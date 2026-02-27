رحیمی یکی از مظاهر عدالت را عدالت قضایی عنوان کرد و افزود: عدالت قضایی توسط قاضی عادل محقق می‌شود و این رسیدگی عادلانه مستلزم مقدماتی است که بر این اساس اصحاب دعوا باید توانایی لازم برای طرح شکایت و دعوی و دفاع را داشته باشند، دادستان به عنوان مدعی و تنظیم کننده کیفرخواست است و متهم که با رعایت اصل برائت از خود دفاع می‌کند نیازمند کمک کسی است که بتواند در مقابل دادستان که یک قاضی مسلط به تمام زوایای حقوقی است از خود دفاع کند. مردم عادی این شرایط را ندارند لذا حضور وکیل برای دفاع از متهم و جاری شدن حق در پرونده ضروری است،

وزیر دادگستری با تصریح بر این که دادستان، قاضی و وکیل باید یک موضوع را پیگیری کنند و آن اجرای عدالت است، خاطر نشان کرد: ما وظیفه اجرای عدالت داریم، اگر گفته می‌شود وکیل هم شان قاضی است که همینطور هم است، باید تلاش او در جهت اجرای عدالت باشد.

وی خطاب به وکلای حاضر در این مراسم گفت: شما مسئولیت بسیار مهمی را قبول کرده‌اید، جایگاه وکیل و وکالت دادگستری با سایر مشاغل متفاوت است، بر این اساس شما سوگند یاد می‌کنید و شرافت را گرو می‌گذارید تا عدالت و اجرای حق را پیگیری کنید، اگر وکیل یا قاضی یا سایر کسانی که در مسیر اجرای عدالت و حق اثرگذار هستند صرفا به حقوق مادی و حق الزحمه توجه کنند در آینده پشیمان می‌شوند که چرا در مسیر اجرای عدالت، فرصت و عمر شریف خود را مصروف امور مادی کرده‌اند.

رحیمی گفت: شما انتخاب کرده‌اید که در اجرای عدالت یاور قاضی باشید که بسیار مهم است، کارآموزی فرصتی است تا شرایط و اسباب لازم برای تکیه زدن بر مسند وکالت فراهم شود، ما افتخار می‌کنیم که یک وکیل مستقل در کنار قاضی مستقل به اجرای عدالت در جامعه کمک کنند.

رحیمی با بیان اینکه وقتی می‌گویند وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند، این شعار نیست، ادامه داد: قوه قضائیه هم به دنبال استقلال قاضی و وکیل است و در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی هم این دیدگاه وجود دارد و دیدگاه کلی دولت هم همین است و تلاش می‌کنیم این استقلال حفظ شود. آنچه برای قاضی در رسیدگی قضایی مهم است اجرای قانون و احقاق حق بر اساس ادله موجود در پرونده‌هاست، وکیل هم باید همین مسیر را برود، اینکه گفته می‌شود قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند صرفا یک شعار نیست بلکه واقعیت است و جامعه بسیار نیازمند وکلای مستقل با سواد، متعهد و باتقوایی است که به دنبال احقاق حق و عدالت هستند که این امر بسیار مورد توجه و دغدغه دستگاه قضایی، دولت و مجلس هم هست.

رحیمی با اشاره به راه‌اندازی کارگروه ارتقای جایگاه وکالت در وزارت دادگستری اظهار داشت: جلسات متعددی در این کارگروه با هدف ارتقای نهاد وکالت برگزار شده و موضوعاتی از جمله اصلاح قانون در موارد مورد نیاز در آن طرح شده تا شرایط رسیدگی مطلوب برای وکلا در احقاق حق تامین شود.

وی با اشاره به وقایع دی‌ماه 1404 و پرونده‌های طرح شده در این خصوص، بر لزوم اصلاح ماده 48 قانونی آیین دادرسی تاکید کرد و افزود: رییس قوه قضاییه نیز بارها بر اصلاح این ماده تاکید کرده بودند لذا طرحی برای اصلاح آیین دادرسی کیفری آماده و در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در حال بررسی است.

وزیر دادگستری در این مراسم به وضعیت کشور در ابعاد داخلی و بین‌المللی نیز اشاره کرد و گفت: بدخواهان ایران به دنبال خوشبختی مردم ایران نبوده و در پی ایجاد دو دستگی و چند دستگی و تفرقه و تجزیه ایران هستند، باید مراقب باشیم ایران عزیز را در این روزهای سخت تنها نگذاریم، تلاش کنیم با اتحاد و همدلی، حول محور قانون اساسی، ولی فقیه، قوای سه گانه، ارکان نظام و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، دشمن را مایوس کنیم و در مسیر احقاق حق شرایطی را فراهم کنیم تا کشور از وضعیت نه چندان مناسبی که هست عبور کند و شما وکلا بسیار می‌توانید در این مسیر یاری‌رسانده و کمک کنید، به عنوان مثال در پرونده‌های تشکیل شده در حوادث دیماه گذشته شما باید با نگاه احقاق حق و اجرای عدالت ورود و رسیدگی کنید.

وزیر دادگستری با تصریح بر این نکته که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی است افزود: مهمترین هدف مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا نیز رفع این تحریم‌ها و کاستن فشار اقتصادی بر مردم است، ما هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیستیم و این در فتوای صریح مقام معظم رهبری و سیاست اصولی کشورمان بارها تاکید شده و تضامین لازم در این زمینه ارایه شده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، رحیمی حذف ارز ترجیهی و تغییر ریل در این زمینه و اصلاحات اقتصادی را تلاشی برای اجرای عدالت و احقاق حق مردم عنوان کرد و افزود: باید تلاش کنیم و اتحاد و یکپارچگی ملت را حفظ و بدخواهان را مایوس کنیم و آینده خوبی را برای ایران رقم بزنیم.