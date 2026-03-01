سپهبد عبدالرحیم موسوی به شهادت رسید
فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح به شهادت رسید.
به گزارش ایلنا، امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسید.
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت اعلام کرد که امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سپهبد شهید محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر دریاسالار شهید علی شمخانی، مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع، و امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از جمله شهدایی بودند که در حین جلسه شورای دفاع دعوت حق را لبیک گفتند و به یاران شهید خود پیوستند.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در خرداد ۱۴۰۴ با حکم فرمانده کل قوا بهعنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
سید عبدالرحیم موسوی در سال ۱۳۳۹ در شهر قم متولد شد. از نوجوانی در کنار پدر به کار مشغول بود و تجربه مشاغل مختلفی همچون کار در کورههای آجرپزی، کارخانه نختابی، چاپخانه و بلیتفروشی را پشت سر گذاشت.
وی آموزشهای نظامی خود را در دانشکده افسری نیروی زمینی ارتش آغاز کرد و با طی دورههای عالی فرماندهی و ستاد (دافوس) و دریافت مدرک دکتری مدیریت دفاع ملی، توانست پیوندی مستحکم میان دانش نظری و تجربه عملی در عرصه فرماندهی برقرار کند.
امیر سرلشکر موسوی در طول هشت سال دفاع مقدس، بهمدت ۹۶ ماه در جبهههای غرب و جنوبغرب کشور حضور فعال داشت. او در رسته توپخانه ارتش، در عملیاتهای مهمی همچون والفجر ۴، والفجر ۹، بیتالمقدس ۵، قادر و نصر نقشآفرینی کرد و از جمله جانبازان دفاع مقدس به شمار میرود.
پس از پایان جنگ، سرلشکر موسوی در حوزه آموزش و فرماندهی نقشآفرین شد. فرماندهی تیپ دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع)، ریاست ستاد مشترک ارتش (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴) و جانشینی فرمانده کل ارتش (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵) از جمله مسئولیتهای کلیدی او در این دوره بود.
در ۳۰ مردادماه ۱۳۹۶، با حکم رهبری، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی بهعنوان فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و از درجه سرتیپی به سرلشکری ارتقا یافت.
در ۷ خردادماه ۱۳۹۸، سرلشکر موسوی با حفظ سمت فرماندهی کل ارتش، مسئولیت فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیاء (ص) را نیز بر عهده گرفت.
پس از شهادت سردار سرلشکر محمد باقری در خرداد ۱۴۰۴، با حکم آیتالله خامنهای، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی بهعنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.