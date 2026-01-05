در حوادث اخیر، مجموعه عوامل داخلی و خارجی مدخلیت داشتند

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، با بیان اینکه در ایجاد و شکل‌گیری حوادث و اغتشاشات اخیر، مجموعه عوامل داخلی و خارجی مدخلیت داشتند، گفت: از همان ساعات اولیه وقوع حوادث و اغتشاشات اخیر در برخی شهرهای کشور، اطلاع‌رسانی لازم را به دادستان‌ها انجام داده و سیاست‌هایمان را ابلاغ کردیم و هم‌اکنون در این زمینه، هماهنگی قابل توجهی شکل گرفته است.

موحدی افزود: به دادستان‌های سراسر تاکید شده کسانی که چنانچه دلایل کافی دایر بر اتهاماتِ متهمین حوادث و اغتشاشات اخیر وجود دارد، این متهمان بدون اغماض و مماشات مورد برخورد قرار بگیرند.

دادستان کل کشور گفت: همچنین تاکید شده که دادستان‌ها علاوه بر استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌های ضابطین و جامعه اطلاعاتی استانی و شهرستانی، بر همه مراحل بازداشت متهمین اعم از تحقیق و نگهداری و زندان و ... نظارت کامل داشته باشند.

انتهای پیام/