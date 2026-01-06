پزشکیان در همایش سراسری کارگزاران گزینش کشور:
گزینش نادرست، ریشه بسیاری از نارضایتیهای اجتماعی است/ اگر مردم ناراضیاند، باید اول عملکرد خودمان را اصلاح کنیم
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت حاکم شدن عدالت، تقوا و شایستهسالاری در نظام اداری، تصریح کرد که گزینش نادرست ریشه بسیاری از نارضایتیهای اجتماعی است و هرگونه بیعدالتی در این فرآیند، پاسخگویی در برابر خداوند را ناممکن میکند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان شامگاه سهشنبه 16 دی 1404، در همایش سراسری کارگزاران گزینش کشور، با تأکید بر اینکه قرآن کریم و سیره امیرالمومنین علیهالسلام دستورالعمل زندگی و حکمرانی است گفت: کتاب خدا برای نصیحت صرف نازل نشده و نهجالبلاغه برای خواندن نیست. اینها راه زندگی و معیار عمل هستند و اگر ادعای پیروی از این مکتب وجود دارد، باید در رفتار و تصمیمها نمود پیدا کند.
رئیس جمهور با اشاره به نامه امیرالمؤمنین علیهالسلام به مالک اشتر اظهار داشت: حضرت علی در این عهدنامه، مالک را به تقوا، اطاعت از فرمان الهی و تبعیت از واجبات و سنتها فرا میخواند و تصریح میکند که سعادت در عمل به کتاب خداست و شقاوت در ضایع کردن آن. اگر کسی به این دستورات عمل نکند، ادعای دینداری او پذیرفتنی نیست.
پزشکیان با انتقاد از نگاه صوری به دین گفت: گاهی وقتی آیهای از قرآن خوانده میشود، تصور میشود نصیحت است، در حالی که قرآن دستور اجراست. نمیتوان آیات الهی را تلاوت کرد و سپس تصمیمهایی گرفت که دقیقاً در جهت خلاف آنهاست. اگر در یک اداره، سازمان یا نهاد، مراجعهکنندهای ناراضی بیرون میرود، نخستین پرسش باید از خودمان باشد.
رئیس جمهور با استناد به آیه «الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون» تصریح کرد: در قیامت امکان توجیه، توضیحسازی و فرافکنی وجود ندارد. دست و پا شهادت میدهند که چه کردهایم، نه رنگ، نه نژاد و نه جایگاه، بهانه پذیرفته نمیشود.
دکتر پزشکیان افزود: قرآن درباره کسانی که در برابر ظلم و نادرستی سکوت میکنند، هشدار میدهد و میفرماید «ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم». بهانه مستضعف بودن پذیرفته نمیشود. انسان مؤمن موظف است برای اصلاح تلاش کند، نه اینکه به ضعف و نارضایتی تن بدهد.
رئیسجمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار کشور و ضرورت تحقق عدالت، تصریح کرد: در شرایط کنونی و با وجود همه گرفتاریها و فشارهایی که وجود دارد، دولت با تمام توان در حال تلاش است تا عدالت را در جامعه پیاده کند و با پدیدههایی همچون رانت، رشوه، قاچاق و سوءاستفاده از منابع و ارزهای کشور مقابله کند؛ مسیری که در آن، دشمنان نیز تلاش میکنند مانع موفقیت ملت ایران شوند.
پزشکیان با تأکید بر اهمیت گفتوگو و ارتباط صادقانه با مردم افزود: ما باید با مردم گفتوگو کنیم و در عمل ثابت کنیم که با تمام وجود میخواهیم خدمتگزار این مردم باشیم. هدف ما چیزی جز عزت و سربلندی کشور و ملت ایران نیست و هیچ خواستهای جز خدمت صادقانه به مردم نداریم.
رئیس جمهور با هشدار نسبت به آثار تفرقه و شکاف در جامعه اظهار داشت: هر سخن و بیانی که از زبان هر فردی خارج شود و موجب تفرقه، شکاف و تضعیف وحدت و انسجام ملی شود، در حقیقت همصدایی با دشمن و تکرار سخنان رژیم صهیونیستی است. این وحدت و انسجام ملی است که میتواند کشور را بر پای خود نگه دارد و آن را در برابر انواع تهاجمات مقاوم و استوار سازد.
پزشکیان ادامه داد: دشمن زمانی مأیوس میشود که ببیند مردم در کنار یکدیگر ایستادهاند و وحدت و همدلی در جامعه حاکم است. هیچ قدرتی نمیتواند به ملتی طمع کند که با انسجام و همراهی، مسیر خود را با قدرت ادامه میدهد.
