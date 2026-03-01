به گزارش ایلنا، بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت پرافتخار امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در پی جنایت حمله تروریستی و ددمنشانه مشترک ایالات متحده آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستیِ، جلوه‌ای دیگر از استمرار خصومت و راهبرد فشار، بی‌ثبات‌سازی و تقابل با پیشرفت و اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران را آشکار ساخت.

این امیر خردمند و مدیر راهبردی حوزه دفاعی، با بهره‌گیری از تجربه میدانی، دانش تخصصی و نگاه آینده‌نگر، نقش‌آفرینی مؤثری در ارتقای توان بازدارندگی، توسعه صنایع دفاعی بومی، تقویت زنجیره پشتیبانی نیروهای مسلح و تعمیق خوداتکایی راهبردی کشور ایفا نمود.

تلاش‌های مستمر ایشان در هوشمندسازی ظرفیت‌های دفاعی و افزایش تاب‌آوری ملی در برابر تهدیدات نوظهور، سرمایه‌ای ماندگار برای امنیت پایدار ایران اسلامی به شمار می‌رود.

بی‌تردید شهادت این چهره برجسته دفاعی، گرچه ضایعه‌ای سنگین برای خانواده بزرگ نیروهای مسلح و ملت شریف ایران است، اما خون مطهر او موجب تحکیم انسجام ملی، تسریع در تحقق برنامه‌های کلان دفاعی و تعمیق اراده راهبردی کشور در مسیر صیانت از منافع عالیه ملی خواهد شد. تجربه نشان داده است که اقدامات تروریستی علیه فرماندهان و مدیران مؤثر، نه‌تنها خللی در عزم ملت ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب بازتولید قدرت، ابتکار و پویایی در ساختار دفاعی کشور می‌گردد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تبریک و تسلیت این شهادت پرافتخار به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، خانواده مکرم آن شهید والامقام، هیئت دولت، فرماندهان و آحاد نیروهای مسلح و ملت بزرگ ایران، تأکید می‌نماید مسیر ارتقای اقتدار دفاعی و تثبیت بازدارندگی هوشمند با قوت و صلابت استمرار خواهد یافت و امنیت و استقلال ایران اسلامی با اتکا به ظرفیت‌های بومی و ایمان راسخ فرزندان این سرزمین، بیش از پیش تحکیم می‌یابد.