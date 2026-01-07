خبرگزاری کار ایران
مهاجرانی:

اجازه مصادره اعتراضات مردمی را نمی‌دهیم

کد خبر : 1738802
سخنگوی دولت گفت:رئیس جمهور پزشکیان تاکید کردند که در گفتگو با مردم و معترضان اجاره نمی دهیم اعتراضات مردم توسط سایرین مصادره شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در پایان جلسه امروز  هیات در جمع خبرنگاران گفت: این بسته در راستای تامین سرمایه در گردش و جبران تامین نقدینگی از طریق ارایه تسهیلات، کمک مالی به زنجیره تولید و تامین از جمله اوراق گام، اعتبارات اسنادی و برات الکترونیک و وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتراضات مردمی در برخی از نقاط کشور، افزود: رئیس جمهور پزشکیان تاکید کردند که در گفتگو با مردم و معترضان اجاره نمی دهیم اعتراضات مردم توسط سایرین مصادره شود.

 

 

خبر در حال تکمیل می باشد...
