اضافه کرد: حضور آنان در صحنه، همانطور که امام خامنهای شهید فرمود دشمن را مأیوس میکند؛ در واقع دشمن غدّار و متجاوز و سفاک، بیش از آنکه از موشکها و پهپادهای کوبنده ما در وحشت باشد از این حضور مردمی خیرهکننده در صحنه، هراس و خوف دارد.
رئیس دستگاه قضا به تشکیل سریع شورای موقت رهبری اشاره کرد و گفت: وفق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، شورای موقت رهبری به سرعت تشکیل شد و جلسات مربوطه، به صورت مرتب انجام میگیرد. شورای مزبور، با تدبیر و تدبر، امور و تکالیف محوله را دنبال میکند. این شورا در خصوص وظایف مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، اقدامات لازم را انجام میدهد.
عضو شورای موقت رهبری با اشاره به آمادگی بالای کلیهی دستگاههای مسئول برای حراست و حفاظت از کشور، بیان داشت: نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل به سر میبرند و قابلیتها و توانمندیهای آنها از جنگ ۱۲ روزه افزونتر است. کلیهی نیروهای مسلح ما و ایضاً نیروهای قضایی و امنیتی و بسیجی برای دفاع از کشور و حراست از مرزها جازم، عازم، پرانگیزه و متعهد هستند و اجازه نخواهند داد شرارتها و شیطنتهای دشمن و اذناب او به نتیجه و سرانجام برسد.
محسنی اژهای اظهار کرد: شورای موقت رهبری حمایت و پشتیبانی کامل از همه نیروهای حافظ امنیت مردم و نیروهای مسلح دارد.
رئیس عدلیه با اشاره به جنگ روانی دشمن، عنوان کرد: دشمن در نبرد فعلی، بسیار به جنگ شناختی و عملیات روانی دل بسته است؛ لذا بر مردم عزیز ما فرض است که به هیچ وجه به شایعات و جنگ روانی دشمن، توجه نکنند و اخبار موثق را از صداوسیما و سایر مراجع خبری معتبر پیگیری کنند؛ ایضاً مردم همانطور که در مقاطع پیشین عمل کردند، هرگونه تحرک مشکوک در حوالی خود را به سرعت به اطلاع دستگاههای امنیتی و انتظامی مسئول برسانند.
قاضیالقضات افزود: دشمن و بلندگوها و اذناب او، قطعاً در شرایط و مقطع فعلی، نغمههای ناموزون بیشتری را خواهند سرود؛ فلذا باید بسیار مراقب بود تا خدایناکرده در داخل، با دشمن همصدایی بوجود نیاید و کسی تحت تاثیر القائات دشمن قرار نگیرد.
رئیس قوه قضاییه به نقش مهم دولت نیز گریزی زد و بیان داشت: دولت در مقطع فعلی، برای پیشبرد امورات کشور و تأمین مایحتاج و ارزاق عمومی، اقدامات مطلوبی را انجام داده و تدابیری را نیز در این راستا اتخاذ کرده است؛ سایر قوا نیز معین و معاضد دولت هستند و از هیچ کمکی به دولت در راستای منافع مردم دریغ نخواهند کرد.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد: مردم ما همواره هوشیار و بصیر بودهاند و در مقطع فعلی نیز هوشیاری و بصیرت بیشتری به خرج میدهند و دشمن را مجدداً به هزیمت میکشانند؛ امامین انقلاب به ما آموختند که باید فقط به خدا توکل کرد و به مردم اعتماد داشت؛ با این دست فرمان، بر همه مشکلات و دشمنان چیرگی پیدا میکنیم؛ مطمئناً با این راهبرد خدایی و مردمی، در جنگ فعلی نیز همچون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دشمن را ناکام میگذاریم و هزیمت او را به حول و قوه الهی رقم میزنیم.
آیتالله اعرافی: ملت ایران از سختیها عبور خواهد کرد
آیتالله علیرضا اعرافی عضو شورای موقت رهبری در گفتگویی ضمن تسلیت شهادت مقام معظم رهبری، گفت: شهادت جانسوز حضرت امام خامنهای رضوان الله تعالی علیه را تسلیت و تعزیت عرض میکنم. این شهادت امت اسلام را به لرزه درآورد و قلبهای مومنان در سراسر عالم و قلوب ملت عزیز ایران را جریحهدار کرد و برای همه ما بسیار گران بود.
وی افزود: اما در وصف شهادت حضرت زهرا در نهجالبلاغه آمده است که امیرالمؤمنین فرمودند: ‹اما حزنی فسرمد›. حقیقتاً این شمهای بود از شهادت شهید رمضان که ایشان هم در ماه مبارک رمضان به شهادت رسیدند.
عضو شورای موقت رهبری عنوان کرد: این شهادت، ضمن اینکه جانسوز است، حتماً یک موتور محرک و پیشران ایران و امت اسلام به سوی مقاصد عالی و آرمانهای بلند و ارتقای عزت، شکوه و عظمت ایران است. در این جنگ که با طراحی ایشان اکنون نیروهای مسلح ما به ملت بزرگ در برابر یک جنگ بسیار ظالمانه با نهایت شکوه و عظمت حضور دارند، استمرار دارد و همین جا ما باید در پیشگاه ملت بزرگ ایران سر تعظیم فرود آوریم.
آیتالله اعرافی گفت: جوانان عزیز، مردان و زنان غیور و شجاع نیروهای مسلح ما که در سختترین شرایط یکی از معرکههای دشوار را اداره میکنند، حضور مردم در صحنههای گوناگون، نقشآفرینی نیروهای مسلح و همراهی جریان مقاومت و آزادگان عالم اسلام، همه در خور تحسین است. به فضل الهی، این بار هم ملت ایران از این سختیها خواهد گذشت و شهد شیرین پیروزی را تناول خواهد کرد و قلههای بلند را فتح خواهد کرد.
وی ادامه داد: ما در برابر یک حادثه سنگین و شرایط سرنوشتساز هستیم. به فضل الهی، با همت شما جوانان عزیز، نوجوانان و نخبگان بزرگوار، همه اقشار و گروههای ملت، از این مخاطره خواهیم گذشت. یک بار دیگر آمریکا و رژیم صهیونیستی یک محاسبه غلط را مبنای یک اقدام ناروا، ناصحیح و ظالمانه قرار دادند و انشاءالله این محاسبه هم غلط از آب درخواهد آمد.
عضو شورای موقت رهبری تأکید کرد: حضور چند روز اخیر ملت بزرگ ما، جوانان پرشور، زنان و مردان انقلابی و حاضر در صحنه، نشاندهنده پیروزی و پیشرفتهای بزرگ است. به فضل الهی، بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی و تا تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان رهبری، شورای موقت رهبری شکل گرفت. رؤسای قوا در این شورا حضور دارند و انشاءالله این شورا با جلسات مرتب و دقت لازم به وظایفی که بر عهده دارد، خواهد پرداخت.
آیتالله اعرافی در خاتمه گفت: همین جا به همه نیروهای مسلح عزیزمان و ملت بزرگ و شریفمان اطمینان میدهم که همه قوای کشور در خدمت شما هستند و همه نهادهای کشور برای پیشبرد کارهای کشور در این شرایط بسیار سخت پای کار هستند. شورای رهبری هم به فضل الهی به وظایف خودش خواهد پرداخت و امیدواریم که عنایات الهی، تفضلات حضرت ولیعصر و پشتیبانی شما ملت بزرگ، راه را به سوی آینده روشن و پر درخشش بگشاید.
چین از ایران در حراست از حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی خود حمایت میکند
وزیر امور خارجه چین امروز (دوشنبه) تاکید کرد پکن برای دوستی سنتی خود با ایران ارزش قائل بوده و از ایران در زمینه حراست از حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی و منزلت ملی خود حمایت میکند.
بر اساس گزارش رسانه چینی شینهوا، «وانگ یی»، وزیر امور خارجه چین در یک گفتگوی تلفنی با سید «عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران خاطرنشان کرد: «چین از ایران در زمینه محافظت از منافع و حقوق مشروعش حمایت میکند.»
پنتاگون: هیچ مدرکی از حمله پیشدستانه ایران به آمریکا وجود نداشت
مقامات دولت ترامپ اعلام کردند که هیچ مدرکی از حمله پیشدستانه ایران به آمریکا وجود نداشت.
رویترز نوشت: مقامات دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در جلسات محرمانه روز یکشنبه با کارکنان کمیتههای امنیت ملی کنگره آمریکا اعتراف کردند که هیچ اطلاعاتی مبنی بر اینکه ایران قصد حمله پیشدستانه به نیروهای آمریکایی را داشته باشد، وجود ندارد.
حزبالله کردستان: جهاد علیه آمریکا و اسرائیل در اقلیم کردستان عراق آغاز شد
حزبالله کردستان دقایقی پیش با صدور بیانیه شماره ۱، رسماً اعلام جهاد علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی در خاک اقلیم کردستان عراق را صادر کرد.
در این بیانیه که نسخهای توسط کانال اطلاعرسانی حزب الله کردستان منتشر شده است، آمده است: «ما فرزندان کردستان، نوههای رهبر فقیدمان صلاحالدین ایوبی، از این لحظه تمامی پایگاهها و منافع آمریکا و اسرائیل در شمال عراق را هدف حملات کوبنده خود قرار خواهیم داد.»
این گروه تأکید کرده است که از همه ملت کُرد برای پیوستن به این جهاد دعوت به عمل میآورد.
جرمی کوربین جنگ ترامپ را تجاوزکارانه و غیرقانونی خواند
«جرمی کوربین» عضو پارلمان و رهبر سابق حزب کارگر انگلیس در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اجازه دادن به استفاده از پایگاههای بریتانیا در یک جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی، اشتباهی فاجعهبار و تاریخی است.»
وی افزود: «بریتانیا به جنگی دیگر کشانده شده است، زیرا نخستوزیر ما به جای آنکه از حقوق بینالملل دفاع کند، ترجیح میدهد دونالد ترامپ را راضی کند.»
کوربین در ادامه نوشت: «جنگ بازی نیست. این تصمیم شرمآور، بریتانیا را در پیامدهای ویرانگر پیشِ رو شریک میکند و امنیت همه ما را به خطر میاندازد.»
اذعان سنتکام به کشته شدن چهارمین سرباز آمریکایی
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) روز دوشنبه با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: شمار نیروهای آمریکایی که تاکنون در حملات ایران کشته شدهاند، به چهار نفر رسیده است.
در این اطلاعیه آمده است که چهارمین نفر ابتدا در حملات اولیه زخمی شده و سپس به کشته شده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه ۱۰ اسفند با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اذعان کرد: «تا ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا، اول مارس، سه نفر از نیروهای آمریکایی در جریان عملیات خشم حماسی کشته و پنج نفر دیگر به شدت زخمی شدهاند.»
این فرماندهی گفت: «وضعیت متغیر است بنابراین اطلاعات تکمیلی از جمله هویت رزمندگان جانباخته را تا ۲۴ ساعت پس از اطلاعرسانی به نزدیکانشان، منتشر نخواهیم کرد.»
هشدار پلیس: احتمال ۲ زمانه بودن پرتابههای دشمن؛ مردم نزدیک نروند
پلیس میگوید که احتمال ۲ زمانه بودن پرتابههای دشمن متصور است و گاها دقایقی بعد از انفجار اول، انفجار دوم صورت میگیرد، مردم مراقبت کرده و نزدیک نروند.
لاریجانی: ایران برای یک جنگ طولانی مدت آماده است
لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در پیامی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد، تأکید کرد که ایران در ۳۰۰ سال گذشته آغازگر هیچ جنگی نبوده و نیروهای مسلح کشور تنها برای دفاع از خود اقدام کردهاند.
وی افزود: «ما بدون توجه به هزینهها، قاطعانه از خود و تمدن شش هزار سالهمان دفاع خواهیم کرد و دشمنان را از اشتباه محاسباتیشان پشیمان خواهیم کرد.» لاریجانی همچنین اعلام کرد که ایران برای یک جنگ طولانی مدت آماده است، در حالی که آمادگی ایالات متحده را مورد انتقاد قرار داد.
تکذیب شایعه حمله به پالایشگاه تبریز/ ۳۸ نفر آمار شهدای آذربایجانشرقی
مجید فرشی ظهر دوشنبه با رد اخبار منتشرشده در برخی فضاهای مجازی مبنی بر حمله به پالایشگاه تبریز، تأکید کرد: هیچگونه حملهای به پالایشگاه تبریز صورت نگرفته و فعالیت این مجموعه بدون مشکل در جریان است.
وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت تلفات در استان افزود: بر اساس آمار تجمیعی تا ظهر دوشنبه ۱۱ اسفند، شمار شهدای استان ۳۸ نفر و تعداد مجروحان ۲۱۲ نفر است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجانشرقی با تأکید بر لزوم توجه شهروندان به اخبار رسمی، از مردم خواست اخبار و اطلاعات مربوط به حوادث را تنها از منابع معتبر و رسمی دنبال کنند.
ملت سرافراز ایران این بار نیز در مقابل دشمن خواهد ایستاد
جمعی از آموزشگاههای هنری و سینمایی کشور در پی شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنهای و موشک باران وحشیانه دبستان دخترانه شجره طیبه میناب بیانیهای را صادر کردند.
