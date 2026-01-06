دیدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهید حسین زاده
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده معظم شهید محسن حسینزاده از شهدای جنگ 12 روزه در ارومیه دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجتالاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با حضور در منزل شهید والامقام محسن حسینزاده از شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش در جنگ 12 روزه با خانواده این شهید گرانقدر در شهرستان ارومیه دیدار و گفتوگو کرد.
شهید محسن حسینزاده از شهدای حماسهآفرین نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که در جریان حملات رژیم جنایتکار صهیونیستی، به فیض شهادت نائل آمد.پیکر پاک این شهید گرانقدر در شهر ارومیه تشییع و در باغ رضوان این شهر به خاک سپرده شد.