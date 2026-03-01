پیام تسلیت پزشکیان در پی شهادت رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پی شهادت مقام معظم رهبری در تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان پیامی منتشر کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

«و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء و لکن لاتشعرون»

با کمال اندوه و تأثر و تأسف فرمانده بزرگ امت اسلام، رهبر عالی‌قدر و معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای به دست شقی‌ترین اشقیای عالم، به شهادت رسید. این رخداد بزرگترین ابتلای امروز جهان اسلام است. ترور عالی‌ترین مقام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و زعیم و مرجع برجسته جهان تشیع، توسط محور منحوس امریکایی- صهیونی اعلام جنگ آشکار با مسلمانان خصوصا شیعیان اقصی نقاط عالم محسوب می‌شود.

ایران عزیز در طی ۳۷ سال هدایت‌ داهیانه و رهبری شهید عالی‌مقام حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای راه نورانی حضرت امام خمینی (ره) را با صلابت و اقتدار ادامه داد و به کانون استکبارستیزی و استقلال‌طلبی بدل شد. رهبری بزرگ و الهی که با تکیه بر اراده، رأی و نظر مردم به ملت ایران عزت و کرامت بخشید و چون استوانه‌ای سترگ، خار چشم دشمنان اسلام و ایران بود.

تدبیر و دوراندیشی، پایمردی و ایستادگی در برابر ظلم، دلبستگی به امام خمینی و آرمان‌های انقلاب اسلامی، رأفت و عطوفت، علم و حلم و صداقت و ایمان خالصانه به پروردگار متعال از شهید بلندمرتبه امام خامنه‌ای نامی جاودان و ماندگار در بلندای تاریخ معاصر پابه‌پای امام خمینی (ره) برجای گذاشت. حقا که جز شهادت در معرکه نبرد با دشمنان اسلام، شایسته و لایق نام و مقام آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای نبود.

جمهوری اسلامی ایران خون‌خواهی و انتقام از عاملین و آمرین این جنایت تاریخی را وظیفه و حق مشروع خود می‌داند و با تمام توان خود به تحقق این مسئولیت و تکلیف بزرگ خواهد پرداخت.

اینجانب با تسلیت مجدد به امت اسلامی، ملت شریف ایران و عموم علاقمندان و رهروان این زعیم جاویدان بر عزم راسخ و اراده خلل‌ناپذیر خود برای ادامه راه این بزرگ‌مرد تاریخ تأکید می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال، توفیق همدلی و همبستگی روزافزون مسئولان و ملت شریف ایران را در مسیر تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و گسترش عدالت و آزادی در جامعه مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/