رئیس جمهور با تأکید بر مسئولیت عملی مدیران در جلب اعتماد عمومی خاطرنشان کرد: این باور و این ادعا که ما خدمتگزار مردم هستیم، باید در عمل ثابت شود. من باید با رفتار، تصمیمها و عملکرد خود نشان دهم که به فکر مردم هستم و صادقانه میخواهم مشکلات آنان را حل کنم.
پزشکیان در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط اجتماعی کشور و ضرورت صیانت از سرمایه اجتماعی نظام اظهار داشت: در شرایط فعلی جامعه باید با دقت نگاه کنیم که تمرکز هجمهها بر کدام بخشهاست؛ چرا که مردم، سرمایهها و ریشههای اصلی کشور هستند. امروز تلاش میشود با تحریک افکار عمومی یا ایجاد نارضایتی، مردم را در برابر نظام قرار دهند، در حالی که مردم، بزرگترین سرمایه، اعتبار و به تعبیر دقیقتر، سند مشروعیت و رسمیت نظام به شمار میروند.
رئیس جمهور تأکید کرد: اگر مردم نباشند، هیچ رسمیتی وجود نخواهد داشت. من در این جایگاه نایستادهام که به مردم امر و نهی کنم، دستور بدهم یا هر زمان که بخواهم با آنها برخورد کنم. وظیفه من و همه مسئولان، گرهگشایی از کار مردم و حل مشکلات آنان است و یقین دارم شما نیز باید و میخواهید در همین مسیر حرکت کنید.
پزشکیان با اشاره به نقش مدیران و نظام آموزشی در شکلگیری نگرشهای اجتماعی افزود: ما مدیران باید به خود بازگردیم و این پرسش را مطرح کنیم که چرا به چنین وضعیتی رسیدهایم. چرا از دانشگاهها و مدارس ما افرادی خارج میشوند که دچار چنین نگرشهایی هستند؟ مگر این افراد را ما آموزش ندادهایم؟ مگر خود ما مسئول تربیت آنها نبودهایم؟
رئیسجمهور ادامه داد: وقتی فردی یک یا دو سال در دانشگاه، مدرسه یا محیط آموزشی تحت آموزش قرار میگیرد و در نهایت نسبت به دین و ارزشها دچار گسست میشود، ایراد را نباید صرفاً در دانشجو یا محصل جستوجو کرد. من معتقدم در چنین شرایطی، مقصر اصلی خود ما هستیم و پیش از هر چیز باید به اصلاح رفتار، عملکرد و شیوههای مدیریتی خود بپردازیم؛ موضوعی که متأسفانه در برخی حوزهها با کمبود آن مواجه هستیم.
رئیس جمهور با یادآوری سیره عملی امیرالمؤمنین علیهالسلام گفت: در حکومت علوی، حتی مخالفان با کرامت انسانی مواجه میشدند. روایت دادگاه حضرت علی با مرد مسیحی، نمونه روشن عدالت است؛ جایی که خلیفه مسلمانان به دلیل نداشتن شاهد، محکوم میشود و حکم به نفع طرف مقابل صادر میگردد. همین رفتار، آن فرد را مجذوب حق میکند.
پزشکیان افزود: در سیره امام علی، حتی فردی که ناسزا میگفت، با مهربانی به خانه دعوت میشد تا مشکلش شنیده و حل شود. این رفتارها بود که دلها را جذب میکرد، نه تندی و تحقیر.
رئیس جمهور با اشاره به خاطرهای از آیتالله مشکینی اظهار داشت: در یکی از سخنرانیها، ایشان تأکید کردند که حتی در اجرای حدود الهی نیز نباید احساس خوشحالی داشت. اجرای حکم، تکلیف است، نه محل انتقام. دین برای خشونتورزی نیامده، بلکه برای اصلاح انسان آمده است.
پزشکیان با هشدار نسبت به خطا در گزینش تصریح کرد: گزینش نادرست، ریشه بسیاری از نارضایتیهاست. اگر امانت به اهل آن سپرده نشود و انتخابها بر اساس جناح، قومیت یا روابط شخصی انجام گیرد، پاسخگویی در برابر خدا ممکن نخواهد بود. قرآن به صراحت میفرماید «ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل». خدا قاطعانه به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید، به عدالت داوری کنید.
رئیس جمهور تأکید کرد: دشمنی با یک گروه یا نگاه سیاسی نباید مانع اجرای عدالت شود. عدالت دستور الهی است، نه توصیه اخلاقی.