در متن این بیانیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً
شهادت مظلومانه رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتالله خامنهای قدسسره و جمعی از فرماندهان سپاه و ارتش و هموطنان مظلوم، بهویژه زنان و کودکان بیدفاع اندوهی عمیق بر قلب و جانمان گذاشت، این حوادث غمانگیز را به تمام آزادمردان و رهروان حقیقت تسلیت عرض مینماییم.
حملات پیش دستانه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی در زمان مذاکره، با حمله به دبستانی در میناب که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از دانش آموزان و کادر آموزشی شد، نقاب از چهره تزویر و مشتهای آهنینی برداشت که پیر فرزانه ما در زیر دستکشهای مخملین و ظاهر فریبنده دشمن دژخیم میدید.
ملت سرافراز ایران این بار نیز دست در دست هم استوار و متحد در مقابل دشمن خواهد ایستاد و با ایمان، توکل و امید به فضل الهی پیروز خواهد شد.
آغاز موج یازدهم عملیات وعده صادق ۴
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که موج یازدهم عملیات وعده صادق۴ با شلیک موشکها و پرتاب پهپادها به سمت اهدافی در بئرالسبع در حال اجرا است.
تجاوز دشمن صهیونی به اورژانس تهران
سخنگوی اورژانس استان تهران، اعلام کرد: ساختمان اورژانس تهران در خیابان ایرانشهر تهران هدف حمله «دشمن آمریکایی – صهیونیستی» قرار گرفته است.
به گفته او، در پی این حادثه چند تن از تکنسینهای اورژانس دچار جراحاتی از سطحی تا شدید شدند، اما روند خدماترسانی و امدادرسانی در سطح شهر تهران بدون وقفه ادامه دارد.
تبریزی تأکید کرد: با وجود خسارات واردشده، نیروهای امدادی همچنان در آمادهباش کامل هستند و ارائه خدمات اورژانسی به شهروندان متوقف نشده است.
تخلیه پایگاههای نظامی انگلیس در قبرس
رسانههای قبرسی گزارش دادند که تمام پایگاههای نظامی انگلیس در این کشور تخلیه شده است.
دقایقی قبل، منابع عبری زبان اعلام کردند که صدای آژیرهای خطر در سفارت آمریکا در پایتخت قبرس به صدا درآمدند.
سخنگوی دولت قبرس نیز مدعی رهگیری ۲ پهپاد شد که به سمت پایگاه نیرو هوایی انگلیس در حرکت بودند.
همچنین گزارش شده که فرودگاه قبرس بعد از حملات پهپادی تخلیه شده است.
ساعتی قبل وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد، یک پهپاد به باند فرود پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در قبرس برخورد کرد.
بحرینی خواستار محکومیت تجاوزات غیرقانونی به خاک ایران ازسوی جامعه بینالمللی شد
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، روز دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ در جریان نشست شصت و یک شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با ایراد بیانیهای ضمن محکوم کردن تجاوز نظامی و غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل به خاک کشورمان، آن را نقض آشکار اصول بنیادین حقوق و نظم بینالملل برشمرد.
علی بحرینی سفیر ایران ضمن ابراز تاسف عمیق از گستردگی حملات جنایتکارانه طی دو روز گذشته، اظهار داشت که غیرنظامیان و مراکز غیرنظامی متعددی از جمله مدارس و بیمارستانها هدف حملات قرار گرفتهاند که در جریان تنها یکی از این حملات به مدرسه دخترانهای در میناب ۱۷۰ دانشآموز مظلوم و بیگناه به شهادت رسیدند.
علی بحرینی با استناد مستقیم به بهروزرسانی جهانی اخیر کمیسر عالی حقوق بشر؛ یادآور شد که کمیسر عالی در گزارش خود تصریح نموده «جهان زیر و رو شده است» و پرسشهای بنیادینی درباره ماهیت و تحول قدرت در نظام بینالملل مطرح کرده است. نماینده کشورمان همچنین تأکید کرد که تحولات جاری، بهویژه توسل به زور و کشتار غیرنظامیان، پاسخی عینی به همان پرسشهاست و نشان میدهد چگونه برخی قدرتها با نقض اصول منشور ملل متحد، منطق قدرت عریان را جایگزین حاکمیت قانون کردهاند.
در این بیانیه تصریح شد که نقض حقوق بشر هرگز نمیتواند جلوهای از اقتدار تلقی شود و مشروعیت در نظام بینالملل صرفاً از رهگذر پایبندی به حقوق بینالملل، احترام به حاکمیت کشورها و حمایت و حفاظت از غیرنظامیان حاصل میشود.
بحرینی در پایان از جامعه بینالمللی و مقامات سازمان ملل خواست که این اقدامات را بهصورت قاطع و بدون ابهام محکوم کرده و برای صیانت از صلح و امنیت بینالمللی اقدام کنند.
سنتکام ساقط شدن ۳ جنگنده آمریکایی را تأیید کرد
الجزیره نوشت: فرماندهی نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام) اعتراف کرد که سه جنگنده این کشور بر فراز کویت ساقط شدند.
سنتکام مدعی شد که این جنگندهها به صورت اشتباهی توسط پدافند هوایی کویت ساقط شدهاند.
پیشتر وزارت دفاع کویت اعلام کرد که چند جنگنده آمریکا سقوط کرده و خلبانان آنها خود را به بیرون پرت کردهاند.
این وزارتخانه اضافه کرد که با نیروهای آمریکایی در خصوص عوامل وقوع این واقعه در تماس است.
سرنوشت نخستوزیر رژیم صهیونیستی در هالهای از ابهام قرار گرفته است
روابط عمومی سپاه با اعلام اینکه در موج دهم عملیات وعده صادق ۴ دفتر نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی و مکان استقرار فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم در حملات هدفمند و غافلگیرانه موشکهای خیبر در موج دهم، مورد حمله و ضربه سخت نیروهای مسلح قرار گرفتند تصریح کرد: سرنوشت نخستوزیر رژیم صهیونیستی در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
«دفتر نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی و مکان استقرار فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم در حملات هدفمند و غافلگیرانه موشکهای خیبر در موج دهم، مورد حمله و ضربه سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.
سرنوشت نخستوزیر رژیم صهیونیستی در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
حملات موفق موشکی ایران علیه سرزمینهای اشغالی در موج دهم متمرکز بر پردیس حکومتی رژیم صهیونیستی بوده است و دستاوردهای این حملات و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.»
برجای ماندن خسارتهای گسترده در اطراف فرودگاه بن گوریون
منابع عبری زبان از برجای ماندن خسارتهای گسترده در اطراف فرودگاه بن گوریون بر اثر اصابت یک موشک ایرانی خبر دادند.
پیشتر نیز اعلام شده بود که این فرودگاه تا روز جمعه بسته خواهد ماند.
تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به ۲۰ نقطه در استان کردستان با ۲۳ شهید
رئیس شورای اطلاعرسانی استان و معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان گفت: در حملات آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی اسرائیل، تاکنون ۲۰ نقطه در استان کردستان مورد تهاجم قرار گرفته است.
علیاکبر ورمقانی افزود: در جریان این حملات، تاکنون ۲۳ نفر به شهادت رسیده و تعدادی نیز مجروح شدهاند.
وی با اشاره به آغاز فوری عملیات امدادرسانی افزود: بلافاصله پس از وقوع حملات، با همکاری ستادهای مدیریت بحران شهرستانها، نیروهای امدادی، آتشنشانی و جمعیت هلال احمر در محلهای مورد نظر حاضر شده و عملیات امداد و نجات و آواربرداری را آغاز کردهاند که در برخی نقاط همچنان ادامه دارد.
اعتراف صهیونیستها به اصابت موشک ایران به مرکز اسرائیل
رسانههای عبری زبان به اصابت یک موشک ایرانی به مرکز اراضی اشغالی اذعان کردند.
همچنین گزارش شده که آژیر خطر در جنوب فلسطین اشغالی از جمله در دیمونا فعال شده و انفجارهای شدید و متعدد در قدس اشغالی به وقوع پیوسته است.
دقایقی قبل موج حملات موشکی جدید ایران، اراضی اشغالی را هدف قرار داد.
اسپانیا: از پایگاههای ما در هیچ عملیاتی علیه ایران استفاده نمیشود
روسیا الیوم نوشت: مانوئل آلبارس وزیر خارجه اسپانیا تاکید کرد: از پایگاههای کشورمان در هیچ عملیاتی علیه ایران استفاده نمیشود.
پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا نیز پیشتر در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک تصریح کرده بود: ما هرگونه اقدام نظامی یکجانبه آمریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم میکنیم.
سردار ابنالرضا سرپرست وزارت دفاع شد
سید محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور: با حکم رئیسجمهور پزشکیان، سردار پاسدار سیدمجید ابنالرضا به عنوان سرپرست وزارت دفاع منصوب شد.
تعداد دانشآموزان شهید تجاوز صهیونیستی - آمریکایی به ۱۷۱ نفر رسید
رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: ۱۷۱ دانش آموز بیگناه در ۴۸ ساعت گذشته و از آغاز حمله تروریستی و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان، براثر حملات وحشیانه متجاوزین در نقاط مختلف شناسایی شدند.
حسین صادقی روز دوشنبه در گفتو گوی اختصاصی با خبرنگار آموزش و پرورش ایرنا اظهار کرد: در حمله وحشیانه صهیونیستها به مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه در میناب، ۱۶۸ کودک جان خود را از دست داده و به شهادت رسیدند ضمن اینکه این حادثه ۹۵ مجروح نیز برجای گذاشته است.
وی تصریح کرد: همچنین ۲ برادر دانش آموز ساکن در شهرک والفجر از منطقه ۱۴ شهر تهران، شب گذشته در حمله سبعانه صهیونیستها به منزل مسکونی، شهید شدند.
صادقی افزود: علاوه بر این، انفجار ناشی از اصابت بمب و یا موشک در شهر آبیک استان قزوین نیز منجر به شهادت پسربجهای حدودا ۹ساله شد.
رییس مرکز اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: روز گذشته در پی حمله سبعانه رژیم خبیث صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به پایتخت کشورمان، ۲ دانش آموز پسر (برادر) ساکن در شهرک والفجر منطقه ۱۴ در منزل خود مورد اهداف موشک قرار گرفتند که در نهایت به شهادت رسیدند.
وی با اشاره به رویکرد ضدانسانی رژیم صهیونیسی به خبرگزاری ایرنا گفت: ۲ دانش آموز دیگر نیز روز گذشته در منطقه نارمک و یک دانش آموز نیز در منطقه چهار پایتخت براثر حملات دشمن مجروح و به بیمارستان انتقال داده شدند.
مراسم تشییع شهدای دانش آموز میناب روز سه شنبه برگزار میشود
اطلاعیه شماره یک ستاد تشییع و تدفین شهدای دانش آموز شهرمیناب به شرح زیر است؛
بسم رب الشهداء والصدیقین
مِن المُومنین رجال صَدقوا ما عاهَدوا الله علیه فمِنهُم من قضی نَحبه ومِنهم من یَنتظر وما بَدلوا تَبدیلا (سوره احزاب -آیه ۲۳)
ملت رشید و بزرگوار ایران
ضمن عرض تسلیت شهادت مقتدای نستوه، شجاع، بصیر و مجاهد خستگی ناپذیر ایران و جهان اسلام، حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای عزیز (رضوان الله تعالی علیه، دانش آموزان مظلوم مدرسه شجره طیبه شهر میناب در حمله ددمنشانه شرورترین رژیم ها، جانیان و مفسدان جهان، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونی به شهادت رسیدند.
به اطلاع شما مردم شهیدپرور رسانده میشود مراسم تشییع و تدفین این نوگلان مظلوم شهید در روز سه شنبه ۱۲ اسفند از ساعت ۸ صبح از میدان شهدا شهر میناب شروع و از مسیر بلوار امام خمینی (ره) - بلوار بسیج - بلوار ساحلی و تا گلزار شهدا بر دستان شما مردم ولایتمدار تشییع و تدفین خواهند شد.
کالاهای اساسی تا ۶ ماه آینده تأمین شده است
محمدجواد عسکری، با اشاره به اندیشیدن تمهیدات لازم برای تأمین کالاهای اساسی گفت: روغن، برنج، محصولات پروتئینی، قند و شکر به میزان لازم وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
وی تصریح کرد: پیشبینی میشود تا ۶ ماه آینده مشکلی در بازار کالاهای اساسی وجود نداشته باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: میزان گندم و آرد موردنیاز مردم بیشتر از میزان لازم ذخیرهسازی و تأمین شده است و جای نگرانی در این خصوص نیست.
عسکری ضمن درخواست از مردم گفت: از خرید هیجانی و هجوم آوردن به مغازهها و نانواییها خودداری کنید.
بیانیه وزارت خارجه افغانستان در حمایت از ایران
المیادین نوشت: وزارت خارجه دولت سرپرست افغانستان در بیانیهای اعلام کرد: ما تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران را به شدت محکوم میکنیم و آن را مورد انزجار قرار میدهیم.
در بیانیه وزارت خارجه افغانستان آمده است: افغانستان و مردم آن با ایران در شرایط دشوار ابراز همبستگی میکند.
وزارت خارجه افغانستان در بیانیه خود به دولت و ملت ایران به خاطر شهادت شماری از هموطنانمان تسلیت گفت.
فوراً از سرزمینهای اشغالی خارج شوید
سخنگوی مقر مرکزی خاتمالانبیا برای اسرائیلیها توصیه کرد: فوراً از سرزمینهای اشغالی خارج شوید... آژیرهای هشدار هرگز متوقف نخواهند شد.
