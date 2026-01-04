سپاه حضرت ابوالفضل (ع)
سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان در پی آشوبهای اخیر در پیامی تاکید کرد: دوره مماشات با عوامل آشوب های اخیر به پایان رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان در پی آشوبهای اخیر پیامی صادر نمود که متن پیام به شرح زیر می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
بصیرت عمیق، بیداری و قدرت دشمنشناسی ملت غیور ایران، همواره فتنهها، توطئهها و دسیسههای پیچیده دشمنان این مرز و بوم که امنیت و آرامش مردم را نشانه گرفته، خنثی نمودهاست.
پس از شکست دشمنان و عوامل نفوذی از اراده ایرانیان عزیز در جنگ دوازده روزه، هم اکنون با سوء استفاده از برخی اعتراضات بازاریان با جنگ روانی و دخالت مستقیم، این اعتراضات را به آشوب و اغتشاشات کشاندند، سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان بر این اصل اساسی تأکید مینماید که امنیت و آرامش مردم شریف ایران اسلامی، خط قرمز نظام و بالاترین اولویت تمامی نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران و سربازان اطلاعاتی و امنیتی است.
پیرو فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری امام خامنهای (مدظله العالی) اعلام میدارد، با توجه به تخریب گسترده اموال عمومی،خودروهای شخصی مردم، استفاده علنی از سلاح جنگی و تلاش برای اجرای پروژه کشته سازی، دوره مماشات با عوامل آشوبهای اخیر به پایان رسیده است.
اغتشاش گران، سازماندهندگان و لیدرهای این حرکات ضدامنیتی که دست نشانده دشمنان ایران اسلامی هستند، با قاطعیت و اشراف کامل، طبق قانون و در اسرع وقت به جای خود نشانده شده و کلیه عوامل اصلی و اجرایی این توطئهها، تا آخرین نفر شناسایی و دستگیر خواهند شد.
در پایان بار دیگر، هوشیاری آحاد ملت ایران در تشخیص این مرز مهم و جلوگیری از سوء استفاده دشمنان را، ارج مینهیم و بر حفظ وحدت، آرامش و انسجام ملی برای خنثیسازی توطئههای دشمنان قسم خورده ایران عزیزمان، تأکید می نماییم.
لا فَتح و لا نُصرت اِلا باالله
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان
۱۴ دی ماه ۱۴۰۴