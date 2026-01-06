عظیمیراد در تشریح نشست کمیسیون آموزش:
تغییرات ساختاری آموزشوپرورش باید اجرایی و بومی باشد
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از بررسی کلیات طرح تقویت نظام آموزشوپرورش با محوریت تحولات ساختاری خبر داد و گفت:تغییرات ساختاری باید مبتنی بر نگاه بومی و دارای جنبه اجرایی باشد.
به گزارش ایلنا، احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، درباره نشست امروز (سهشنبه ۱۶ دیماه) این کمیسیون، گفت: طرح تقویت نظام آموزش و پرورش (پیشنهاد اصلاح ساختار) در دستور کار اعضای کمیسیون قرار داشت و مهمترین محور این نشست، بررسی تحولات ساختاری نظام آموزش و پرورش بود که کلیات آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع تحولات ساختاری نظام آموزش و پرورش محور اصلی این نشست بود، افزود: در این جلسه، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین مسئولان وزارت آموزشوپرورش، دیدگاهها و ملاحظات تخصصی خود را درباره ابعاد مختلف این تحولات ارائه کردند. با توجه به نقش تعیینکننده و اثرگذار تغییرات ساختاری در مسیر تقویت نظام آموزش و پرورش، این موضوع بهطور طبیعی از دغدغههای مهم نمایندگان مجلس محسوب میشود.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت ایجاد تحولات ساختاری در نظام آموزش و پرورش، تصریح کرد: تحولات ساختاری میتواند نقش بسزایی در رشد علمی، تربیتی و فرهنگی نسل دانشآموزان ایفا کند. تأکید رهبر معظم انقلاب بر این است که سیاستگذاری و اقدام در حوزه آموزشوپرورش باید مبتنی بر نگاه بومی کشور باشد و نه متکی بر ساختارهای گذشته یا الگوهای غربزده؛ تأکیدی دقیق، منطقی و راهبردی که مورد توجه اعضای کمیسیون نیز قرار دارد.
وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون آموزش بر اجرایی و عملیاتی بودن تغییرات ساختاری تأکید داشتند، ادامه داد: وزارت آموزشوپرورش در این نشست اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات ساختاری را بر اساس احکام و بندهای قانون برنامه هفتم توسعه و با هماهنگی دولت، در دستور کار خود قرار داده و پیگیری میکند.
به گزارش خانه ملت، عظیمیراد در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت آموزشوپرورش، بر مبنای احکام قانون برنامه هفتم توسعه، جمعبندی نهایی دیدگاهها، پیشنهادها و اقدامات خود را در حوزه تحولات ساختاری آماده کرده و در جلسه آتی کمیسیون ارائه دهند تا اعضای کمیسیون ضمن اطلاع دقیق از روند اقدامات، نظرات و دیدگاههای تکمیلی خود را مطرح کنند.