پزشکیان با اشاره به خطر ظلم گفت: هیچ چیزی مانند اصرار بر ظلم، نعمت الهی را از جامعه نمیگیرد و عذاب را نزدیک نمیکند. امیرالمؤمنین علیهالسلام میفرماید خداوند صدای مظلومان را میشنود و در کمین ظالمان است. این هشدارها برای خواندن نیست، برای عمل است.
رئیس جمهور با تأکید بر نقش مردم در بقای نظام اظهار داشت: مردم سرمایه، اعتبار و سند مشروعیت کشور هستند. اگر مردم نباشند، هیچ قدرتی معنا ندارد. هر سخنی که موجب تفرقه، شکاف و بیاعتمادی شود، در مسیر خواست دشمن حرکت میکند.
پزشکیان افزود: وظیفه ما دستور دادن به مردم نیست. وظیفه ما گرهگشایی است. مدیر، معلم، استاد و مسئول باید با رفتار خود نشان دهد که خدمتگزار مردم است.
رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود گفت: قرآن درباره رفتار پیامبر اسلام میفرماید «فبما رحمه من الله لنت لهم». اگر خشونت و تندی بود، کسی گرد پیامبر جمع نمیشد. عفو، مشورت و توکل، اساس حکمرانی دینی است.
پزشکیان تأکید کرد: امامان الگوهایی دستنیافتنی نیستند. آنها راهی را رفتهاند که ما نیز میتوانیم در همان مسیر گام برداریم. با انتخاب درست، رفتار درست و عمل برای خدا، میتوان جامعه را اصلاح کرد.
رئیس جمهور اظهار داشت: اگر تقوا را به معنای انتخاب برتر، تصمیم درست و عدالت در عمل بدانیم، کشور دگرگون خواهد شد. مسئولیت این مسیر بر عهده ماست. امیدوارم خداوند ما را شرمنده مردم، شهدا و امام شهدا نکند و توفیق خدمت صادقانه به این ملت را به همه ما عطا کند.
در بخش دیگر این همایش محمد جعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور و رئیس هیئت عالی گزینش کل کشور، راه صیانت از گزینش در برابر آسیبها را پناه بردن به «قانون» دانست و اظهار داشت: هر تصمیم در نظام گزینش باید چنان مستدل و مستند باشد که در یک دادرسی منصفانه، قابلیت دفاع حقوقی داشته باشد. شفافیت و پاسخگویی ضرورت شرعی و قانونی فعالیت شما است، در یک دولت مردم سالار و منتسب به آموزههای اسلامی و عدالت علوی، هیچگاه نباید شهروندی، احساس کند در برابر دستگاهی بسته غیر پاسخگو و نفوذناپذیر ایستاده است.
قائم پناه خاطرنشان کرد: باید به یاد داشته باشیم که فرآیند گزینش برای بسیاری از جوانان ما، نخستین مواجهه جدی با نظام اداری و حاکمیتی کشور است. این مواجهه تصویر ذهنی آنان از عدالت نظام را میسازد. اگر این تجربه با کرامت احترام و انصاف همراه باشد، ما شهروندی دلگرم و امیدوار به جامعه تحویل دادهایم؛ اما اگر با پرسشهای ناروا و ورود به حریم خصوصی که امام عزیز صراحتاً از آن نهی کردند همراه شود آسیبی به سرمایه اجتماعی وارد کردهایم که به سادگی قابل جبران نیست. ما موظفیم فضای مصاحبهها را به محیطی انسانی تبدیل کنیم که حتی داوطلب پذیرفته نشده نیز خود را در معرض قضاوت عادلانه ببیند.
رئیس هیئت عالی گزینش کل کشور با بیان اینکه ما باید با شجاعت سیاسی اعلام کنیم که در منظومه ی فکری این دولت و در تراز آرمانهای انقلاب، شاخص اصالت هر نهاد و فرآیندی میزان خشنودی و دلگرمی آحاد ملت است، تصریح کرد: بر این مبنا، صراحتاً تأکید میکنم که هر اقدام رویه یا ساختاری که خروجی آن تولید نارضایتی فرسایش اعتماد و ناامیدی در میان جوانان باشد، نه تنها نسبتی با دولت وفاق ملی ندارد، بلکه آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت تحقق اهداف همان جبههای است که آتش خود را بر پیکره رضایتمندی این مردم گشوده است.
در این همایش همچنین، با حضور رئیس جمهور از خانواده شهیدانسید مهدی سهرابی،محسن شاهنظری،حمیدرضا فلاحی، روح الله شریعتی و دکتر منصور عسگری از شهدای گزینش در جنگ تحمیلی 12 روزه تجلیل شد.