سرهنگ دوم پاسدار «ابراهیم ذوالفقاری» سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) در پی موج دهم عملیات «وعده صادق ۴» که با مانور موشکهای خیبر همراه بود، ق اعلام کرد که درهای عظیم آتش به سرزمینهای اشغالی باز شده است. این عملیات شامل حملات هدفمند به پردیس حکومتی رژیم صهیونیستی در تل آویو، مراکز نظامی و امنیتی در حیفا و همچنین قدس شرقی میباشد.
این قرارگاه پیشتر نسبت به برنامه توسعه حملات به پایگاهها و سرزمینهای اشغالی دشمنان هشدار داده و تأکید کرده بود که صدای آژیر در اسرائیل هرگز قطع نخواهد شد. به ساکنان سرزمینهای اشغالی توصیه شده است که از اطراف پایگاههای نظامی، مراکز امنیتی و دولتی فاصله بگیرند و فوراً این مناطق را ترک کنند.
پزشکیان: دولت پایکار مردم است
رئیسجمهور در ایکس نوشت: به همه وزرا و رؤسای سازمانها و دستگاههای اجرائی مأموریت دادهام تا پایان جنگ تحمیلی با اختیارات کافی و برنامهریزی ویژه در راستای وظایف خود خدمات بیوقفه و یکپارچهای را به عموم جامعه ارائه دهند.
دولت پای کار مردم ایستاده است.
واکنش مدیرکل سازمان جهانی بهداشت به حمله شب گذشته به بیمارستان گاندی
مدیرکل سازمان جهانی بهداشت نسبت به حمله صهیونیستی-آمریکایی به بیمارستان گاندی تهران واکنش نشان داد و گفت: مراکز بهداشتی و درمانی طبق حقوق بشردوستانه بینالمللی تحت حفاظت هستند. سلامت، هدف حمله نیست.
تدروس آدهانوم، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گزارشها درباره آسیب دیدن بیمارستان گاندی تهران در جریان بمباران پایتخت ایران بسیار نگرانکننده است. سازمان جهانی بهداشت در حال بررسی و تأیید این حادثه است.
اما این موضوع یادآوری میکند که باید تمام تلاشها انجام شود تا مراکز درمانی درگیر این درگیریهای جاری نشوند.
مراکز بهداشتی و درمانی طبق حقوق بشردوستانه بینالمللی تحت حفاظت هستند. سلامت، هدف حمله نیست.
فراخوان داوطلبان و مشاوران برای ارائه خدمات به مددجویان و مردم
سومین جلسه کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل این سازمان امروز «دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴» با حضور اعضا برگزار کرد.
سید حسن موسوی چلک رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی در تشریح مصوبات این جلسه گفت: تمرکز اصلی بر سه محور کلیدی بوده است؛ نخست؛ بهرهگیری از ظرفیت داوطلبان واجد شرایط براین اساس حوزه مشارکتهای اجتماعی سازمان بهزیستی موظف شد لیست داوطلبان پیشثبتنامشده را به تفکیک استان احصا و در اختیار ادارات کل استانی قرار دهد.
وی افزود: استانها نیز با هماهنگی معاونتهای تخصصی، داوطلبانی را که واجد شرایط ارائه خدمات در مراکز دولتی و غیردولتی بهزیستی هستند، شناسایی و برای همکاری در شرایط فعلی فراخواندهاند. هدف، تقویت نیروی انسانی در مراکز بدون اختلال در خدماترسانی است.
رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی، اولویتدهی به مشاوران و گروههای دارای صلاحیت حرفهای در حوزه مشاوره و مداخله روانی را مصوبه دوم دانست و گفت: اولویت اول به گروههایی اختصاص یافت که سابقه همکاری طولانی با سازمان دارند از جمله گروههای محب و سایر گروههای آموزشدیده برای سوپروایزری و مداخله در بحران، مراکز مشاوره غیردولتی دارای مجوز از سازمان بهزیستی، روانشناسان و مشاوران دارای پروانه فعالیت معتبر از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران.
موسوی چلک ادامه داد: این افراد به دلیل گذراندن آموزشهای لازم و داشتن مجوز رسمی در اولویت قرار گرفتهاند تا در مراکز بهزیستی یا محیطهای عمومی که نیاز به تیم مداخلهای وجود دارد «مشابه تجربه جنگ ۱۲ روزه» به همکاران بهزیستی بپیوندند. استانها نیز دستورالعمل مربوطه را دریافت کردهاند.
وی، نظارت مستمر و گزارشگیری روزانه از مراکز شبانهروزی را مصوبه سوم دانست و متذکر شد: معاونتهای تخصصی مرتبط همچون توانبخشی، دفتر کودکان، اورژانس اجتماعی و دفتر اعتیاد موظف شدند از تمام استانها گزارش روزانه دریافت کنند که شامل آمار پذیرش جدید، خروجی (ترخیص یا واگذاری)، جابجایی مراکز از جمله انتقال به دلیل نزدیکی به مناطق حساس یا نظامی یا واگذاری به خانوادهها است. این گزارشها روزانه به کمیته مدیریت بحران ستاد سازمان بهزیستی ارسال میشود تا آخرین وضعیت مددجویان رصد شود.
رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی بیان کرد: برای پیگیری مؤثر، تقسیمکاری انجام شده و هر معاون یا رئیس مرکز، مسئولیت پیگیری سه استان را بر عهده دارد و ارتباط روزانه با استانها برقرار میکند تا در صورت نیاز تصمیمگیری فوری اتخاذ شود.
موسوی چلک افزود: وضعیت مراکز روزانه تابع ضوابط اعلامشده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور است و در استانها، تصمیمات اتخاذشده در استانداری یا شورای تأمین استان ملاک عمل خواهد بود. همچنین در شرایط قطع ارتباطات، مدیرکل بهزیستی استان یا رئیس شهرستان میتواند درباره مراکز روزانه تصمیمگیری کند مشروط بهعدم مغایرت با بخشنامههای ملی.
سازمان بهزیستی تأکید کرده که حفظ تداوم خدمات ضروری به مددجویان و عموم مردم ایران به ویژه در حوزه حمایت روانی و جسمی، در اولویت قرار دارد و سامانه مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ همچنان به صورت ۲۴ساعته فعال است.
شهادت ۵۵۵ ایرانی در حملات صهیونیستی-آمریکایی
بر اساس گزارشهای میدانی هلال احمر، تاکنون ۱۳۱ شهرستان درگیر حملات شده که متاسفانه ۵۵۵ نفر از هموطنانمان در این حملات به شهادت رسیدهاند.
متن اطلاعیه شماره ۴ هلالاحمر به شرح زیر است:
به اطلاع هموطنان گرامی میرساند؛ در پی حملات دشمنان در روزهای اخیر، تاکنون ۱۳۱ شهرستان کشور درگیر حادثه شده است.
بر اساس گزارشهای میدانی تیمهای امدادی، متأسفانه تا این لحظه ۵۵۵ نفر از هموطنان به شهادت رسیدند و عملیات رهاسازی، امدادرسانی، انتقال و ارائه خدمات درمانی به آنان بهصورت مستمر در حال انجام است.
عملیات امدادرسانی با اتکا به رسالت انسانی هلالاحمر بدون وقفه با حضور امدادگران در مناطق آسیبدیده ادامه دارد و بیش از ۱۰۰ هزار امدادگر و نجاتگر در سراسر کشور در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
همچنین در راستای حمایت از حادثهدیدگان و خانوادههای آنان، سامانه تلفنی حمایتهای روانی ۴۰۳۰ آغاز به کار کرده و هموطنان میتوانند بهصورت شبانهروزی از خدمات مشاوره و حمایت روانی این سامانه بهرهمند شوند.
در حال حاضر شبکهای متشکل از حدود ۴ میلیون داوطلب برای ارائه خدمات بشردوستانه، پشتیبانی و حمایتهای روانی و اجتماعی در حالت آمادهباش است
جمعیت هلالاحمر ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای شهدا و آرزوی بهبودی عاجل برای مصدومان، تأکید میکند با تمام ظرفیتهای انسانی و لجستیکی خود تا بازگشت آرامش کامل به کشور در کنار مردم خواهد ماند.
از عموم شهروندان درخواست میشود اخبار و اطلاعیهها را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کرده و در صورت نیاز به خدمات امدادی با ندای امداد هلالاحمر با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.
جابجایی مراکز بهزیستی مجاور اماکن حساس نظامی، امنیتی و سیاسی به استانها
حسن موسوی چلک، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی درباره تدابیر اتخاذ شده در شرایط جنگی کشور برای مراکز بهزیستی گفت: در دو روز گذشته دو جلسهی کمیتهی مدیریت بحران کشور بهصورت ضبطشده برگزار شد و تمام ۳۱ استان در این جلسات حضور یافتند. پیش از وقوع حوادث اخیر، با توجه به شرایط موجود در کشور، پیشبینی میکردیم احتمال بروز جنگ وجود دارد، بنابراین یک بخشنامهی اضطراری به تمامی استانها صادر شد که چه اقداماتی انجام دهند. در تاریخ ۲۰ بهمن، کنفرانس کمیتهی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با حضور اعضای ستادی و نمایندگان تمام ۳۱ استان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. هدف این جلسه، توجیه و آمادهسازی پیش از بروز جنگ بود.
وی افزود: اما به اقتضای شرایط جنگی کشور، طی دو روز گذشته جلساتی برگزار کردیم و برخی از مصوبات اجرایی شد. نخست مراکز صدای مشاوره ۱۴۸۰ و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ به صورت شبانهروزی فعال هستند و چنانچه مردم نیاز به خدمات روانشناسی، مشاوره و خدمات اجتماعی در این مراکز داشته باشند، بهصورت رایگان به همه مردم ارائه میشود. در بخشنامه وزارت تعاون و رفاه نیز ظاهراً به این موضوع اشاره شده است. موضوع بعدی انتقال کودکان به محیطهای امن است. این محیط امن میتواند نهتنها برای کودکان بلکه برای کسانی که در مراکز بهزیستی به صورت شبانهروزی حضور دارند، در نظر گرفته شده است.
موسوی چلک در ادامه گفت: در مورد این واگذاری، اولویت خانواده است. در غیر این صورت، سایر انواع خانوادهها نیز مورد توجه قرار گرفتهاند؛ مثلا در حوزه کودکان، فرزندخواندگی، خانواده میهمان، امین موقت و خانواده میزبان. خوشبختانه استانها به سرعت کمیتههای تخصصی خود را شکل دادند و با خانوادهها ارتباط گرفتند.
به گفته وی حداقل میتوان گفت که شیرخوارگاههای ما اکنون وضعیت مطلوبی برخوردارند. برخی از موارد واگذاری—که عمدتاً به افرادی که پیش از این در سازمان بهزیستی تشکیل پرونده داده و شرایط فرزندپذیری را دارا بودند—انجام شد. این افراد نیاز به تسریع و صدور احکام قضایی داشتند و این کارها انجام شد. همچنین به استانها اعلام کردیم مراکزی که در کنار اماکن حساس نظامی، امنیتی و سیاسی هستند، را جابجا کنند. طی دو روز گذشته چند گزارش موجود است که این جابجاییها انجام شد.
معاون اجتماعی بهزیستی اظهار کرد: تأمین آذوقه و اقلام دارویی برای مراکز بهزیستی در نظر گرفته شده است. همچنین مکاتبهای با وزیر بهداشت انجام شد و در این حوزه به دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای تابعهشان دستور لازم را برای همکاری و تامین اقلام مرتبط مراکز صادر میکردیم. مکاتبهای با وزیر کشور نیز به عنوان هماهنگی بین برخی از وزارتخانهها و سازمانها انجام شد چون بعضی از مراکز چارهای جز اینکه مددجویان را در خود مرکز نگه دارند ندارند، چرا که کسی را ندارند و تنها جایی که این مددجویان دارند، بهزیستی است.
موسوی چلک در ادامه توضیح داد: بخشی از این نیازها مستلزم همکاریهای برونسازمانی است و همچنین با وزارت صمت و جاهای مختلف برای تأمین اقلام ضروری مراکز هماهنگی صورت گرفته است. مکاتبهای نیز با استانداران سراسر کشور به عنوان روسای شورای تأمین استانها که در این گونه مواقع بالاترین مرجع تصمیمگیری است، انجام شد و هماهنگی لازم را برای تأمین اقلام مورد نیاز مراکز انجام شد. همچنین اعلام کردیم که میتوانند از ظرفیت داوطلبانی که در سازمان بهزیستی پرونده دارند و شرایط و ویژگیهای ارائه خدمات در مراکز ما را داشته باشند، میتوانند استفاده کنند.
وی در پایان گفت: همچنین تقسیمبندی استانی انجام دادیم و هر کدام از اعضای اصلی ستاد مدیریت بحران سازمان در سطح ملی با چند استان هماهنگ هستند و گزارشها را پیگیری میکنند و مواردی باشد اعلام میکنند. در جنگ ۱۲ روزه قبلی یک راهنمای عمل تهیه کرده بودیم که در آن راهنمای عمل را مجدداً ارسال کردیم که مد نظر استانها باشد.
آمریکا سقوط جنگنده این کشور در کویت را تأیید کرد
الجزیره نوشت: وال استریت ژورنال به نقل از یک مسئول در فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا گزارش داد، دست کم یک جنگنده آمریکایی در کویت سقوط کرده است.
