ازسوی پزشکیان صورت گرفت؛

ابلاغ قانون الزام و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

ابلاغ قانون الزام و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی
رئیس جمهور قانون «الزام و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مسعود پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «الزام و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» را که در جلسه علنی یکشنبه ۳ دی ۱۴۰۴مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است، جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

