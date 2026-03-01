به گزارش ایلنا، در حالیکه برخی منابع آگاه از شهادت محمود احمدی نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم در‌پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به منطقه نارمک تهران خبر داده می‌دهند اما اخبار مربوط به شهادت این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل تایید نیست.

در همین راستا یکی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد در تماس با ایلنا بدون هیچ اطلاعات تکمیلی خبر شهادت رییس دولت‌های نهم و دهم را تکذیب کرد و گفت: خبر شهادت وی نادرست است.

محمود احمدی نژاد، ششمین رئیس جمهور ایران و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۳۵ در روستای ارادان از شهرستان گرمسار به دنیا آمد و از یک سالگی به همراه خانواده خود به تهران مهاجرت کرد. او اولین استاندار استان اردبیل و شهردار تهران از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ بود.

احمدی نژاد در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۲ با حکم رهبر انقلاب به عنوان یک شخص حقیقی به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد.