دقایقی قبل وزارت دفاع کویت اعلام کرد که چند جنگنده آمریکا سقوط کرده و خلبانان آنها خود را به بیرون پرت کرده اند.
این وزارت خانه اضافه کرد که با نیروهای آمریکایی در خصوص عوامل وقوع این واقعه در تماس است.
خبرگزاری قدس ساعتی پیش به نقل از منابع رسانهای از سقوط یک جنگنده آمریکایی در کویت خبر داد.
بر اساس این گزارش، دو خلبان این جنگنده در حین سقوط موفق به خروج اضطراری شده و اکنون در اختیار نیروهای مردمی کویت قرار دارند.
این گزارش که با تصاویر متعدد و ذلت بار از خلبانان آمریکایی و روند سقوط هواپیما همراه شده، نشان میدهد که نیروهای مردمی خلبانان را به نیروهای امنیتی کویت تحویل دادهاند.
بر اساس این گزارش، سقوط هواپیما در منطقه الجهرا واقع در شمال کویت صورت گرفته است.
شکار بزرگ سپاه پاسداران در امارات
مرکز داده شرکت آمازون وب سرویس (AWS) در امارات در پی اصابت اشیاء ناشناس دچار حریق و قطعی گسترده برق شد؛ این در حالی است که برخی منابع خبری اعلام کردند این تأسیسات هدف حمله پهپادهای انتحاری سپاه پاسداران قرار گرفته است.
روز گذشته (یکشنبه، ۱۰ اسفند ۱۴۰۴)، مرکز داده شرکت آمازون وب سرویس (AWS) در دبی امارات متحده عربی، دچار حریق و قطعی برق شد. بر اساس اعلام رسمی این شرکت، این حادثه در پی اصابت «اشیاء ناشناس» به تأسیسات روی داده است.
منابع خبری، ساعتی پیش اعلام کردند که این حمله توسط پهپادهای انتحاری سپاه انجام شده است.
شرکت آمازون وب سرویس (AWS) در صفحه وضعیت سلامت سرویسهای خود، جزئیات این حادثه را به شرح زیر اعلام کرد: این حادثه حدود ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت منطقه زمانی اقیانوس آرام (PST) که مطابق با حدود ۱۶:۳۰ به وقت دبی (IRST) است، به وقوع پیوست. این رویداد در یکی از منطقههای در دسترس (Availability Zone) با شناسه mec1-az2 متعلق به منطقه ابری AWS در خاورمیانه (امارات) به نام me-central-1 رخ داده است.
بیانیه رسمی AWS در خصوص علت حادثه بیان میدارد: «حدود ساعت ۴:۳۰ بامداد PST، یکی از منطقههای در دسترس ما (mec1-az2) تحت تأثیر اشیائی قرار گرفت که به مرکز داده اصابت کرد و منجر به ایجاد جرقه و آتشسوزی شد». در پی این اتفاق، سازمان آتشنشانی محلی برای مهار و اطفاء حریق، ناگزیر به قطع برق اصلی تأسیسات و ژنراتورهای پشتیبان شد.
براساس اعلام آمازون، بخشهایی از خدماتدهی این شرکت بزرگ براساس اصابت صورتگرفته، مختل شده است.
آمازون بیش از ۱.۵ میلیون مشتری فعال در سراسر جهان دارد که از استارتآپهای کوچک تا شرکتهای بزرگ Fortune ۵۰۰ را شامل میشود.
از نظر تعداد وبسایتهایی که روی این زیرساخت میزبانی میشوند، وب سرویس آمازون با ۵.۱٪ از کل وبسایتهای جهانی، در رتبه اول قرار دارد.
علاوه بر آمازون دو شرکت دیگر آمریکایی مایکروسافت و گوگل نیز در حوزه خدمات ابری و دیتاسنترهای هوش مصنوعی در منطقه خاورمیانه به خصوص در امارات متحده عرب، قطر و عربستان سعودی فعال هستند.
المسیره: ساختمان کنسولگری آمریکا در اربیل کاملا تخریب شد
خبرگزاری المسیره یمن گزارش داد که اخباری در خصوص تخریب کامل کنسولگری آمریکا در اربیل واقع در شمال عراق منتشر شده است.
ساعاتی قبل منابع رسانهای گزارش دادند، پدافند هوایی آمریکا درگیر حملات پهپادی بر فراز اربیل در اقلیم کردستان عراق شد و آژیر خطر در کنسولگری آمریکا به صدا درآمد.
برخی منابع نیز از شلیک دستکم سه پهپاد انتحاری از جانب نیروهای مقاومت عراق به سوی این منطقه خبر دادند.
منابع محلی همچنین نیز از شنیده شدن صدای چند انفجار در منطقه شقلاوه که پایگاه آمریکایی الحریر در آن واقع شده، خبر دادند.
حملات موشکی ارتش به پایگاههای آمریکا در منطقه
بر اساس اطلاعیه شماره ۶ ارتش جمهوری اسلامی ایران، یگانهای موشکی نیروهای زمینی و دریایی ارتش از مناطق مختلف، در ساعات گذشته پایگاه هوایی علی السالم آمریکا در کویت و شناورهای دشمن در شمال اقیانوس هند را با شلیک ۱۵ فروند موشک کروز هدف حملات موشکی خود قرار دادند.
وزیر جهاد کشاورزی: تامین سفره مردم بدون خلل در جریان است
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که در دولت هماهنگی لازم برای تامین و ترخیص کالاهای اساسی برقرار است، گفت: هیچ دغدغه و خللی برای تامین معیشت و سفره مردم ایجاد نخواهد شد.
غلامرضا نوری قزلجه روز دوشنبه در بیان آخرین وضعیت تامین کالاهای مورد نیاز مردم در شرایط جنگی اظهار داشت: تامین و توزیع کالاهای اساسی طبق روال و برنامهریزیهای قبلی در جریان است و هیچ خللی در روند تولید و عرضه محصولات کشاورزی وجود ندارد.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: هماهنگیهای لازم در سطوح عالی بین دستگاههای اجرایی برقرار و روند ترخیص کالاهای اساسی با شتاب بیشتر در حال انجام است.
وی با اشاره به رصد مستمر و دقیق وضعیت کالاهای اساسی در کشور تصریح کرد: اصناف و اتحادیههای بخش کشاورزی مانند همیشه به ویژه در شرایط حاضر پای کار هستند و با هماهنگی ایجاد شده در سراسر کشور، هیچ کمبودی در بازار محصولات کشاورزی نداریم.
نوری قزلجه گفت: اقلام و کالاهای اساسی حتی به میزان بیشتر از نیاز بازار به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان و نیاز بازار شب عید تأمین شده و در انبارها ذخیرهسازی شده است.
وی با بیان اینکه بازارها و فروشگاههای تأمین و توزیع کالاهای اساسی باز است، اظهار داشت: مردم نگران نباشند و با برنامهریزی و اولویتبندی نیازهای ضروری به فروشگاهها مراجعه کنند و مایحتاج خود را خریداری کنند.
وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: اکنون هدف دشمن ایجاد تردید و ناامیدی نسبت به کارآمدی نظام است، همه کارگزاران نظام و دولت در هر سطحی باید جهادی در میدان حضور داشته باشند و به مردم خدمت کنند.
وی افزود: اگرچه دلسوخته شهادت رهبر عزیزمان هستیم اما محکمتر از همیشه به توصیه ایشان عمل میکنیم و اجازه نمیدهیم مردم شریف ایران در این شرایط بحرانی دغدغهای برای معیشت و سفره خود داشته باشند.
اطلاعیه شماره ۴ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت شریف و شهیدپرور ایران برای تجمع بزرگ در میدانهای اصلی شهرهای سراسر کشور و میدان انقلاب اسلامی تهران دعوت کرد.
این برنامهها از ساعت ۲۰ در میدانهای اصلی شهرهای سراسر کشور و مناطق تهران و با حضور هیئتهای مذهبی در میدان انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
گشت هوایی مستمر جنگندههای نیروی هوایی ارتش در آسمان ایران
در پی حملات و متجاوزانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان، از ساعاتی قبل جنگندههای نیروی هوایی ارتش پس از به صدا درآمدن آژیر اسکرمبل (آمادگی سریع) برای تامین امنیت پایتخت و سایر شهرهای ایران به پرواز درآمدند.
این جنگندهها در تهران از نوع MIG-29 و YAK-130 هستند که وظیفه پشتیبانی و تامین امنیت پایتخت را برعهده دارند.
بنابر گفته یک منبع مطلع در ارتش جمهوری اسلامی ایران، اهداف این پروازها گشت هوایی و بمباران اهداف متعلق به دشمن است.
وزارت دفاع کویت رسماً سقوط چندین هواپیمای آمریکایی را اعلام کرد
وزارت دفاع کویت اعلام کرد: چندین هواپیمای جنگی آمریکایی سقوط کردند، اما همه سرنشینان جان سالم به در بردند.
طبق گزارش رویترز، این وزارتخانه افزود: ما در حال هماهنگی با نیروهای آمریکایی در مورد شرایط این حادثه و انجام اقدامات فنی مشترک هستیم.
وزارت دفاع کویت ادامه داد: سرنشینان هواپیماهای جنگی سرنگون شده آمریکایی به بیمارستان منتقل شدند؛ وضعیت آنها پایدار است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ایوت کوپر»، وزیر امور خارجه بریتانیا، گفت که انگلیس در حال راهاندازی سیستمهای پشتیبانی برای کمک به تخلیه شهروندانش از خاورمیانه است.
بریتانیا در حال آمادهشدن برای تخلیه شهروندانش از خاورمیانه
کوپر به شبکه اسکای نیوز گفت: «ما در حال بررسی طیف گستردهای از گزینهها هستیم و به ویژه با صنعت گردشگری و در صورت لزوم با تخلیه دولت همکاری میکنیم.»
وی گفت که دولت بریتانیا خواهان بازگشایی حریم هوایی است و تیمهای اعزام سریع را برای همکاری با صنعت گردشگری به منطقه اعزام میکند.
نشست فوقالعاده شورای حکام درباره ایران آغاز شد
نشست فوقالعاده شورای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پی تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران در وین آغاز شد.
این نشست به درخواست ایران و طرح آن از سوی روسیه به عنوان عضو شورای حکام، تشکیل شد.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین پیشتر با انتشار پیامی در ایکس گفته بود: در پی اقدامات مستمر تجاوزکارانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده است، این نمایندگی طی نامهای خطاب به رافائل ماریانو گروسی خواستار برگزاری فوری نشست فوقالعاده شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی شد.
نمایندگی کشورمان تصریح کرد: ادعاهای بیاساس، تهدیدهای خصمانه و اقدامات غیرقانونی متجاوزان علیه برنامه هستهای صلحآمیز ایران باید بیدرنگ در شورای حکام مورد رسیدگی قرار گیرد.
در همین حال میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده روسیه نزد سازمانهای بینالمللی مستقر در وین نیز گفته بود که تجاوز نظامی ایالات متحده و (رژیم) اسراییل علیه ایران در کانون توجه نشست شورای حکام خواهد بود.
اطلاعیه شماره ۹: مانور موشکهای خیبر درهای عظیم آتش را به سرزمینهای اشغالی بازکرد
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۹ عملیات وعده صادق ۴ با بیان اینکه «موج دهم عملیات وعده صادق ۴ با مانور موشکهای خیبر درهای عظیم آتش را به سرزمینهای اشغالی باز کرد» هشدار داد: به ساکنان سرزمینهای اشغالی توصیه میکنیم از اطراف پایگاههای نظامی، مراکز امنیتی و دولتی فاصله بگیرند و فورا سرزمینهای اشغالی را ترک کنند.
اطلاعیه شماره ۹ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
موج دهم عملیات وعده صادق ۴ با مانور موشکهای خیبر درهای عظیم آتش را به سرزمینهای اشغالی باز کرد.
حمله هدفمند به پردیس حکومتی رژیم صهیونیستی در تل آویو، حمله به مراکز نظامی و امنیتی حیفا و حمله به قدس شرقی بخشی از اهداف موج دهم بودهاند.
پیشتر نسبت به برنامه توسعه حملات به پایگاهها و سرزمینهای اشغالی دشمنان متجاوز هشدار و اعلام کرده بودیم هرگز صداهای آژیر در اسرائیل قطع نخواهند شد.
اکنون به ساکنان سرزمینهای اشغالی توصیه میکنیم از اطراف پایگاههای نظامی، مراکز امنیتی و دولتی فاصله بگیرند و فورا سرزمینهای اشغالی را ترک کنند.
عضو ایرانیتبار کنگره: ترامپ قصد خیری برای ایران ندارد
یاسمین انصاری، نماینده کنگره آمریکا، ساعاتی پیش در پیامی در ایکس نوشت: «باور ندارم که دونالد ترامپ قصد خیر یا برنامهای برای آینده ایران داشته باشد».
وی افزود «این باور ریشه در این واقعیت دارد که دونالد ترامپ نشان داده که در قبال آینده ایالات متحده هم فاقد قصد خیر یا برنامه است».
انصاری در پیامش همچنین درباره در خطر بودن جان نیروهای آمریکایی هشدار داد.
مقاومت به آمریکاییها: تمام پایگاههایتان هدف ما هستند
الاخبار نوشت: در حالی که گروههای مقاومت مسلح عراقی از آمادگی خود برای آغاز «جنگی گسترده و تمامعیار» خبر دادهاند، مقامات رسمی عراق همچنان در تلاش هستند تا از کشیده شدن کشور به یک درگیری مستقیم جلوگیری کنند.
