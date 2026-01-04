در نشست روز (دوشنبه ۱۵ دی ماه)، کمیسیون به بررسی مواد مرتبط با سازمان امور مالیاتی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری خواهد پرداخت. در این جلسه نمایندگان پیشنهاد دهنده، نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذی‌ربط، حضور خواهند داشت تا جزئیات بودجه و تأثیر آن بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مورد ارزیابی قرار گیرد.

روز (سه‌شنبه ۱۶ دی ماه)، کمیسیون بررسی لایحه بودجه در حوزه‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان را ادامه خواهد داد. در این جلسه نیز نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط حضور خواهند داشت تا مسائل و ابهامات مرتبط با بودجه و سیاست‌های اصل ۴۴ مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در روز (چهارشنبه ۱۷ دی ماه)، ادامه بررسی مواد بودجه مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی و بانک مرکزی در دستور کار کمیسیون است. نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه، اتاق‌های ایران، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست شرکت خواهند کرد.

همچنین کمیسیون در طول هفته، بررسی شور دوم گزارش کمیسیون درباره طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را با حضور دستگاه‌های اجرایی، معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام خواهد داد تا پیشنهادات و اصلاحات لازم پیش از ارسال به صحن علنی مجلس بررسی شود.