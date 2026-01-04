در بیانیهای؛
واکنش خانه کارگر نسبت به تحولات اخیر منطقهای و بینالمللی و پیامدهای آن برای حقوق ملتها و کارگران
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای نسبت به تحولات اخیر منطقهای و بینالمللی و پیامدهای آن برای حقوق ملتها و کارگران واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا در متن این بیانیه آمده است؛
در شرایطی که نظام بینالملل با افزایش یکجانبهگرایی، نقض آشکار قواعد حقوق بینالملل و مداخلات فزاینده قدرتهای سلطهگر در امور داخلی کشورها مواجه است، ضرورت موضعگیری شفاف و مسئولانه نهادهای اجتماعی و صنفی بیش از پیش احساس میشود. تجربههای تلخ ملتها نشان داده است که بیتوجهی به این روندهای خطرناک، زمینهساز بیثباتی، تضییع حقوق ملتها و آسیبدیدن اقشار زحمتکش و کارگری خواهد بود.
در همین راستا، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان نماینده بخشی از جامعه کارگری کشور، وظیفه خود میداند نسبت به تحولات اخیر منطقهای و بینالمللی و پیامدهای آن برای حقوق ملتها و کارگران، موضعی اصولی، صریح و روشنگرانه اتخاذ نماید.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، با استناد به اصول منشور ملل متحد که ایالات متحده آمریکا خود را متعهد به آن دانسته و مقر این سازمان را نیز در خاک خود میزبانی میکند، تأکید مینماید که هرگونه تجاوز به خاک سایر کشورها، نقض تمامیت ارضی ملتها، تهدید، بازداشت یا اعلام مجازات رؤسای جمهور قانونی کشورهای مستقل، نقض آشکار تعهدات بینالمللی و تخطی صریح از اصول بنیادین حقوق بینالملل است. این قانونشکنیها و خلافکاریها امری نیست که بتوان آن را پنهان یا توجیه کرد.
اقدامات اخیر دولت ایالات متحده آمریکا علیه کشور ونزوئلا، از جمله تهدید و تعرض به حاکمیت ملی این کشور، مصداق بارز نقض حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت ملتها و تضییع حقوق کارگران و زحمتکشان ونزوئلا به شمار میرود. خانه کارگر ضمن محکومیت شدید این اقدامات تجاوزکارانه، رفتار دولت و ارتش آمریکا را برخلاف تمامی موازین حقوقی، انسانی و اخلاقی دانسته و خواهان پایان یافتن سیاستهای یک دولت متجاوز و یک رئیسجمهور قانونشکن، غیرمتعهد به قوانین بینالمللی و حتی مغایر با قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا است.
بدیهی است از رئیسجمهوری که با نهایت جسارت و بدون ارائه هیچگونه دلیل حقوقی و موجه، از دستگیری رئیسجمهور قانونی یکی از کشورهای مستقل خبر میدهد، نمیتوان انتظار رفتاری مسئولانهتر داشت؛ همانگونه که حمایت علنی وی از اقدامات بدون توجیه عوامل وابسته به خود در حوادث اخیر ایران، نشاندهنده رویکرد مداخلهجویانه و بحرانساز دولت آمریکا در امور داخلی سایر کشورهاست.
در همین راستا، خانه کارگر توئیت اخیر کاخ سفید و مواضع رسمی دولت آمریکا در حمایت از آشوبگران روزهای اخیر در ایران را دخالتی آشکار و غیرقابلقبول در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران دانسته و آن را قاطعانه محکوم میکند. اعتراضات بهحق مردم ایران، بهویژه کارگران، مزدبگیران و بازنشستگان، ناشی از مشکلات واقعی اقتصادی است؛ مشکلاتی که بخش قابل توجهی از آن، نتیجه مستقیم تحریمهای ظالمانه، غیرقانونی و ضدانسانی آمریکا علیه ملت ایران است.
مردم ایران حق دارند نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی خود اعتراض کنند و این حق، یک حق مسلم، قانونی و اجتماعی است. کارگران کشور نیز بارها مطالبات خود را بهصورت صنفی و مسالمتآمیز مطرح کردهاند. با این حال، تبدیل اعتراضات صنفی به آشوب، بلوا، تخریب و ناامنی، اقدامی کاملاً مغایر با شأن و ماهیت جریانات صنفی بوده و بهطور قاطع محکوم است؛ چرا که اینگونه اقدامات نهتنها کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه زمینه سوءاستفاده دشمنان و بیگانگان را فراهم میسازد.
خانه کارگر بر این باور است که اعتراضات صنفی باید در چارچوب اصول قانونی، از جمله اصل 27 قانون اساسی، صورت پذیرد و همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) در سخنرانی روز ۱۳ رجب امسال تأکید فرمودند، صدای معترضین باید شنیده شود و مسئولان موظف به گفتوگو و پاسخگویی به مطالبات آنان هستند. در عین حال، تفکیک روشن میان «اعتراض» و «اغتشاش» یک ضرورت انکارناپذیر است؛ چرا که با معترض باید گفتوگو کرد، اما اغتشاشگر را باید در جای خود نشاند.
خانه کارگر انتظار دارد دولت و مجلس شورای اسلامی، با توجه به مطالعات و پیشنهادات پیشین از جمله طرحهای کارشناسیشده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نسبت به تدوین و اجرای قوانین جامع حمایتی از حقوق صنفی کارگران و مزدبگیران اقدام نموده و همزمان، راههای سوءاستفاده از تحرکات صنفی توسط عوامل بیگانه و فرصتطلب را مسدود نمایند. صیانت از حقوق صنفی معترضان و ایجاد بسترهای قانونی، شفاف و امن برای بیان مطالبات، باید بهعنوان یک اولویت اساسی مورد توجه قرار گیرد.
در پایان، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت مجدد تمامی اقدامات مداخلهجویانه و تجاوزکارانه دولت آمریکا، اعلام میدارد که کارگران کشور علیرغم تمامی فشارها و مشکلات اقتصادی، مطالبات خود را با صراحت و در چارچوبهای قانونی بیان خواهند کرد، اما حل مشکلات را در درون خانواده بزرگ ملت ایران دنبال کرده و در برابر هرگونه دخالت بیگانه، در هر شرایطی، قاطعانه ایستادگی خواهند کرد؛ چه در عرصه جنگ و تهدید، و چه در پروژههای سازمانیافته مداخله در امور داخلی و ایجاد اغتشاش.