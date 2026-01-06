ازسوی پزشکیان صورت گرفت؛
ابلاغ قانون الزام و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
رئیس جمهور قانون «الزام و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی» را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، مسعود پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «الزام و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی» را که در جلسه علنی یکشنبه ۳ دی ۱۴۰۴مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است، جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.