یک فرمانده ارشد یکی از گروههای مقاومت در گفتگو با الاخبار گفته است: «پاسخ ما به شهادت آیتالله خامنهای، رهبر عالیقدر ایران، ویرانگر خواهد بود. تمامی پایگاههای آمریکایی هدف ما قرار خواهند گرفت.» او همچنین تاکید کرده که «گروههای مقاومت آمادهاند جنگی تمامعیار علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی آغاز کنند.» این فرمانده افزود که گروهها فهرستی از اهداف مشخص دارند که به زودی به آنها حمله خواهد شد و هشدار داد که «آمریکا ممکن است تلاش کند فرماندهان ما را هدف قرار دهد تا اهداف خود و برنامههای رژیم صهیونیستی را پیش ببرد.»
گروه «مقاومت اسلامی عراق» در بیانیهای اعلام کرد که تاکنون ۱۶ عملیات با استفاده از دهها پهپاد علیه پایگاههای دشمن در عراق و منطقه انجام داده است و هشدار داد که این حملات همچنان ادامه خواهد یافت. دیروز، پایگاه هوایی «حریر» در اربیل دو حمله متوالی را تجربه کرد و منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجارها در نزدیکی کنسولگری آمریکا در این شهر خبر دادند. دفاع هوایی آمریکا نیز حداقل دو پهپاد را در آسمان اربیل ساقط کرده است. در همین حال، منطقه «جرف النصر» در بابل نیز هدف حملات هوایی قرار گرفت که به کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد انجامید.
در همین حال، برخی از حامیان گروههای مقاومت تلاش کردند تا «منطقه سبز» بغداد را بهدنبال شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران مورد هجوم قرار دهند، اما نیروهای ضد شورش با استفاده از گاز اشکآور و ماشینهای آبپاش آنها را متفرق کردند. نیروهای امنیتی همچنین ورودیهای منطقه ریاستجمهوری را مسدود کرده و سفارت آمریکا از اتباع این کشور خواست که تحرکات خود را محدود کنند. این سفارتخانه همچنین خدمات کنسولی خود را به حالت تعلیق درآورد و هشدار سفر به عراق را در بالاترین سطح یعنی «سطح چهار» قرار داد.
در همین حین، آمریکا میداند که حملات گسترده به گروههای مقاومت میتواند وضعیت داخلی عراق را متشنج کرده و امنیت نیروهای آمریکایی را در معرض تهدید قرار دهد. تحلیلگران بر این باورند که واشنگتن احتمالا از ضربات محدود به رهبری گروههای مقاومت استفاده خواهد کرد تا از گسترش حملات جلوگیری کند، چرا که یک پاسخ گسترده میتواند باعث انفجار وضعیت داخلی عراق شده و تهدیدی برای حضور نظامی آمریکا در این کشور باشد.
عباس المعموری، مدیر مرکز مطالعات سیاسی و امنیتی «نون»، در گفتگو با الاخبار تأکید کرد: «سقف تصمیمگیری برای آغاز جنگ تمامعیار هنوز تحت کنترل است، اما وضعیت عراق به نقطهای بحرانی رسیده است. با این حال، اگر اشتباه استراتژیک بزرگی رخ ندهد، به نظر میرسد که این جنگ به یک درگیری طولانی و کمنوسان تبدیل خواهد شد که عمدتا بر تبادل پیامها و هشدارها متکی است.»
این وضعیت نشاندهنده پیچیدگیهای بحران در عراق و فشارهایی است که از هر دو طرف به این کشور وارد میشود. در حالی که گروههای مقاومت عزم خود را جزم کردهاند تا ضربات مهلکی به آمریکا و اسرائیل وارد کنند، مقامات عراقی همچنان از همه طرفها خواستهاند تا از تشدید تنشها و ورود به جنگی گسترده جلوگیری کنند.
قدرت ایرانی بازار جهانی نفت و گازوئیل را بههم ریخت
همانطور که پیشبینی شده بود، با باز شدن بازار نفت در صبح دوشنبه و شدت گرفتن درگیریها بین ایران و نیروهای آمریکایی و صهیونیستی، قیمت نفت و حاملهای انرژی در بازار جهانی به شدت افزایش یافت.
بلومبرگ نوشت: آمارهای معاملات ساعات گذشته بازار جهانی نفت و انرژی نشان میدهد که با باز شدن بازار نفت در صبح روز جاری، به خاطر درگیری بین ایران و محور آمریکایی-صهیونی، قیمت نفت خام جهش شدیدی را تجربه کرده است.
بر همین اساس قیمت نفت پس از عقب نشینی تا ۷۹ دلار تا بالای ۸۲ دلار هم پیش رفته است.
گفته میشود قراردادهای آتی گازوئیل هم ۱۷ درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده است.
گزارشات نشان میدهد که مردم آمریکا هم برای نخستین بار در چند سال گذشته در حال پر کردن باک خودرهای خود با بنزین بالای ۳ دلار در هر گالن هستند و این در حالی است یکی از وعدههای اصلی مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پایین آوردن قیمت بنزین در این کشور بود.
حمله پهپادی بزرگترین تأسیسات نفتی جهان در عربستان را تعطیل کرد
گزارشات حاکی از آن است که پس از برخورد پهپاد به بخشی از یک تأسیسات نفتی در شرق عربستان فعالیت نفتی در این منطقه تعطیل شده است.
اسکای نیوز نوشت: اصابت دقیق یک پهپاد با سر جنگی قدرتمند به وارد آمدن خسارت گسترده و آتش سوزی شدید در یکی از تأسیسات نفتی در شرق عربستان منجر شده است.
گزارشات حاکی از آن است که این تأسیسات که متعلق به شرکت آرامکوی عربستان است، در منطقه رأس تنوره این کشور واقع شده و بزرگترین تأسیسات نفتی در جهان به شمار میرود.
همچنین اخبار محلی حاکی از آن است که هم اکنون فعالیت این تأسیسات به طور کامل متوقف شده است.
ستاد حقوق بشر ایران: حمله به مدرسه، عادیسازی خشونت علیه غیرنظامیان است
ستاد حقوق بشر طی بیانیهای، حمله تروریستی رژیم صهیونیستی و آمریکا را به مدرسه دخترانه در شهر میناب که منجر به شهادت و مجروحیت شمار زیادی از کودکان بیگناه و بیدفاع کشورمان شد، محکوم کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با شدیدترین عبارات، حمله تروریستی به مدرسه دخترانه در شهر میناب را که در جریان تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا رخ داده و به شهادت ۱۶۵ کودک بیگناه و مجروحیت دهها نفر انجامیده است، بهعنوان جنایتی هولناک، سازمانیافته و غیرقابل توجیه محکوم میکند.
بر اساس گزارشهای اولیه، این حمله در ساعاتی صورت گرفته که دانشآموزان در کلاسهای درس حضور داشتهاند؛ امری که ماهیت غیرنظامی و آموزشی هدف را آشکارتر ساخته و هرگونه ادعای توجیه نظامی را مردود میسازد. هدف قرار دادن کودکان در محیطی که باید امنترین مکان برای رشد، آموزش و تربیت آنان باشد، نشاندهنده بیاعتنایی مطلق عاملان این اقدام به کرامت انسانی و قواعد آمره حقوق بینالملل است.
این جنایت، نقض صریح اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب، اصل احتیاط در حملات و ممنوعیت حمله به اماکن غیرنظامی است که در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن تصریح شدهاند. مدارس و مراکز آموزشی بهعنوان اموال و اماکن غیرنظامی از حمایت ویژه برخوردارند و هرگونه حمله عامدانه به آنها میتواند مصداق جنایت جنگی تلقی شود. افزون بر این، این اقدام آشکارا با تعهدات مندرج در کنوانسیون حقوق کودک در تعارض است.
مطابق این کنوانسیون، کودکان از حق ذاتی حیات، بقا، رشد، آموزش و از امنیّت کامل برخوردارند و دولتها مکلّفاند در تمامی شرایط، حمایت ویژه و مؤثر از آنان بهعمل آورند. حمله به یک مدرسه دخترانه، نقض مستقیم حقوق بنیادین کودک وتعرّضی بیسابقه به اصل حمایت مضاعف از کودکان در مخاصمات مسلحانه است. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای داغدار، معلمان و مردم شریف میناب، تأکید میکند که این حادثه نه یک رویداد مقطعی، بلکه نماد خطرناک عادیسازی خشونت علیه غیرنظامیان به ویژه کودکان است.
بیکیفر ماندن چنین جنایاتی، چرخه مصونیت از مجازات را تقویت کرده و امنیّت جمعی را به مخاطره میاندازد. در این میان، سکوت و انفعال برخی سازوکارهای بینالمللی حقوق بشری و نهادهای مدعی دفاع از حقوق کودک، موجب نگرانی جدی است. استانداردهای دوگانه، سیاسیکاری و واکنشهای گزینشی، اعتبار نظام بینالمللی حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق کودکان را خدشهدار کرده و اعتماد ملتها را نسبت به کارآمدی این نهادها تضعیف میکند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد که پیگیری حقوقی این حادثه از طریق مجاری ملّی و بینالمللی، از جمله بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در نظام عدالت کیفری بینالمللی، را با قاطعیت دنبال خواهد کرد و مسؤولیت کیفری عاملان، آمران و حامیان این جنایت را تا تحقق کامل عدالت مورد مطالبه قرار خواهد داد.
بیتردید، هدف قرار دادن کودکان بیدفاع، عبور از تمامی خطوط قرمز حقوقی، انسانی و اخلاقی است و جامعه جهانی در برابر این آزمون تاریخی مسؤول است. استمرار سکوت در برابر چنین فجایعی، نهتنها همدستی غیرمستقیم با ناقضان حقوق بشر تلقی میشود، بلکه زمینهساز تکرار جنایات علیه نسلهای آینده خواهد بود.
نقض حقوقبشر در این جنگ با خون و شرم نوشته میشود
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت با محکوم کردن حملات دشمن به مراکز درمانی، امدادی و اورژانسی کشور، گفت: نقض حقوق بشر در این جنگ با خون و شرم نوشته میشود.
دکتر حسین کرمانپور در شبکه اجتماعی «X» نوشت: «شاهد مواردی برای نخستینبار در حیات خود هستم که حتی در جنگ ایران و عراق ندیده بودم.
پرستارانی که بیماران را در آغوش گرفتهاند و آنها را به خیابانهایی که مملو از دود است و موشک در کنار بیمارستانهای آن خیابانها منفجر شده، منتقل میکنند.
حدود چند ساعت پیش، چندین موشک در نزدیکی بیمارستان ابوذر اهواز زده شد. ۲۱ بیمار از جمله افرادی که در بخش مراقبتهای ویژه بستری بودند به وسیله ۳۰ آمبولانس به سایر مراکز درمانی منتقل شدند. همکارانم در حالی که بهتزده بودند، بیماران را در میان دود از بیمارستان خارج کردند.
آنچه که برای بیمارستان ابوذر اتفاق افتاد، همچنین برای ۳ پایگاه اورژانس در شهرهای همدان، سراب و چابهار و بیمارستانهای مطهری و گاندی تهران اتفاق افتاد. دو نفر از تکنسینهای اورژانس در این ۳ پایگاه مجروح شدند.
نقض حقوقبشر در این جنگ با خون و شرم نوشته میشود.»
به گزارش ایسنا، این توییت به زبان انگلیسی نوشته شده و متن آن به شرح زیر است:
For the first time in my life, I am witnessing something I never even saw during the Iran-Iraq War. Patients being carried in their caregivers' arms, fleeing into smoke-filled streets after missiles exploded beside their hospital. Just hours ago, several missiles struck near Abuzar Hospital in the city of Ahvaz. Twenty-one patients — including those admitted to the ICU — were transferred by ۳۰ ambulances to other medical centers. My colleagues carried out the evacuation under smoke and shock. After what happened to Abuzar Hospital، to three emergency bases in Sarab, Chabahar, and Hamedan, to two injured EMS personnel, and to Khatam Hospital, Motahari Hospital, and Gandhi Hospital in Tehran— the ledger of violated human rights in this war will be written in blood and shame.
ذخیره استراتژیک دارو در وضعیت مناسبی است؛ مردم نگران نباشند
محمدجمالیان درباره حمله و تجاوز رژیم صهیونیستی به بیمارستانها و مراکز دولتی گفت: آنچه در این دو روز جنگ شاهد بودیم این بود که متأسفانه برخلاف تمامی قوانین بینالمللی و اصول بشردوستانه و اخلاقمدارانه، مراکز درمانی ما هدف حمله وحشیانه دشمن قرار گرفت.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در پایتخت، سه بیمارستانها که حتی دو مورد از آنها هم خصوصی بودند، آسیب دیدند که بلافاصله از بیماران آنها، افرادی که وضعیت عمومی بهتری داشتند، خودشان محل را ترک کردند و تعدادی هم که در بخشهای ویژه بستری بودند، شب گذشته با آمبولانسها به سایر بیمارستانها منتقل شدند و تقریباً بیمارستانها تخلیه شدند.
وی ادامه داد: بهجز تهران، در اهواز هم یکی از بیمارستانهای ما متأسفانه مورد حمله قرار گرفت که در آن مرکز هم حدود ۲۳ بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بستری بودند و شب گذشته توسط آمبولانسها به سایر بیمارستانها منتقل شدند و سایر بیماران که در بخشهای داخلی، جراحی و دیگر بخشها حضور داشتند هم به دیگر مراکز درمانی انتقال یافتند.
