ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش آمریکا مورد حمله چهار فروند موشک بالستیک قرار گرفت

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۷ عملیات وعده صادق ۴ بیان کرد: پیرو اقدامات غرور آفرین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حمله به اهداف دشمنان آمریکایی - صهیونی، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش آمریکا با چهار فروند موشک بالستیک مورد حمله قرار گرفت.

ضربات قدرتمندانه نیروهای مسلح ج. ا. ا به پیکر خسته نظامی دشمن، وارد مرحله جدیدی شده است و برّ و بحر بیش از پیش گورستان متجاوزان تروریست خواهد شد. 

اطلاعات تکمیلی و اخبار مرتبط متعاقبا اعلام خواهد.

 

