پرداخت طلب صندوق های بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۵ دیده نشده است

به گزارش ایلنا،علی بابایی کارنامی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات بودجه سال آینده گفت: اولین نگرانی در جامعه مزد بگیر کشور وجود دارد. طبق ماده ۱۲۳ قانون خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید بر آن دارد که افزایش حقوق باید براساس تورم صورت گیرد. این ضعفی است که در تمام بودجه های سنواتی بویژه بودجه سال آینده وجود دارد. البته اصلاحاتی انجام شده اما تعیین تکلیف نشده است.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در گزارش کمیسیون تلفیق آمده است که افزایش حقوق از ۲۱ درصد تا ۴۳ درصد صورت گیرد. فراوانی آمار در جامعه مزد بگیر کشور، مشکلاتی را در این حوزه ایجاد می کند و در بحث پلکانی و ارتباط آن با بهره وری نیز ایجاد مشکل می کند. ما نمی توانیم متخصصین کشور را فراری دهیم. براساس قانون برنامه هفتم باید ۲/۸ درصد بهره وری در اقتصاد داشته باشیم که از محل رشد ۸ درصد اقتصاد باید صورت گیرد. این دغدغه مهم ما است که باید لحاظ شود.

وی افزود: بحث بعدی، موضوع صندوق های بازنشستگی است. در این صندوق ها بیش از ۹۸ درصد حقوق بگیر هستند. چرا این موضوع شفافیت در موضوع صندوق ها وجود ندارد. طلب صندوق های بازنشستگی براساس برنامه هفتم باید توسط دولت پرداخت شود و برای سال آینده باید دولت یک پنجم طلب خود را پرداخت کند اما این مورد در بودجه سال آینده دیده نشده است. این موضوع باعث نگرانی بازنشستگان شده است.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم افزود: در بحث تولید، با توجه به مشکلاتی که در شش ماهه اول سال وجود داشته است، نزدیک به ۶۰۰ هزار کارگر از بیمه کارگری استفاده کردند و این وضعیت نگرانی بسیاری را برای وضعیت تولید کشور ایجاد کرده است. چرا موضوع هدفمندی یارانه ها و دخل و خرج آن در بودجه سال آینده شفاف نیست. چرا تکالیف در این بودجه مشخص نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: در خصوص نرخ ارز ترجیحی سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار بوده و برای سال آینده ۸/۸ میلیارد دلار حذف کرده است که کار درستی است اما چرا عملکرد دولت شفاف نیست که بدانیم به چه میزان این امر محقق شده است. این موضوع دغدغه همه نمایندگان است.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: موضوع یارانه نان نیز باید شفاف شود چراکه موضوع یارانه مستقیم و غیر مستقیم نان مشکلاتی را در این حوزه ایجاد کرده است. در بحث مالیات از هزار و ۸۰۰ هزار همت به ۲ هزار و ۹۰۰ هزار همت بر تولید رسیدیم. آیا تولید کشش این مالیات را دارد. تولید خط قرمز نمایندگان است. کارگر، بازنشسته و صندوق های بازنشستگی به تولید وابسته است. اگر تولید از اقتصاد کشور حذف شود، یعنی اقتصاد کشور ورشکسته شده است. در بحث مالیات فشار بر تولید آمده است.

وی افزود: همواره رییس مجلس تاکید بر اجرای برنامه هفتم دارد. طبق ماده ۱۱۸ این قانون، تحقق یک پنجم برنامه باید در بودجه سال آینده دیده شود. ناترازی ها بسیار است. بسیاری از مواد قانون برنامه هفتم که بر سفره و معیشت مردم تاثیر مثبتی دارد در بودجه سال آینده دیده نشده است. این عدم شفافیت ضربه می زند. کم کردن وابستگی به نفت در این بودجه با توجه به مواد موجود شفاف نیست.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم بیان کرد: در خصوص ایثارگران نیز شفافیت در بودجه سال آینده وجود ندارد. موضوع جوانی جمعیت و وام ازدواج و سایر وام های تولیدی و خرد در بودجه سال آینده دیده نشده است. همچنین موضوع نقدیندگی که بسیارمهم است باید در بودجه سال آینده تعیین تلکیف شود. باید موضوع خلق پول جدی گرفته شود چراکه به اقتصاد کشور ضربه می زند. بانک هایی که تابع مقررات کشور نیستند باید تعیین تکلیف شوند. معافیت های مالیاتی بر امر تولید در این بودجه وجود ندارد. به موضوع آموزش پرورش و بازنسشتگان آن نیز توجه نشده است.