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس یادآور شد: علاوه بر مراکز درمانی، سه پایگاه اورژانس ما در چابهار، همدان و سراب هم متأسفانه مورد حمله قرار گرفتند. دو نفر از تکنسینهای اورژانس مجروح شدند که هماکنون در بیمارستان تحت درمان هستند.
جمالیان تاکید کرد: متأسفانه اینبار مشاهده میکنیم که هم مراکز اورژانس که مراکز خدماتی هستند و هم مراکز درمانی، چه دولتی و چه خصوصی، مورد حمله قرار گرفتهاند که منجر به تخلیه شده است. امیدواریم سازمانها و نهادهای بینالمللی شاهد این جنایات باشند؛ این موارد مستندسازی شده و قطعاً پیگیری خواهد شد.
وی درخصوص ذخایر دارو در کشور گفت: در مورد بحث دارو، خدا را شکر ذخیره استراتژیک دارو در وضعیت مناسبی قرار دارد و به هیچوجه مردم نگرانی نداشته باشند. این تمهیدات از قبل پیشبینی شده است و از لحاظ تولید دارو در داخل کشور و همچنین داروهای وارداتی، به میزان کافی دارو در حال حاضر موجود است و هیچگونه جای نگرانی وجود ندارد. کلیه داروخانهها فعال هستند و شامل تعطیلی نشدهاند و به مردم عزیز ارائه خدمت میکنند. هیچگونه کمبود و نگرانی وجود ندارد.
جمالیان در خصوص نگرانی مردم از حمله به مراکز هستهای و آلودگیهای ناشی از آن بیان کرد: در خصوص حملههای هستهای، اگر حملهای رخ دهد، مطمئناً بسیار سریع اقدامات پیشگیرانه بهسرعت انجام خواهد شد. به میزان کافی داروهایی که برای پیشگیری لازم است، در وزارت بهداشت موجود بوده و همه خریداری شده است.
وی تاکید کرد: اگر قرار باشد اتفاقی رخ دهد، این داروها بهسرعت توسط مراکز جامع سلامت شهری در میان مردم توزیع خواهد شد. با توجه به عوارض این داروها و شرایط نگهداری آنها، تصمیمگیری در این خصوص بر اساس شرایط خاص انجام میشود. تا این لحظه تهدیدی ایجاد نشده و مردم به هیچوجه نگران نباشند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تیم مدیریت بحران وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور فعال هستند و بر اساس گزارشهای موجود، همه کارکنان، رؤسای دانشگاهها و معاونان درمان بهصورت شبانهروزی شرایط را رصد میکنند. خدا را شکر تاکنون هیچ وضعیت بحرانی در مراکز درمانی ایجاد نشده است. علیرغم حملاتی که در ۴۸ ساعت گذشته به بخشهای درمانی صورت گرفت، وضعیت قابل کنترل و مدیریت است و تا این لحظه جای نگرانی وجود ندارد.
جمالیان در پاسخ به اینکه رژیم صهیونیستی در جریان حمله به بیمارستانهای غزه و لبنان بارها یک ادعای بیاساس را مطرح میکرد که مسئولان در زیر زمین آن حضور داشتند اما در مورد ایران برای حمله به بیمارستان توجیهی ندارند، گفت: الان نگاه کنید بیمارستانهایی که در تهران مورد اصابت و حمله قرار گرفتند، خصوصی بودند. معمولاً در مراکز خصوصی چنین اتفاقی رخ نمیدهد و اساساً احتمال چنین موضوعی وجود ندارد. حتی اگر چنین احتمالی هم مطرح باشد، طبق قوانین بینالمللی اجازه داده نمیشود که مراکز درمانی مورد حمله قرار گیرند.
وی تاکید کرد: آنچه دیشب مشاهده شد این بود که بیماران، علیرغم مشکلات جسمی که منجر به بستری آنها شده بود، با مشاهده این اقدامات وحشیانه دشمن، خود محل را ترک کردند و آن دسته که شرایط جسمی اجازه نمیداد، با آمبولانس به سایر مراکز منتقل شدند. این اقدامات به هیچوجه نه از نظر قوانین بینالمللی مجاز است و نه از نظر اخلاقی قابل قبول است. متأسفانه در این ۴۸ ساعت شاهد این وقایع ناگوار بودیم و امیدواریم مجامع بینالمللی به وظیفه خود عمل کرده، این اقدامات را محکوم و با آن برخورد کنند؛ زیرا واقعاً دور از اخلاق است.
جلیلی: مردم ایران از سوگ رهبر انقلاب حماسه میسازند
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی تلویزیونی بیان کرد که مردم ایران به وضوح نشان دادهاند که یکی از ویژگیهای آنها این است که از سوگ، حماسه میسازند. این به این معنا نیست که در برابر غم و اندوه منفعل شوند یا از عمل باز بمانند. بلکه قدرت ملت ایران در تبدیل سوگ به حماسه نهفته است.
وی تأکید کرد که این ویژگی به رهبریهای حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری برمیگردد که توانستهاند سوگ را به حماسه تبدیل کنند.
جلیلی همچنین اشاره کرد که امروز، با وجود سوگ بزرگ «یوم علی آل رسول عظیم»، باید حماسهای بزرگ به همان اندازه خلق شود. او بر اهمیت شناخت دشمنان تأکید کرد و گفت که رهبرانقلاب تا آخرین لحظه حیاتشان، به خوبی وضعیت آمریکا و جهان غرب را درک کرده بودند و تفاوتها و تمایزات آنها را نیز میشناختند.
وی ادامه داد: این شناخت وعدم انفعال باعث شد که ابتکار عمل در دست داشته باشند و دشمن را دچار سردرگمی کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان خاطرنشان کرد: همین نگاه تمدنی و درک عمیق از معادلات جهانی بود که موجب دستاوردهای چشمگیر در عرصههای گوناگون شد و مقام معظم رهبری را به نمادی ماندگار از مقاومت و هوشمندی در سطح منطقه و جهان تبدیل کرد.
سفارت آمریکا در کویت پیام هشدار صادر کرد
پس از حملهای به سفارت آمریکا در کویت، این سفارتخانه اعلام کرد: تهدید مداوم حملات موشکی و پهپادی بر فراز کویت همچنان وجود دارد.
سفارت ایالات متحده در کویت در بیانیهای اعلام کرد: لطفاً به سفارت نروید. ما از آمریکاییها میخواهیم که در همان جایی که هستند بمانند.
در عین حال دود غلیظی از اطراف سفارت آمریکا در کویت بلند شده است. این در حالی است که پیشتر برخی رسانهها گزارش دادند که ستونهای دود از سفارت آمریکا در کویت به هوا برخاست و آژیرهای هشدار در کویت به صدا درآمدند.
وجه بلیت سفرهای لغو شده جادهای به صورت کامل بازگردانده میشود
معاون حمل و نقل سازمان راهداری وحملونقل جادهای گفت: در پی حملات ددمنشانه دشمنان به کشور و به منظور رفاه حال هموطنان، وجوه دریافتی بلیت مسافران در حوزه حمل و نقل جادهای به صورت کامل بازگردانده میشود.
مهدی خضری افزود: بر مبنای منشور حقوق مسافر، وجه بلیت سفرهای جادهای لغو شده به مسافران مسترد میشود و شرکتهای حمل و نقل جادهای ملزم هستند در خصوص استرداد مبلغ بلیت مسافران این بخش در اسرع وقت اقدام لازم را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: هموطنانی که به صورت حضوری بلیت خود را تهیه کردهاند، میتوانند به دفاتر شرکتهای حمل و نقل مراجعه کنند، همچنین آن دسته از هموطنانی که به صورت اینترنتی بلیت تهیه کردهاند، میتوانند از طریق سکوهای برخط فروش بلیت نسبت به استرداد وجه خود اقدام کنند.
نیویورک تایمز: ایران به نقاط ضعف آمریکا پی برده است
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در تحلیل روند اعلام جنگ رسمی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از طریق تحلیل تصاویر ماهوارهای نوشت که ایران دستکم ۶ تأسیسات نظامی رسمی آمریکا را در غرب آسیا بمباران کرد.
ایران بسیاری از تاسیسات مخفی و غیر رسمی مربوط به سامانههای دفاع موشکی و جاسوسی آمریکا که در مناطق ظاهرا مسکونی شهرهای مختلف احداث شده بودند را نیز موشک باران کرده است.
نیویورک تایمز در ادامه تحلیل خود از تصاویر ماهوارهای میافزاید که در این حملات چندین تأسیسات نظامی آمریکا از جمله تجهیزات ارتباطی آسیب دیدند یا به کلی تخریب شدند.
این روزنامه آمریکایی میافزاید تحلیل تصاویر ماهوارهای و ویدئوها نشان داد که ایران به نقاط ضعف مواضع نظامی آمریکا به خوبی پی برده است.
اطلاعات سپاه: هرگونه تحرک مخل امنیت مصداق همکاری مستقیم با دشمن است
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای تاکید کرد: «با عرض تسلیت شهادت امام خامنهای و به امید پیروزی ایران، به استحضار ملت قهرمان میرساند با توجه به نقشه دشمن سفاک برای اقدام تروریستی و آشوبهای خیابانی به عنوان گام بعدیِ بمباران برخی اماکن نظامی و انتظامی، لذا هرگونه تحرک مخل امنیت مصداق همکاری مستقیم با دشمن تلقی شده و با مشت محکم فرزندان شما در سازمان اطلاعات سپاه مواجه خواهد شد.»
انهدام پهپادام کیو۹ در اصفهان
روابط عمومی سپاه صاحب الزمان اصفهان اعلام کرد: یک فروند پهپاد پیشرفتهام کیو ۹ (MQ9) آمریکایی توسط سامانه یکپارچه پدافندی کشور در آسمان اصفهان مورد رهگیری و منهدم شد.
روز شنبه هم پدافند نیروی هوافضای سپاه ۲ فروند پهپاد هرمس را در کاشان سرنگون کرد.
وزیران امور خارجه چین و روسیه حمله به ایران را محکوم کردند
ریانووستی نوشت: وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کردند و خواستار توقف فوری تنشها در غرب آسیا شدند.
وزرای خارجه دو کشور همچنین آمادگی خود را برای تداوم همکاریهای مشترک در راستای کمک به تثبیت اوضاع پیرامون ایران ابراز کردند.
سرنگونی جنگنده آمریکایی F-15 در آسمان کویت
صبح امروز، دوشنبه ۱۱ اسفند، یک F-15 آمریکایی پس از انفجار در آسمان کویت سقوط کرد. خلبانان امریکایی اجکت کرده و با چتر خود را نجات دادند.
برخی رسانهها مدعی شدهاند این جنگنده با آتش خودی ساقط شده است. آمریکا هنوز در این باره اظهارنظر نکرده است.
لاریجانی: ترامپ با آرزوهای واهی منطقه را به آشوب کشاند
علی لاریجانی در با اشاره به تحولات اخیر منطقه، سیاستهای رئیسجمهور پیشین آمریکا را عامل ایجاد آشوب و بیثباتی دانست و گفت: ترامپ با «آرزوهای واهی» منطقه را دچار تنش کرد و اکنون نسبت به افزایش تلفات نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی میکند.
وی افزود: عملکرد متوهمانه ترامپ موجب شد شعار «اول آمریکا» در عمل به «اول اسرائیل» تبدیل شود و سربازان آمریکایی در مسیر قدرتطلبی اسرائیل قرار گیرند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به آنچه «دروغپردازیهای جدید» ترامپ خواند، تصریح کرد: این رویکردها بار دیگر هزینههای سیاسی و امنیتی را متوجه نظامیان آمریکایی و خانوادههای آنان کرده است.
لاریجانی در پایان تأکید کرد: امروز ملت ایران در حال دفاع از خود است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آغازگر هیچ تهاجمی نبودهاند.
حملات آمریکایی-صهیونیستی به مرکز عراق
شبکه «المیادین» بامداد دوشنبه گزارش داد که منطقه «جرف النصر» واقع در شمال استان بابِل، سه مرتبه هدف حمله دشمن صهیونیستی-آمریکایی قرار گرفته است.
پیام تسلیت عراقچی به مناسبت شهادت فرماندهان سرافراز
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی شهادت فرماندهان سرافراز سردار عبدالرحیم موسوی، سردار سرلشکر محمد پاکپور، امیر دریاسالار علی شمخانی و امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
شهادت جمعی از فرماندهان سرافراز و مجاهدان راه عزت و امنیت، سردار عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر دریاسالار علی شمخانی، مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع، و امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جلوهای دیگر از تداوم راه پرصلابت مجاهدت و ایثار در مسیر صیانت از میهن اسلامی و پاسداری از آرمانهای الهی است.
این بزرگمردان، با کارنامهای سرشار از اخلاص، تدبیر و فداکاری، در خط مقدم حراست از استقلال و امنیت کشور ایستادند و سرانجام، پاداش مجاهدت خالصانه خویش را با نیل به مقام رفیع شهادت دریافت کردند؛ مقامی که وعده الهی، آن را حیات جاودان قرار داده است.
اینجانب، با نهایت تألم و تأثر، این مصیبت بزرگ را به خانوادههای معزز این شهیدان والامقام، همرزمان گرانقدرشان و ملت شریف ایران تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، علو درجات برای آن عزیزان و صبر و اجر برای بازماندگان مسالت دارم.»
