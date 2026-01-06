خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهید حسین زاده

دیدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهید حسین زاده
کد خبر : 1738431
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده معظم شهید محسن حسین‌زاده از شهدای جنگ 12 روزه در ارومیه دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با حضور در منزل شهید والامقام  محسن حسین‌زاده از شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش در جنگ 12 روزه با خانواده این شهید گرانقدر در شهرستان ارومیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

شهید محسن حسین‎زاده از شهدای حماسه‌آفرین نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که در جریان حملات رژیم جنایتکار صهیونیستی، به فیض شهادت نائل آمد.پیکر پاک این شهید گرانقدر در شهر ارومیه تشییع و در باغ رضوان این شهر به خاک سپرده شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی