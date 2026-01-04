دشمن به دنبال تغییر ذهن و قلب مردم است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی در آیین گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سیدالشهدای مدافعان حرم سپهبد شهید حاج «قاسم سلیمانی» با عنوان «احیاگر» عصر امروز (یکشنبه) در مسجد بقیه‌الله العظم عجل الله تعالی فرجه شریف دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله همزمان با مراسم اعتکاف دانشجویی این دانشگاه برگزار شد با اشاره به بهره‌گیری از هر سه ماه رجب، شعبان و رمضان، گفت: اعتکاف فرصت ظرفیت سازی برای درک بالاتر رمضان و لیله القدر است و در ماه مبارک رمضان هر کسی متناسب با ظرفش از بارگاه الهی دریافت دارد که این طرف دو ویژگی باید داشته باشد اینکه آلوده نبوده و به سمت آسمان باشد.

وی افزود: اعتکاف و خود ماه رجب و شعبان همان پاکسازی این ظرف است و لذا رجب ماه استغفار است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه تصریح کرد: ویژگی دوم ظرف وجودی انسان در ماه رمضان اقبال الی الله است تا بتواند فیوضات این ماه را در خود جای دهد که این هم در همین اعتکاف‌ها میسر است.

وی ادامه داد: بالاترین و کارآمدترین عبادت در اعتکاف تفکر است که در تفکر دو مصداق بیشتر اهمیت دارد؛ خلوت با خود و توجه به هدفمندی خلقت و نقش خود در این امر.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی بیان داشت: وجود الگو‌هایی همچون حاج قاسم سلیمانی کمی فهم این مسیر را برای شما جوانان راحت‌تر می‌کند.

وی عنوان کرد: این دنیا ابدی نیست، اما ابدیت‌ساز است، باید چه کنیم که از خاسرین و بازندگان دنیا نباشیم، چه کنیم که مانند شهدا که برندگان و کامیابان حیات الهی هستند شویم.

نماینده ولی فقیه در سپاه اضافه کرد: هرچه که از دنیا بفرستیم در آخرت دست ما را می‌گیرد، در این ماه مه فرصت استغفار است با توجه به حقیقت استغفار که نگاه کردن و بررسی است، هم باید از گناهانمان استغفار کنیم و هم از افعالی که انجام ندادیم که قطعا با این عمل دریچه‌های حکمت الهی به روی ما باز خواهد شد.

وی علم حقیقی را علم افاضه‌ای و نه تحصیلی دانست و ادامه داد: حاج قاسم را تجربه و دانشش حاج قاسم نکرد، من با شناختی که از او و از اول پیروزی انقلاب تا شهادتش دارم این را شهادت می‌دهم.

حجت‌الاسلام حاجی صادقی افزود: کسی حاج قاسم را یک الگوی دست نایافتنی معرفی نکند، او یک فرد معمولی مثل همه ما بود که ظرف وجودی خود را ارزنده کرد، امروز که از او سخن می‌گوییم و او را یک انسان ویژه معرفی می‌کنیم یک رمز دارد و آن این که او انقطاع الی الله داشت.

وی تأکید کرد: حاج قاسم به معنی واقعی با خدا رفیق بود و خدا رفیق خوبی است که با او بودن غصه، بن بست، باخت، توقف و شکست ندارد و آرامش آور است، این همان مصداقی جمله پر حکمت حضرت زینب است که در اوج مصیبت گفت جز زیبایی ندیدم، یعنی آرامش با خدا بودن و این آرامش در نبود آسایش هم همراه انسان است.

نماینده ولی فقیه در سپاه خطاب به معتکفین گفت: شما هم در این فرصت این ظرفیت را در خود فراهم کنید که خدا از این نوع علم به شما هم بدهد.

وی با بیان اینکه خدا به حاج قاسم حکمت داد، اظهار داشت: حملات او حکیمانه بود، ملت امام حسین، زندگی شهیدانه و بسیاری دیگر از کلام او در این حکمت است.

حجت‌الاسلام حاجی صادقی، رهبر معظم انقلاب اسلامی را نمونه اتم و اکمل‌تر این حکمت دانست و گفت: جامعیت رهبر انقلاب که بر اثر وسعت طرف وجودی ایشان است برای ما در این عصر یک نعمت است که باید قدر آن را بدانیم، او که عملکردش تمام دشمنان خدا را عصبانی و عصبانی‌تر کرده و بعد از حضرت حجت بزرگترین نعمتی که خدا در این عصر به انسان‌های این عصر داده شخص ایشان است.

وی ادامه داد: عبادت یک پوسته دارد و یک باطن؛ پوسته که همان ظاهر عبادت است، اما معنا متوجه بحث تاثیر و باطن و بالا برندگی عبادت است.

نماینده ولی فقیه در سپاه بیان کرد: همراهان حاج قاسم که عبادت شبانه او را دیده‌اند که چگونه در محضر خدا حاضر می‌شد و توسل و تضرع داشت، فعالیت روزانه و مجاهدت او را هم شاهد بودند، به اعتباری او در تهجد و عبادت شبانه شارژ می‌شد تا در روز در قالب مجاهدت هایش نور دهد.

وی عنوان کرد: عبادت باید مجاهد ساز و فیلمساز باشد، نه موجب قعود انسان شود؛ قیام بر علیه دشمن درون باید مقدمه قیام علیه دشمن بیرون باشد وگرنه بی فایده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه سپس با اشاره به فرازی از سخنان دیروز رهبر انقلاب که جبهه اصلی دشمنی را تغییر در بینش و گرایش مردم دانستند، افزود: دشمن دنبال تغییر در ذهن و قلب مردم است و ضرورت دارد بنا به وظیفه در مجاهدت‌ها به این جبهه ادراکی و شناختی متمرکز شویم.