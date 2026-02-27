محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که باتوجه به اینکه دولت پیش از وقایع دی ماه و چندین بار بعد از آن اعلام کرد که صدای معترضان را می‌شوند آیا شنیده شدن صدای معترضان کافی است، گفت: دولت برای اینکه بتواند از یک موضوعی جلوگیری کند باید زمینه‌های پیدایش آن را از بین ببرد.

وی با اشاره به طرح حمایت از راهپیمایی‌ها و تجمعات ادامه داد: اقداماتی که دولت انجام می‌دهد کارهای پسینی است، یعنی اگر مردم خواستند اعتراض کنند یا اعتراض کردند، چه‌کار کند؟ نمی‌گویم این کار بدی است، اما به نظرم اگر دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور همت‌شان را صرف این کنند که کارهایی که ممکن است باعث ایجاد اعتراض و نارضایتی شود را از بین ببرند و در واقع زمینه‌های بروز اعتراض را از بین ببرند، مشکل حل می‌شود.

این فعال سیاسی گفت: به طور مثال قرار است انتخابات شوراها برگزار شود. اما در همین ابتدای کار، خبر موجی از ردصلاحیت‌ها منتشر می‌شود؛ این کار یعنی زمینه پیدایش اعتراض. چرا ما اجازه بدهیم از ابتدا این اتفاق بیفتد که بعداً یک عده‌ای بخواهند اعتراض کنند و بعد به آنها اجازه اعتراض دهیم و قانون تصویب کنیم، مقررات بگذاریم که آنها کجا بروند و چگونه اعتراض کنند؟ در حالی که می‌توانیم از ابتدا زمینه‌های بروز اعتراض را از بین ببریم.

مهاجری گفت: در حال حاضر یک مقوله‌ای به نام فیلترینگ در کشور وجود دارد این هم زمینه‌های اعتراض را فراهم می‌کند. اینکه مردم می‌آیند در خیابان و دغدغه‌های معیشتی دارند، حرف حقی است، اما چه چیزهایی باعث می‌شود این دغدغه‌های معیشتی تشدید شود؟ چه چیزهایی به آن جرقه می‌زند، مسائلی مانند فیلترینگ، صیانت، کندی اینترنت و چیزهایی شبیه به این. در حالیکه به نظر من تمام کلیدهای این موضوعات در دست دولت است. به جای اینکه گره‌ای که با دست باز می‌شود را با دندان باز کنند، چرا دولت این قفل‌ها را باز نمی‌کند؟

وی با اشاره به بررسی طرح حمایت از راهپیمایی‌ها و تجمعات تصریح کرد: اینکه برای اعتراض قانون تصویب کردند تا مشخص کنند که کجا تجمع کنند، کار خوبی است، اما وقتی می‌شود از بسیاری از این اعتراضات جلوگیری کرد و آن‌ها را از ابتدا از بین برد، چرا کار سخت را انجام می‌دهیم و کار راحت را انجام نمی‌دهیم؟ معتقدم اگر پیشگیری صورت بگیرد، بیش از ۸۰ درصد نارضایتی‌ها از طریق پیشگیری، قابل حل می‌شود.

این فعال سیاسی در بخش دیگری با اشاره به بیانات رهبری درباره جانباختگان حوادث دیماه و اینکه همه این افراد را فرزندان این ملت دانستند در پاسخ به اینکه چقدر ضرورت دارد قوه قضاییه این نگاه را نسبت به بازداشتی‌ها هم داشته باشد، گفت: نگاه رهبری درباره شهدا به بازداشتی‌ها اگر تسری پیدا کند، قطعاً باعث آزادی بسیاری از این افراد خواهد شد. در غیر اینصورت زخمی است که مدتی دیگر سر باز خواهد کرد.

مهاجری در پاسخ به این سوال که به گفته سخنگوی دولت رئیس‌جمهور تأکید داشتند که اجازه داده شود در آرامستان‌ها مردم به هر شیوه‌ای که دلشان می‌خواهد عزاداری کنند. از سوی دیگر شاهد هستیم که افرادی که تریبون دارند گاهی نوع عزاداری برخی افراد را زیر سؤال بردند، چرا برخی در این شرایط برای خانواده‌ها تعیین تکلیف می‌کنند، گفت: این آقا و امثال او در این مملکت کیلویی چند هستند؟ به یک آقایی در حوزه ورزش چه ربطی دارد که وقتی یک خانواده‌ای عزادار است و می‌خواهد عزاداری کند برایشان تعیین تکلیف کند؟ ایشان خیلی زرنگ است، برود حوزه خود را جمع کند. ایشان بارها و بارها به خاطر دخالت در مسائل سیاسی خودش را ضایع کرده است. من توصیه می‌کنم هر کسی به کار خودش برسد این خیلی بهتر است.

وی تصریح کرد: در قالب رسم‌ها و استانداردهایی که در کشور ما رایج است هر کسی هر مدلی دوست دارد می‌تواند عزاداری کند.

