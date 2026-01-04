خبرگزاری کار ایران
تاکید بر همراهی دولت و مجلس در توجه به معیشت مردم در لایحه بودجه

در جریان بررسی مجدد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پس از نامه رئیس جمهور به مجلس، کمیسیون تلفیق مجلس با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه و کنترل فشار‌های معیشتی، تصمیمات مهمی افزایش حقوق و دستمزد، عدم افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تغییر شیوه مدیریت ارز ترجیحی اتخاذ کرد و پس از این تغییرات، اعضای تلفیق به کلیات لایحه بودجه رای مثبت دادند.

به گزارش ایلنا، در جلسه عصر امروز (یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴) کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، درحالی برای کلیات بودجه رای گیری و در نهایت با رای مثبت اعضای این کمیسیون مواجه شد که پیش از آن، کمیسیون تلفیق تصویب کرد که افزایش حقوق حقوق‌بگیران به‌صورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد اعمال شود، به‌گونه‌ای که افراد با دریافتی کمتر، افزایش حقوق بیشتری خواهند داشت. با این حال، افزایش حقوق شامل همه کارمندان می‌شود و هیچ گروهی از این قاعده مستثنی نیست.

همچنین در بخش مالیاتی، نمایندگان نگرانی جدی نسبت به افزایش فشار بر مردم، تولیدکنندگان، اصناف و بازاریان داشتند. به همین دلیل، کمیسیون تلفیق با پیشنهاد افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد مخالفت کرد و این نرخ سال گذشته حفظ کرد.

براساس این گزارش، در حوزه تأمین کالا‌های اساسی، کمیسیون تلفیق با اکثریت آرا، اختصاص ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و تأمین نان و آرد و نیز تخصیص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی را به تصویب رساند.

پس از رای گیری برای کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رئیس مجلس که در کمیسیون تلفیق حضور یافته بود بااشاره به روند بررسی این لایحه در روز‌های گذشته و ضمن تشکر از زحمات اعضای کمیسیون تلفیق، با بیان اینکه دولت و مجلس با همراهی هم باید اقدامات مهمی را در رابطه با بودجه به خصوص معیشت مردم و اقتصاد کشور مد نظر قرار دهند، اظهار کرد: البته بعد از گرفتن این تصمیمات، اجرای آن‌ها بسیار مهم است.

رئیس مجلس  با اشاره به اهمیت توجه به معیشت مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از فشار معیشتی به اقشار مختلف تاکید کرد: اصلاحاتی که در حقوق و دستمزد ایجاد شد و نیز عدم افزایش مالیات ارزش افزوده در کمیسیون بازتاب مثبتی در جامعه داشت.

وی همچنین با بیان این که منابعی برای تامین درامد وجود دارد که به سراغ آنها نمی‌رویم یا به برخی حوزه‌ها که نباید شامل معافیت مالیاتی شوند، معافیت داده می‌شود، خاطرنشان کرد: بنابراین می‌بینیم یک جا‌هایی ناعدالتی و یک جا‌هایی نیز مفسده رخ می‌دهد که همه ایران موارد باید در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه مدنظر قرار گیرد.