آکسیوس: حمله به ایران قرار بود بعد از دور دوم مذاکرات انجام شود
وبگاه خبری-تحلیلی «آکسیوس» بامداد دوشنبه گزارش داد که آمریکا و رژیم صهیونیستی قصد داشتند تجاوز به جمهوری اسلامی ایران را زودتر آغاز کنند.
آکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی و صهیونیستی نوشت که قرار بود پس از پایان دور دوم مذاکرات، در ۲۱ فوریه به ایران حمله شود اما به دلایل اطلاعاتی و عملیاتی به مدت یک هفته به تعویق افتاد.
در این گزارش آمده است: «یکی از دلایل اصلی به تعویق انداختن حمله، شرایط نامساعد جوی در منطقه بود».
این منابع با ادعای اینکه مذاکرات ژنو ساختگی نبود و شامل یک پیشنهاد نهایی آمریکا میشد، گفتند: «اگر ترامپ پیشرفت محسوسی در ژنو میدید، میتوانست حمله را دوباره به تعویق بیاندازد».
آکسیوس ادامه داد: «[جارد] کوشنر [داماد ترامپ] به ایرانیها پیشنهاد توقف غنیسازی به مدت ۱۰ سال را داد که پس از آن غنیسازی نمادین انجام دهند».
یک مقام ارشد کاخ سفید نیز به این وبگاه گفت: «آمریکا پیشنهاد داد که سوخت هستهای را به صورت رایگان برای رفع نیازهای غیرنظامی ایران تأمین کند».
انفجار در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی انگلیس در قبرس
دیلی میل نوشت: حدود نیمه شب به وقت محلی، پس از اعلام تهدید امنیتی، صدای انفجار شدیدی در پایگاه نیروی هوایی «آکروتیری» انگلیس در قبرس شنیده شد.
در حال حاضر مشخص نیست که آیا تلفاتی وجود داشته است یا خیر یا میزان خسارات چقدر بوده است.
گفته میشود به پرسنل این پایگاه در مورد تهدید احتمالی هشدار داده شده و به آنها گفته شده است که به خانههای خود بازگردند و تا اطلاع ثانوی در داخل بمانند.
حمله پهپادی گروه مقاومت عراق به پایگاه ویکتوریا در بغداد
گروه «سرایا أولیاء الدم» از اعضای مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که در پاسخ به تجاوزات اخیر و به منظور مقابله با حضور نیروهای متجاوز، با یک اسکادران پهپاد پایگاه نظامی ویکتوریا در فرودگاه بغداد که محل استقرار اشغالگران آمریکایی است را هدف حمله قرار داده است.
جزئیات بیشتر در مورد میزان خسارت یا تلفات انسانی هنوز منتشر نشده است، اما این اقدام نشاندهنده ادامه مقاومت نیروهای عراقی علیه حضور نظامی خارجی در کشور و پاسخ به اقدامات خصمانه دشمنان است.
هشدار ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان ۵۳ شهرک در جنوب لبنان
ارتش رژیم صهیونیستی بیانیهای هشدارآمیز برای ساکنان ۵۳ شهرک در جنوب لبنان صادر کرد.
در این بیانیه ادعا شده است که این هشدار با هدف زمینهسازی برای بمباران زیرساختهای متعلق به حزبالله در این مناطق صادر شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان ۵۳ روستا در جنوب لبنان و منطقه بقاع (در شرق لبنان) هشدار داد تا خانههای خود را تخلیه کنند.
بر اساس گزارش الجزیره، در این هشدار از ساکنان این مناطق خواسته شده تا یک کیلومتر از این شهرکها فاصله بگیرند.
اروپا امنیت دریایی در دریای سرخ و خلیج فارس را تقویت میکند
شبکه الجزیره گزارش داد؛ «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که مأموریت این اتحادیه برای امنیت دریایی در دریای سرخ، خلیج فارس و اقیانوس هند با کشتیهای بیشتر تقویت خواهد شد.
اسقف اعظم روسیه: آیتالله خامنهای رهبری استوار بود
اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس روسیه در پیام تسلیتی به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: آیتالله سید علی خامنهای مردی با اعتقادات عمیق مذهبی، رهبری روحانی و ملی و برخوردار از روحیه و شخصیتی استوار بود.
پاتریارک کریل در این پیام که نسخهای از آن در اختیار دفتر ایرنا در مسکو قرار گرفت، خطاب به مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران، نوشت: عمیقترین مراتب تسلیت من را به خاطر ترور (حضرت) آیتالله سید علی خامنهای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران و خانواده ایشان بپذیرید.
اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس روسیه افزود: از شما میخواهم که مراتب تسلیت من را به خانواده و دوستداران ایشان ابلاغ کنید.
در بخش پایانی این پیام آمده است: خداوند رحمان به تمام مردم ایران صبر و شکیبایی برای تحمل غم فقدان رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران را عطا فرماید.
ادعای رژیم صهیونیستی درباره ترور فرماندهان حزب الله
رژیم صهیونیستی ساعتی پیش در حمله به مناطقی از لبنان، ساختمانهای مسکونی را از هوا و دریا هدف قرار داد.
این حملات بدون هشدار قبلی انجام شده و مناطق مسکونی هدف قرار گرفتهاند.
ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای اعلام کرد که این حملات در پاسخ به شلیک موشک توسط حزب الله به شمال فلسطین انجام شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی افزود: این حملات در روزهای آینده ادامه مییابد.
آلبانیز: نابودی گسترده غزه یک استثنا نبود
فرانچسکا آلبانیز در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: هشدار داده بودیم که ویرانی گسترده غزه یک استثنا نبود بلکه نقشهراهی بود برای سرکوب کردن هر کسی که با امپریالیسم زر و زورِ آمریکا و (رژیم) اسرائیل و متحدان جهانیشان مخالفت کند.
وی همچنین با بیان اینکه همین حالا باید برای مقابله با این رویکرد واشنگتن و تلآویو و متحدان آنها اقدام کرد، یادآور شد: باید پیش از آنکه همه قوانین بینالمللی زیر پا بروند و به کنار نهاده شوند، از این قوانین در مقابل بیقانونی دفاع کرد.
حمله موشکی حزبالله به شمال اسرائیل
منابع خبری و رسانههای اسرائیلی از یک موج حملات موشکی از خاک لبنان به سمت مناطق شمالی اسرائیل خبر دادند.
به گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل و به نقل از بیانیه ارتش این کشور، دستکم ۶ فروند موشک در یک رگبار واحد به سمت شمال اسرائیل شلیک شده است. در پی این حملات، آژیرهای هشدار در چندین منطقه و شهرک مرزی به صدا درآمده و ساکنان این مناطق به پناهگاهها منتقل شدهاند.
ارتش اسرائیل ضمن تأیید این خبر اعلام کرد که تحقیقات برای بررسی محل دقیق برخورد موشکها و خسارات احتمالی در جریان است.
شهردار حیفا گفته که شلیک موشک از لبنان تحولی است که نیاز به توجه و اقدام فوری دارد.
برگزاری جلسه شورای موقت رهبری
اولین جلسه شورای موقت رهبری با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور، حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنیاژهای رئیس قوه قضائیه و آیتالله علیرضا اعرافی عضو شورای نگهبان برگزار شد.
نامه عراقچی به سازمان ملل و شورای امنیت درپی شهادت رهبر انقلاب
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درپی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و شهادت حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب، نامهای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کرد.
در نامه سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که روز یکشنبه به وقت محلی به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ارسال شده، آمده است: «در جریان سلسلهای جدید از اقدامات تجاوزکارانه، از پیشتحریکنشده و فاقد هرگونه توجیه علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و رژیم اسرائیل بهطور عامدانه عالیترین مقام رسمی یک دولت عضو مستقل سازمان ملل متحد یعنی رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران آیتالله سید علی خامنهای را در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند) هدف قرار دادند.»
وزیر خارجه ایران تصریح کرد: «این اقدام تروریستی بزدلانه که در نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد صورت پذیرفت، تعرض مستقیم علیه بنیادیترین اصول حقوق بینالملل از جمله ممنوعیت توسل به زور، اصل تساوی حاکمیتی دولتها، تعرضناپذیری و مصونیت رؤسای کشورها محسوب میشود.»
عراقچی تاکید کرد: «چنین اقدامی موجب ایجاد رویهای خطرناک و بیسابقه میشود که هنجارهای اساسی حاکمیت دولتها و رفتار متمدنانه میان ملتها را هدف قرار میدهد. رؤسای کشورها تجلی حاکمیت ملتهای خود بوده و وفق حقوق بینالملل، تعرضناپذیر، محترم و مصون هستند؛ اصلی که برای انجام مستقلانه وظایف رسمیشان ضرورت دارد.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: «بنابراین، هدف قرار دادن عامدانه عالیترین مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران، نقض فاحش و بیسابقه بنیادینترین هنجارهای حاکم بر روابط میان دولتها محسوب میشود. چنین رفتاری صرفاً نقض اصول مستقر حقوق بینالملل نیست؛ بلکه بهگونهای بیپروا، باعث وقوع مشکلات پیشبینینشده خطرناکی خواهد شد و شالوده تساوی حاکمیتی دولتها و ثبات نظام بینالمللی را تضعیف میکند.»
عراقچی گفت: «علاوه بر این، آیتالله سید علی خامنهای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، نهتنها عالیترین مقام رسمی کشور بلکه شخصیتی دینی و مورد احترام برای دهها میلیون مسلمان در منطقه و سراسر جهان هستند. چنین حملهای پیامدهایی عمیق و گسترده در پی دارد که مسئولیت کامل آن منحصراً بر عهده مرتکبان است.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین تاکید کرد: «این امر به هیچوجه نافی حق ذاتی و مسلم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و مردم خود در انطباق کامل با ماده ۵۱ منشور ملل متحد نخواهد بود.»
متن کامل نامه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
بدینوسیله مراتب توجه فوری جنابعالی را به آخرین اقدام هولناک و جنایتکارانه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ملت بزرگ ایران جلب میکنم. عدم واکنش قاطع به چنین رفتاری نهتنها مرتکبان آن را جسورتر خواهد ساخت، بلکه برای دهههای آینده خسارتی ماندگار و جبرانناپذیر بر بنیانهای نظم حقوقی بینالمللی وارد خواهد آورد.
در جریان سلسلهای جدید از اقدامات تجاوزکارانه، از پیشتحریکنشده و فاقد هرگونه توجیه علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و رژیم اسرائیل بهطور عامدانه عالیترین مقام رسمی یک دولت عضو مستقل سازمان ملل متحد یعنی رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران آیتالله سید علی خامنهای را در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ هدف قرار دادند.
این اقدام تروریستی بزدلانه که در نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد صورت پذیرفت، تعرض مستقیم علیه بنیادیترین اصول حقوق بینالملل از جمله ممنوعیت توسل به زور، اصل تساوی حاکمیتی دولتها، تعرضناپذیری و مصونیت رؤسای کشورها محسوب میشود.
چنین اقدامی موجب ایجاد رویهای خطرناک و بیسابقه میشود که هنجارهای اساسی حاکمیت دولتها و رفتار متمدنانه میان ملتها را هدف قرار میدهد. رؤسای کشورها تجلی حاکمیت ملتهای خود بوده و وفق حقوق بینالملل، تعرضناپذیر، محترم و مصون هستند؛ اصلی که برای انجام مستقلانه وظایف رسمیشان ضرورت دارد.
بنابراین، هدف قرار دادن عامدانه عالیترین مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران، نقض فاحش و بیسابقه بنیادینترین هنجارهای حاکم بر روابط میان دولتها محسوب میشود. چنین رفتاری صرفاً نقض اصول مستقر حقوق بینالملل نیست؛ بلکه بهگونهای بیپروا، باعث وقوع مشکلات پیشبینینشده خطرناکی خواهد شد و شالوده تساوی حاکمیتی دولتها و ثبات نظام بینالمللی را تضعیف میکند.
علاوه بر این، آیتالله سید علی خامنهای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، نهتنها عالیترین مقام رسمی کشور بلکه شخصیتی دینی و مورد احترام برای دهها میلیون مسلمان در منطقه و سراسر جهان هستند. چنین حملهای پیامدهایی عمیق و گسترده در پی دارد که مسئولیت کامل آن منحصراً بر عهده مرتکبان است.
این امر به هیچوجه نافی حق ذاتی و مسلم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و مردم خود در انطباق کامل با ماده ۵۱ منشور ملل متحد نخواهد بود.
اقدام مزبور در بیاعتنایی آشکار به اصول الزامآور حقوق بینالملل و حقوق بینالملل عرفی از جمله اصول مندرج در کنوانسیون ۱۹۷۳ راجع به جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی، ارتکاب یافته است. این اقدام، مسئولیت بینالمللی دولتهای متخلف ذیربط را محقق میسازد و همچنین مسئولیت کیفری فردی رئیسجمهور آمریکا، بهاصطلاح نخستوزیر رژیم اسرائیل و کلیه اشخاصی را که در طراحی، صدور دستور، تجویز، ارتکاب یا به هر نحو دیگر معاونت و مساعدت در این اقدام مجرمانه دخیل بودهاند را در پی دارد.
