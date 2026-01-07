خبرگزاری کار ایران
با حذف رانت ارز ترجیحی، تولید داخلی فرصت فعال شدن پیدا می‌کند

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اکنون با حذف رانت ارز ترجیحی، تولید داخلی فرصت فعال شدن پیدا می‌کند و می‌تواند نیاز کشور را تأمین کند. اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود، منطقی آن است که به تولید داخلی اختصاص یابد، نه به کالای خارجی.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید پورمحمدی  معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، درباره کنترل قیمت‌ها گفت: در این نگرانی برای افزایش قیمت کالاها، خوشبختانه بسته حمایتی مناسبی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. برای مثال، تا امروز یک دامدار برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود ارز ۲۸۵۰۰ تومانی پرداخت می‌کرد، اما اکنون بانک مرکزی سازوکاری را اعلام کرده که بر اساس آن ابتدا کالا در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد، تولید انجام می‌شود و پس از فروش محصول، تسویه صورت می‌گیرد. این سازوکار در قالب اعتبارات اسنادی داخلی یا نوعی برات اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد:‌ همچنین بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن با افزایش سرمایه، منابع بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهند تا تولیدکنندگان در روند تأمین مالی دچار مشکل نشوند.

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: نکته بسیار مهم در حمایت از تولید این است که تا پیش از این، برخی کالاهای خارجی ــ مانند برنج ــ با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شدند، در حالی که هزینه تولید داخلی همان کالا گاه به حدود ۱۰۰ هزار تومان می‌رسید. این وضعیت عملاً باعث نابودی تولید داخلی، ایجاد رانت و پرداخت یارانه به تولیدکننده خارجی می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون با حذف این رانت، تولید داخلی فرصت فعال شدن پیدا می‌کند و می‌تواند نیاز کشور را تأمین کند. اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود، منطقی آن است که به تولید داخلی اختصاص یابد، نه به کالای خارجی.

