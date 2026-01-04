خبرگزاری کار ایران
کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق با ۶۱ درصد رای مثبت تصویب شد

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیش از ۶۱ درصد رأی مثبت، با کلیات بودجه ۱۴۰۵ موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور گفت: در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق که روز چهارشنبه برگزار شد، تصمیماتی در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان دولت، حذف مالیات بر ارزش افزوده و سایر موارد اتخاذ شد.

وی افزود: امروز مجدداً کلیات لایحه بودجه در جلسه کمیسیون مورد بحث قرار گرفت، موافقان و مخالفان صحبت‌های خود را مطرح کردند و در نهایت با پذیرش نامه دولت و در نظر گرفتن کلیات کلان بودجه، کمیسیون تلفیق با بیش از ۶۱ درصد رأی مثبت، با کلیات بودجه موافقت کرد.

 

