کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق با ۶۱ درصد رای مثبت تصویب شد

وی افزود: امروز مجدداً کلیات لایحه بودجه در جلسه کمیسیون مورد بحث قرار گرفت، موافقان و مخالفان صحبت‌های خود را مطرح کردند و در نهایت با پذیرش نامه دولت و در نظر گرفتن کلیات کلان بودجه، کمیسیون تلفیق با بیش از ۶۱ درصد رأی مثبت، با کلیات بودجه موافقت کرد.