مراتب فوق نافی تعقیب و پاسخگویی بابت جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت تجاوز که بهطور مستمر از سوی عوامل آمریکا و رژیم اسرائیل ارتکاب مییابد، نخواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق و در شرایطی که متأسفانه عادیسازی نقضهای فاحش حقوق بینالملل یکپارچگی نظام بینالمللی را تهدید میکند، جمهوری اسلامی ایران بهطور رسمی و قاطع از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت میخواهد که به مسئولیتهای محوله وفق منشور در قبال حفظ صلح و امنیت بینالمللی عمل کرده و تدابیر فوری، مشخص و مؤثر را جهت تضمین پاسخگویی کامل ایالات متحده و رژیم اسرائیل نسبت به اقدام تروریستی فجیع مزبور اتخاذ کنند.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمائید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع شود.»
خانواده شهید رئیسی: آماده نثار خون در راه ظهور هستیم
در پی شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله خامنهای، خانواده شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
«بسماللهِ الرّحمنِ الرّحیم
یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَیٰ رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبَادِی وَادْخُلِی جَنَّتِی
پدر عزیز و سرور و رهبرمان حضرت امام خامنهای به آرزوی خود رسیدند و ما بار دیگر یتیم شدیم. ایشان که مقتدرانه بر مدار اسلام ناب محمدی (ص) امت را رهبری میکردند، اینک بر طریق حسینی به شهادت رسیدند.
اینک با عرض تسلیت به محضر قطب عالم امکان، حضرت ولی عصر (عجلالله تعالی فرجه الشریف)، و امت مسلمان جهان، و نیز خانوادههای محترم شهدا که بار دیگر داغدار مجاهدی عزیزتر از جان گشتند، به خانوادهی مکرم رهبر عزیزمان صمیمانه تسلیت عرض میکنیم؛ و تأکید میکنیم که ما همواره در صف نخست مبارزه با استکبار جهانی، آمریکا و رژیم صهیونیستی، استوار ایستادهایم و با مال و جان خویش، آمادهی نثار خون در راه ظهور حضرت صاحبالزمان (عج) هستیم.»
بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت امیر سپهبد موسوی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیهای ضمن تبریک و تسلیت شهادت پرافتخار امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: که راه نورانی این شهید والامقام با صلابت، هوشمندی و ابتکار عمل راهبردی استمرار خواهد یافت و دشمنان ملت ایران باید در انتظار پیامدهای قطعی اقدامات تجاوزکارانه و جنایتآمیز خود باشند.
بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت پرافتخار امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در جنایت حمله تروریستی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، بار دیگر ماهیت ضدانسانی و راهبرد بیثباتساز نظام سلطه در مواجهه با اراده ملتهای مستقل را آشکار ساخت.
این فرمانده عالیرتبه و مجاهد مخلص، عمر شریف خویش را در مسیر اعتلای توان دفاعی کشور، تحکیم بازدارندگی راهبردی، ارتقای همافزایی نیروهای مسلح و تثبیت امنیت پایدار منطقهای صرف نمود و با رویکردی حکیمانه، آیندهنگر و مبتنی بر دکترین مقاومت فعال، نقش برجستهای در صیانت از منافع ملی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد.
شهادت ایشان، گرچه ضایعهای سنگین برای خانواده بزرگ نیروهای مسلح و ملت شریف ایران است، اما بیتردید استمراربخش مسیر عزت، استقلال و پیشرفت دفاعی کشور خواهد بود. تجربه تاریخی نشان داده است که ترور شخصیتهای اثرگذار نهتنها موجب توقف حرکت راهبردی ملت ایران نمیشود، بلکه انسجام ملی، عزم انقلابی و اراده نیروهای مسلح را برای تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی مضاعف میسازد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تبریک و تسلیت این شهادت پرافتخار به محضر حضرت ولیعصر (عج)، خانواده مکرم ایشان، همرزمان، فرماندهان و آحاد نیروهای مسلح و ملت بزرگ ایران، تأکید مینماید که راه نورانی این شهید والامقام با صلابت، هوشمندی و ابتکار عمل راهبردی استمرار خواهد یافت و دشمنان ملت ایران باید در انتظار پیامدهای قطعی اقدامات تجاوزکارانه و جنایتآمیز خود باشند.
بیانیه سپاه در پی شهادت امیر سرلشکر نصیرزاده
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیهای ضمن تبریک و تسلیت شهادت پرافتخار امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: مسیر ارتقای اقتدار دفاعی و تثبیت بازدارندگی هوشمند با قوت و صلابت استمرار خواهد یافت و امنیت و استقلال ایران اسلامی با اتکا به ظرفیتهای بومی و ایمان راسخ فرزندان این سرزمین، بیش از پیش تحکیم مییابد.
بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت پرافتخار امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در پی جنایت حمله تروریستی و ددمنشانه مشترک ایالات متحده آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستیِ، جلوهای دیگر از استمرار خصومت و راهبرد فشار، بیثباتسازی و تقابل با پیشرفت و اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران را آشکار ساخت.
این امیر خردمند و مدیر راهبردی حوزه دفاعی، با بهرهگیری از تجربه میدانی، دانش تخصصی و نگاه آیندهنگر، نقشآفرینی مؤثری در ارتقای توان بازدارندگی، توسعه صنایع دفاعی بومی، تقویت زنجیره پشتیبانی نیروهای مسلح و تعمیق خوداتکایی راهبردی کشور ایفا نمود.
تلاشهای مستمر ایشان در هوشمندسازی ظرفیتهای دفاعی و افزایش تابآوری ملی در برابر تهدیدات نوظهور، سرمایهای ماندگار برای امنیت پایدار ایران اسلامی به شمار میرود.
بیتردید شهادت این چهره برجسته دفاعی، گرچه ضایعهای سنگین برای خانواده بزرگ نیروهای مسلح و ملت شریف ایران است، اما خون مطهر او موجب تحکیم انسجام ملی، تسریع در تحقق برنامههای کلان دفاعی و تعمیق اراده راهبردی کشور در مسیر صیانت از منافع عالیه ملی خواهد شد. تجربه نشان داده است که اقدامات تروریستی علیه فرماندهان و مدیران مؤثر، نهتنها خللی در عزم ملت ایران ایجاد نمیکند، بلکه موجب بازتولید قدرت، ابتکار و پویایی در ساختار دفاعی کشور میگردد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تبریک و تسلیت این شهادت پرافتخار به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، خانواده مکرم آن شهید والامقام، هیئت دولت، فرماندهان و آحاد نیروهای مسلح و ملت بزرگ ایران، تأکید مینماید مسیر ارتقای اقتدار دفاعی و تثبیت بازدارندگی هوشمند با قوت و صلابت استمرار خواهد یافت و امنیت و استقلال ایران اسلامی با اتکا به ظرفیتهای بومی و ایمان راسخ فرزندان این سرزمین، بیش از پیش تحکیم مییابد.
بیانیه سپاه در پی شهادت امیر دریاسالار علی شمخانی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیهای شهادت مظلومانه و پرافتخار امیر دریاسالار علی شمخانی، مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران را تبریک و تسلیت گفت و تاکید کرد: مسیر ترسیمشده این شهید والامقام و دیگر شهدای گرانقدر مدافع وطن با صلابت، تدبیر و ابتکار راهبردی استمرار خواهد یافت و دشمنان ملت ایران در محاسبات خود با واقعیت عزم راسخ و توان بازدارنده جمهوری اسلامی مواجه خواهند شد.
بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت امیر دریاسالار علی شمخانی به شرح زیر میباشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت مظلومانه و پرافتخار امیر دریاسالار علی شمخانی، مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران، در پی جنایت حمله تروریستی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی، جلوهای دیگر از استمرار خصومت راهبردی نظام سلطه با امنیت، اقتدار و استقلال ملت بزرگ ایران را آشکار ساخت.
این فرمانده برجسته و مدیر عالیرتبه دفاعی، با پشتوانه سالها مجاهدت میدانی و تجربه فرماندهی در سطوح عالی نیروهای مسلح، نقشی تعیینکننده در راهبری سیاستهای کلان دفاعی، طراحی معماری امنیت ملی، تعمیق بازدارندگی هوشمند و تقویت همافزایی میان مؤلفههای قدرت ملی ایفا نمود. حضور مؤثر و آیندهنگرانه و هرچند کوتاه ایشان در شورای دفاع، بهمثابه پیونددهنده ظرفیتهای راهبردی کشور، سهمی ماندگار در تثبیت ثبات پایدار و ارتقای جایگاه منطقهای جمهوری اسلامی ایران بر جای گذاشت.
شهادت این چهره مؤثر دفاعی، اگرچه ضایعهای سنگین برای خانواده بزرگ نیروهای مسلح و جامعه راهبردی کشور است، اما بیتردید به تقویت انسجام ملی، تعمیق اراده مقاومت و شتاببخشی به مسیر پیشرفت دفاعی خواهد انجامید. تجربه تاریخی نشان داده است که ترور نخبگان و فرماندهان مؤثر، نهتنها خللی در اراده ملت ایران ایجاد نمیکند، بلکه سرمایهای راهبردی برای بازآرایی هوشمندانه توانمندیها و تثبیت معادلات جدید قدرت محسوب میشود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تبریک و تسلیت این شهادت پرافتخار به خانواده مکرم ایشان، اعضای شورای دفاع، فرماندهان و آحاد نیروهای مسلح و ملت شریف ایران، اعلام میدارد که مسیر ترسیمشده این شهید والامقام و دیگر شهدای گرانقدر مدافع وطن با صلابت، تدبیر و ابتکار راهبردی استمرار خواهد یافت و دشمنان ملت ایران در محاسبات خود با واقعیت عزم راسخ و توان بازدارنده جمهوری اسلامی مواجه خواهند شد.
شهادت ۹ نفر از مدافعان وطن در تجاوز آمریکایی صهیونیستی در استان بوشهر
محمد حیدری از شهادت جمعی از فرزندان جان بر کف ایران در استان بوشهر در حملات و تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: شهیدان ابراهیم اسدی، علیرضا فیلبندی کشکولی، ابوالفضل فریدقلیکندی، محمدحسین استوار، مهدی پیری، عبدالله اصلعلوان، سیدرضا موسوی، مهدی صابری، سیدمحمدجواد موسوی در جریان تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به مراکز نظامی و دفاعی شهرستان کنگان به شهادت رسیدند.
حیدری با اعلام شهادت چهار تن دیگر از شهدای استان اظهار کرد: شهید حسین بردستانی از نیروی دریایی سپاه پاسداران اهل شهر خورموج شهرستان دشتی در جریان حملات آمریکایی صهیونیستی در جزیره قشم به شهادت رسید.
وی بیان کرد: همچنین شهیدان سیدرضا موسویجود اهل روستای سرقنات، شهید محمدباقر فقیه اهل روستای خوشمکان و شهید علی جابری از شهر دالکی از شهدای پدافند نیروی هوایی ارتش اهل دشتستان نیز در جریان تجاوزات صورت گرفته در استان هرمزگان به شهادت رسیدند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر بیان کرد: زمان تشییع این چهار شهید متعاقباً اعلام خواهد شد.
حمله پهپادی به مقر پیشمرگه در کردستان عراق
شبکه الجزیره خبر داد: وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق اعلام کرد مقر تیپ ۱۱ وابسته به این وزارتخانه در استان اربیل هدف حمله یک فروند پهپاد انفجاری قرار گرفته است.
بر اساس اعلام وزارت پیشمرگه، این حمله با استفاده از یک پهپاد بمبگذاریشده انجام شده و جزئیات بیشتر درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی هنوز منتشر نشده است.
سرلشکر شیرازی و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح به شهادت رسیدند
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در اطلاعیه شماره ۲ خود، اسامی جدیدی از شهدای حملات تروریستی علیه کشورمان منتشر کرد.
متن اطلاعیه شماره ۲ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت به شرح زیر است:
«بِسم اللّه الرّحمن الرّحیم
ملّت عزیز و قهرمان ایران
ضمن عرض تسلیت مجدد شهادت اسوه شجاعت و دیانت، قائد عظیم الشأن ملّت ایران و امت اسلام، حضرت امام خامنهای (قدس سره) در حمله ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونی جمعی از فرماندهان عزیز و دلاور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند؛
سردار سرلشکر بسیجی شهید محمّد شیرازی رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا
سردار سرلشکر پاسدار شهید صالح اسدی معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح
امیر سرلشکر شهید خلبان محسن دره باغی معاون آماد و پشتیبانی نیروهای مسلح
سردار سرلشکر پاسدار شهید اکبر ابراهیمزاده جانشین رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا
سردار سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا رضائیان رئیس سازمان اطلاعات فراجا
سردار سرلشکر پاسدار شهید بهرام حسینی مطلق رئیس اداره طرح و عملیات معاونت عملیات ستاد کل نیروهای مسلح
سردار سرلشکر پاسدار حسنعلی تاجیک رییس اداره آماد ستاد کل نیروهای مسلح
دشمنان اسلام و ایران بدانند، راه امام خمینی و امام خامنهای عزیز، مسیر نورانی اباعبدالله الحسین (ع) و زمینه ساز فرج حضرت بقیه الله اعظم مهدی موعود ارواحنا فدا بوده و ملّت ایران برای یک لحظه هم از مقاومت، ایستادگی و پیمودن این مسیر متعالی و الهی باز نخواهد ایستاد.»
ترامپ به کشته شدن نظامیان آمریکایی در حمله ایران اعتراف کرد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعتراف کرد که سه نظامی این کشور در جریان جنگ این کشور با ایران کشته شدند.
ترامپ همچنین اذعان کرد که پیشبینی آمریکا این است که در این درگیری شمار بیشتری از نیروهای آمریکایی کشته شوند.