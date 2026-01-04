دوره مماشات با عوامل آشوب های اخیر به پایان رسیده است



بسم الله الرحمن الرحیم



بصیرت عمیق، بیداری و قدرت دشمن‌شناسی ملت غیور ایران، همواره فتنه‌ها، توطئه‌ها و دسیسه‌های پیچیده دشمنان این مرز و بوم که امنیت و آرامش مردم را نشانه گرفته، خنثی نموده‌است.



پس از شکست دشمنان و عوامل نفوذی از اراده ایرانیان عزیز در جنگ دوازده روزه، هم اکنون با سوء استفاده از برخی اعتراضات بازاریان با جنگ روانی و دخالت مستقیم، این اعتراضات را به آشوب و اغتشاشات کشاندند، سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان بر این اصل اساسی تأکید می‌نماید که امنیت و آرامش مردم شریف ایران اسلامی، خط قرمز نظام و بالاترین اولویت تمامی نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران و سربازان اطلاعاتی و امنیتی است.



پیرو فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای (مدظله العالی) اعلام می‌دارد، با توجه به تخریب گسترده اموال عمومی،خودروهای شخصی مردم، استفاده علنی از سلاح جنگی و تلاش برای اجرای پروژه کشته سازی، دوره مماشات با عوامل آشوبهای اخیر به پایان رسیده است.



اغتشاش گران، سازماندهندگان و لیدرهای این حرکات ضدامنیتی که دست نشانده دشمنان ایران اسلامی هستند، با قاطعیت و اشراف کامل، طبق قانون و در اسرع وقت به جای خود نشانده شده و کلیه عوامل اصلی و اجرایی این توطئه‌ها، تا آخرین نفر شناسایی و دستگیر خواهند شد.



در پایان بار دیگر، هوشیاری آحاد ملت ایران در تشخیص این مرز مهم و جلوگیری از سوء استفاده دشمنان را، ارج می‌نهیم و بر حفظ وحدت، آرامش و انسجام ملی برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان قسم خورده ایران عزیزمان، تأکید می‌ نماییم.



لا فَتح و لا نُصرت اِلا باالله

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته



روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان

۱۴ دی ماه ۱۴۰۴