بیگدلی در تذکر شفاهی:
انتقاد از شیوه حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی
نماینده مردم تاکستان در مجلس با انتقاد از شیوه حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی گفت: روند حذف ارز ترجیحی به سمت مصرفکنندهها سوق پیدا کرده و باعث دلاریزه شدن قیمت کالاهای اساسی شده است.
به گزارش ایلنا، عباس بیگدلی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به روسای مجریه و مقننه گفت: با این شیوه فعلی حذف ارز ترجیحی و تکیه بر این روش، عملاً سفره مردم کوچکتر شده است، طبق ماده ۳۳، بند پ، قرار بود حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی و با رعایت اولویتهای مشخص انجام شود و به سمت حلقه آخر زنجیره تولید حرکت کند، بهویژه با هدف حمایت از اصلاح الگوی کشت، بحث کود، بحث لایروبی و اصلاح قنات و کمک به معیشت کشاورزان.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی افزود: اما متأسفانه این روند به سمت مصرفکنندهها سوق پیدا کرده و باعث دلاریزه شدن قیمت کالاهای اساسی شده است. اگر هماکنون قیمتهای بازار را رصد کنیم، مشاهده میکنیم که تمامی کالاهای اساسی که در کشور موجود است، با ارز ترجیحی به واردکنندهها تحویل شده اما بهصورت آزاد در بازار به فروش میرسد.
وی در ادامه تاکید کرد: انتظار ما از دولت این است که نظارتهای خود را دقیقتر انجام دهد و زیرساختهای نظارت را تقویت کند، متاسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است؛ سالیان سال است که ارز ترجیحی به واردکنندگان داده شده، اما اکنون کالاها به صورت ریالی و با قیمت آزاد به دست مصرفکننده میرسد. اگر قرار است کالابرگ به مردم پرداخت شود، باید بر اساس نرخ آزاد انجام گیرد و نه صرفاً به صورت ریالی.