موسوی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
ماجرای هواپیمای اوکراینی؛ زخمی که بعد از ۶ سال هنوز بر پیکر وجدان جمعی ملت ایران تازه مانده/ اقدامات بعد از حادثه کافی نبود
عدالت نه فقط اجرا، بلکه باید دیده شود
یک نماینده مجلس با اشاره به روند بررسی پرونده جانباختگان هواپیمای اکراینی گفت: حادثه تلخ سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی، زخمی است که هنوز بر پیکر وجدان جمعی ملت ایران تازه مانده است. همان ساعات اولیه جلسات مختلف من جمله جلسه فراکسیون امید با مسئولین امر در دستگاهها تشکیل شد ولی بعدا متاسفانه مشخص شد گزارشها به گونهای دیگر منعکس شده است.
فرید موسوی نماینده مجلس دوازدهم که در تاریخ اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی هم نماینده مجلس دهم بود در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره روزهای ابتدایی وقوع این حادثه از نگاه نمایندگان مجلس دهم گفت: حادثه تلخ سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی، زخمی است که هنوز بر پیکر وجدان جمعی ملت ایران تازه مانده است. شش سال گذشته، اما داغ آن خانوادهها نه با زمان سرد شده و نه با وعدهها التیام یافته است.
وی ادامه داد: مجلس دهم شورای اسلامی بهمحض روشن شدن ابعاد واقعی ماجرا، با شوک و اندوه عمیقی روبهرو شد. همان ساعات اولیه جلسات مختلف من جمله جلسه فراکسیون امید با مسئولین امر در دستگاهها تشکیل شد ولی بعدا متاسفانه مشخص شد گزارشها به گونهای دیگر منعکس شده است.
این نماینده مجلس گفت: حقیقت این است که تأخیر در شفافسازی اولیه، به اعتماد عمومی آسیب زد و این بزرگترین خسارت آن روزها بود. انتظار مردم و نمایندگانشان این بود که از همان ساعات نخست، با صداقت کامل، مسئولیتپذیری شجاعانه و اطلاعرسانی بیپرده مواجه شویم؛ چراکه در نظامی که بر پایه خون شهدا و اعتماد مردم بنا شده، هیچ چیزی بالاتر از حقیقت نیست.
موسوی تاکید کرد: اقداماتی که بعدتر صورت گرفت از تشکیل کمیتهها تا پیگیریهای حقوقی، لازم بود، اما کافی نبود. آنچه میتوانست و باید رخ میداد، برخورد قاطعتر، پاسخگویی روشنتر و دلجویی واقعیتر از خانوادههایی بود که عزیزانشان را بیهیچ گناهی از دست دادند.
وی درباره ادامه بررسی این پرونده در قوه قضاییه بعد از گذشت شش سال گفت: قوه قضاییه ملجأ مظلومان است و این موضوع هم مستثنی نیست. بنده از وضعیت پرونده در قوه قضاییه اطلاع ندارم، ولی تأخیر در احقاق حق، خود نوعی بیعدالتی است. حقیقت باید بیکموکاست گفته شود، مسئولیتها باید دقیق مشخص شود و عدالت باید نه فقط اجرا، بلکه دیده شود.