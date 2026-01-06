به گزارش ایلنا، هادی قوامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری درخصوص گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ که توسط رئیس دیوان محاسبات قرائت شد گفت: متأسفانه در گزارش سال گذشته و امسال بودجه، صحبت‌های تکراری درباره نفت و ذرت مطرح شده که مرتبط با سال ۹۶ تاکنون است و عدم‌النفع مردم از این منابع بابت هدفمندی، بالغ بر ۴۴۰ همت اعلام شده است. سؤال اینجاست که دیوان چه اقدام بازدارنده‌ای در این خصوص انجام داده است؟

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس افزود: گزارش تصریح می‌کند که بر مبنای قانون اصلاح ساختار بودجه، باید بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ارائه می‌شد. ماده ۱۱ قانون اصلاح ساختار این شکل و محتوا را صحیح دانسته، اما حسابرسی صورت‌های مالی دولت انجام نشده است. آقای رئیس، خود دیوان در راستای تکلیفش نسبت به حسابرسی صورت‌های مالی دولت که مبنای گزارش به درستی عمل نکرده است.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه حسابرس دولت، دیوان است، در گزارش مشخص نیست چه میزان دارایی داریم، چه میزان بدهی داریم و چه مقدار پول نقد، وقتی ۸۵۰ میلیارد پول نفت بدون طی مسیر قانونی اصل ۵۳ به حساب سایر منابع وزارت کشور رفته است. این موضوع در سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاده؛ یعنی دیوان وظیفه خود را به‌درستی انجام نداده است. آقای رئیس، گزارش را مفصل بخوانید.

قوامی تاکید کرد: از زمانی که حساب تنخواه گردان پرداخت سازمان بنادر، بالغ بر ۲.۵ همت در سال ۱۴۰۴ بوده، تاکنون رسیدگی نشده است. ما باید گزارش کنیم؛ این‌ یعنی گزارش ارائه‌شده، گزارش نظارت است، اما وقتی نظارت مؤثر نباشد و بدون خطر باشد، دیگر کسی توجه نمی‌کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: یعنی ۸۵۰ میلیارد تومان از محل سایر منابع وزارت کشور، یعنی فروش نفت، بدون اینکه ریالی از طریق سازمان برنامه در گزارش دیده شود، به حسابی در اختیار وزارت کشور رفته است. این خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل است.

حاجی بابایی که ریاست صحن علنی را برعهده داشت در پاسخ به این نماینده گفت: آیین‌نامه داخلی مجلس؛ دیوان محاسبات گزارش خود را اینجا ارائه کرد. اکنون حدود یک ساعت از قرائت این گزارش گذشته است. این گزارش امروز از سوی شما به کمیسیون برنامه و بودجه و تمامی کمیسیون‌های تخصصی ابلاغ می‌شود. این شما هستید، هم در کمیسیون برنامه و بودجه و هم در کمیسیون‌های تخصصی، که باید آنچه را امروز در اینجا قرائت شد ارزیابی کنید؛ بررسی کنید که اگر اشکالی دارد، ایرادی دارد، این موارد را آماده کنید تا کمیسیون‌ها ظرف سه ماه آینده در صحن مجلس ارزیابی خود را از دیوان محاسبات و گزارش دیوان ارائه دهند.

وی ادامه داد: امیدواریم گزارش خوبی ارائه دهید، اگر شما گزارش مناسبی ارائه نکنید شامل همین نکاتی خواهد بود که شما امروز عنوان کردید.

انتهای پیام/